വി.എസ്. ശിവകുമാറിന് ആശ്വാസം; അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസില് വിജിലന്സ് ക്ലീന് ചിറ്റ്
കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ശിവകുമാറിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയെങ്കിലും, മറ്റ് പ്രതികളായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മുൻ ഡ്രൈവർക്കുമെതിരെ ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലുകളാണ് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.
Published : February 9, 2026 at 10:05 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ മുൻ മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ വി.എസ്. ശിവകുമാറിന് ആശ്വാസമേകി അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസിൽ വിജിലൻസ് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി. ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരിക്കെ അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന കേസിലാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.
ഇതുസംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു. ശിവകുമാർ അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നിലവിലെ സ്വത്തുക്കൾ സ്വന്തം വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഭാര്യയുടെ സ്വത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളതാണെന്നും വരവിൽ കവിഞ്ഞ സമ്പാദ്യമില്ലെന്നും വിജിലൻസ് തിരുവനന്തപുരം റെയ്ഞ്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
എന്നാൽ, കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ശിവകുമാറിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയെങ്കിലും, മറ്റ് പ്രതികളായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മുൻ ഡ്രൈവർക്കുമെതിരെ ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലുകളാണ് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. ശിവകുമാറിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ എൻ.എസ്. ഹരികുമാർ, എം. രാജേന്ദ്രൻ, മുൻ ഡ്രൈവർ ഷൈജുഹരൻ എന്നിവർ ശിവകുമാർ മന്ത്രിയായിരുന്ന 2011 മെയ് 18 മുതൽ 2016 മെയ് 20 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അനധികൃതമായി സ്വത്തുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഇത് ബിനാമി ഇടപാടുകളാണോ എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ എം. രാജേന്ദ്രന് ഈ കാലയളവിലെ വരുമാനം ഏകദേശം 12 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമായിരുന്നപ്പോൾ, ഇതേ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആസ്തി ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ്. ഇദ്ദേഹം ഭാരവാഹിയായിരുന്ന ഒരു സഹകരണ സംഘം തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് നിക്ഷേപകർ മുൻപ് ശിവകുമാറിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ ഉൾപ്പെടെ സമരം ചെയ്തിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മുൻ ഡ്രൈവർ ഷൈജു ഹരന് സർക്കാർ ശമ്പളത്തിലൂടെയുള്ള വരുമാനം ആറു ലക്ഷം രൂപ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിലും ഇക്കാലയളവിൽ 26,82,196 രൂപയുടെ ആസ്തി വർധനവുണ്ടായി. മറ്റൊരു സുഹൃത്തായ അഡ്വ. ഹരികുമാറിന് 32,75,128 രൂപ വരുമാനമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ ആസ്തിയിൽ 44 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഇവർ വിജിലൻസിന്റെ നേരിട്ടുള്ള അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരാത്തതിനാൽ, സുഹൃത്തുക്കൾക്കെതിരെ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് വിജിലൻസ് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, സർക്കാർ ശമ്പളക്കാരനായിരുന്ന ഡ്രൈവർ ഷൈജുഹരനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിജിലൻസ് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട.
എംഎൽഎ, മന്ത്രി പദവികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ശിവകുമാർ നേരിട്ടും ബിനാമികൾ വഴിയും വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. ജനപ്രതിനിധികൾക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ അനുമതി വേണമെന്ന അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ 17 (എ) വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് അന്വേഷണം നടന്നത്. ഈ കേസിൽ നേരത്തെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും (ഇഡി) ശിവകുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ശിവകുമാറിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയെങ്കിലും, അടുപ്പക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള തുടർ അന്വേഷണങ്ങൾ ശിവകുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചും നിര്ണായകമായേക്കും.
