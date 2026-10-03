സിപിഎം കൗൺസിലർക്കെതിരായ അഴിമതിയാരോപണം പരിശോധിക്കും; നഗരസഭയ്ക്ക് അപമാനമെന്ന് വി. വി. രാജേഷ്
നിയമപരമായ വശങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിച്ചശേഷം നടപടിയെടുക്കും. നഗരസഭക്ക് മുന്നിൽ പരാതി വന്നാൽ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുമെന്നും മേയർ വി. വി. രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
Published : October 3, 2026 at 1:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ തൃക്കണ്ണാപുരം കൗൺസിലറും സിപിഎം നേതാവുമായ അജിനെതിരായ അഴിമതിയാരോപണം പരിശോധിക്കുമെന്ന് മേയർ വി. വി. രാജേഷ്. നഗരസഭയിൽ അഴിമതി വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല. ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടും അനുവദിക്കില്ല. നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ജീവനക്കാരനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പൊലീസിലും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയം കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. നിയമപരമായ വശങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിച്ചശേഷം നടപടിയെടുക്കും. നഗരസഭക്ക് മുന്നിൽ പരാതി വന്നാൽ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുമെന്നും മേയർ വി. വി. രാജേഷ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ നഗരത്തിൽ വ്യാപകമായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. നിലം നികത്തലും വ്യാപകമായി നടന്നിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ ഭരണസമിതിയിൽ ചിലർ കണ്ണടയ്ക്കാതെ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന റവന്യൂ വകുപ്പാണ് നടത്തേണ്ടത്. കെട്ടിട നിർമാണ അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നഗരസഭക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുക. കഴിഞ്ഞ തവണ മുട്ടത്തറയിലും ഇടത് കൗൺസിലറിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണമുണ്ടായി. തിരുത്താൻ പാർട്ടിക്കാകുന്നില്ല. ഇത്തരക്കാരെ മത്സരിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്. ക്യാമ്പിൽ തിരുത്തൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് കൈക്കൂലി ചോദിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കൗൺസിലർമാരുമായി നഗരസഭ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് അപമാനകരമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
നഗരസഭ എച്ച്എൽഎല്ലുമായി ചേർന്ന് നടത്താൻ പോകുന്ന അമൃത് ഫാർമസികൾ നവംബറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. എച്ച്എൽഎൽ നഗരസഭയുമായുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. 100 വാർഡുകളിൽ ഓരോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളും 50 വാർഡുകളിൽ ഹിന്ദ് ലാബും വഴയിലയിൽ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കാനിങ് സെൻ്ററും ആരംഭിക്കും. 50 ശതമാനം ചാർഡ് കുറവായിരിക്കും. കൗൺസിലർമാർക്കും മുൻ കൗൺസിലർമാർക്കും നഗരസഭ ജീവനക്കാർക്കും അഞ്ചുശതമാനം ഇളവു നൽകുമെന്നും മേയർ വി. വി. രാജേഷ് അറിയിച്ചു.
ആരോപണങ്ങൾ
കൗൺസിലറും സിപിഎം നേതാവുമായ അജിൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിൽ സിപിഎം പ്രതിരോധത്തിലാണ്. ആരോപണം അന്വേഷിച്ച് നടപടി എടുക്കുമെന്നാണ് സിപിഎം ജില്ല നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചത്. കൗൺസിലറുടെ വിശദീകരണവും കേൾക്കും. അതേസമയം, കോഴ ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ തീരുമാനം. വിജിലൻസ് അന്വേഷണ സാധ്യതയും പരിശോധനയിലുണ്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘമുണ്ടെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണം. കൗൺസിലർ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും സംഭാഷണവും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കൊടികുത്തിക്കുമെന്നും കെട്ടിടനിർമാണ കരാറുകാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മണ്ണും മാഫിയയും ബിജെപിയും ചേർന്നുളള എഐ സഹായത്തിലുണ്ടാക്കിയ കെട്ടുകഥയെന്നാണ് അജിൻ്റെ വിശദീകരണം.
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തൃക്കണ്ണാപുരം എംഎൽഎ റോഡിൽ സഞ്ചുവെന്ന കരാറുകാരൻ ഏപ്രിലിൽ 11 സെൻ്റ് വാങ്ങി കെട്ടിട നിർമാണം തുടങ്ങി. പിന്നാലെ കൗൺസിലർ പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണി തുടങ്ങിയെന്നാണ് സഞ്ചുവിൻ്റെ പരാതി. പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ. ഭൂമി വിറ്റയാളിനെയും ഭീണിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദരേഖയും പരാതിക്കാർ പുറത്തുവിട്ടു. ഭീഷണി തുടർന്നതോടെയാണ് കൗൺസിലറുടെ വീട്ടിൽപ്പോയി ദൃശ്യങ്ങളെടുത്തതെന്ന് സഞ്ചു പറയുന്നു. പുറമ്പോക്ക് കയ്യേറ്റമില്ലെന്ന് പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെ പരാതി കൊടുത്തതിന് പകവീട്ടുകയാണെന്നാണ് ആരോപണ വിധേയനായ കൗൺസിലറുടെ പ്രതികരണം. തിരുമല ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അജിൻ.
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