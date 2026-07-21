ഇഎംഎസ്, കൃഷ്ണ പിള്ള എന്നീ നേതാക്കള്ക്ക് ഒപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കപ്പെടേണ്ട നേതാവാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ
വലിയചുടുകാട്ടിൽ നിർമിച്ച വി എസ് സ്മാരകം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു
Published : July 21, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 4:08 PM IST
ആലപ്പുഴ: ഇഎംഎസ്, കൃഷ്ണപിള്ള എന്നീ നേതാക്കള്ക്ക് ഒപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കപ്പെടേണ്ട നേതാവാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. പി കൃഷ്ണപിള്ള ഈ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിജീവിയായിരുന്നു. അതേ തലത്തില് കേരളം കണ്ട ബുദ്ധിജീവിയാണ് വി എസ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴയില് നടന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് അനുസ്മരണ ചടങ്ങില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗോവിന്ദന്.
മുഖ്യമന്ത്രിയായും പ്രതിപക്ഷനേതാവായും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായി കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവായി വി എസ് മാറി. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാചരണം കല്തുറുങ്കില് ആഘോഷിക്കേണ്ടി വന്ന നേതാവ് ആയിരുന്നു വി എസ്. വി എസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും എം വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു.
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കേരളം നേടിയ മൗലികമായ നേട്ടങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ശ്രമമാണ് ഗവണ്മെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനെതിരെ വലിയ പോരാട്ടങ്ങള് നടക്കും. പാർലമെൻ്റിലേക്ക് യുവജനത നടത്തിയ സമരം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ്. കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി സർക്കാരിനെ പോലെ സംസ്ഥാനത്തെ യുഡിഎഫ് ഗവണ്മെൻ്റ് മാറുന്നു.
വി എസിൻ്റെ ഓർമ്മ പോരാടാൻ ഉള്ള ആർജവം ആണ്. കേന്ദ്ര കേരള ഗവണ്മെൻ്റിൻ്റെ തെറ്റായ നയങ്ങള്ക്ക് എതിരെ പോരാടാൻ ഉള്ള ഊർജമായി വി എസിൻ്റെ ഓർമ്മകള് മാറും എന്നും ആലപ്പുഴ വലിയചുടുകാട്ടിലെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെ എം വി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു.
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വി എസ് എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിലൂടെ മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ വിപ്ലവസൂര്യനായി ജ്വലിച്ച ജനനേതാവിനെ സ്മരിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെങ്ങും വിവിധ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികദിനത്തിൽ അനശ്വരരായ പുന്നപ്ര– വയലാർ രക്തസാക്ഷികൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വലിയചുടുകാട്ടിൽ നിർമിച്ച വി എസ് സ്മാരകം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. രാവിലെ ഒമ്പതിന് സിപിഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനാണ് സ്മാരകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. തുടർന്ന് പതാക ഉയർത്തലും പുഷ്പാർച്ചനയും നടത്തി.
പുന്നപ്ര– വയലാറിന്റെ സമരനായകനായ വി എസിന്റെ മൃതദേഹം വലിയ ചുടുകാട്ടിലാണ് സംസ്കരിച്ചത്. അവിടെത്തന്നെയാണ് സിപിഎം സ്മാരകം നിർമിച്ചത്. പ്രശസ്ത വാസ്തുശിൽപ്പി ജി ശങ്കറിന്റേതാണ് രൂപരേഖ.
സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായ ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക്, കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, സി എസ് സുജാത, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയറ്റ് അംഗം സജി ചെറിയാൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസർ, വി എസിന്റെ കുടുംബാഗങ്ങൾ തുടങ്ങി ആയിരങ്ങളാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്.
വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ചേരുന്ന അനുസ്മരണ പൊതുസമ്മേളനം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനംചെയ്യും. ആലപ്പുഴ, മാരാരിക്കുളം ഏരിയാ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രകടനം തിരുവമ്പാടി ജങ്ഷനിൽനിന്ന് ആരംഭിക്കും. അമ്പലപ്പുഴ, തകഴി, കുട്ടനാട് ഏരിയാ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രകടനം കളർകോട് ജങ്ഷനിൽനിന്നാണ് ആരംഭിക്കുക.
വൈകിട്ട് ഏരിയാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ റാലിയും സമ്മേളനവും. അരൂരിൽ പി രാജീവ്, ചേർത്തലയിൽ മുനിസിപ്പൽ മൈതാനത്ത് സി എൻ മോഹനൻ, കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ പുത്തമ്പലത്തിൽ എം സ്വരാജ്, ഹരിപ്പാട് ഭവാനിമന്ദിരത്തിൽ എം വി ജയരാജൻ, കാർത്തികപ്പള്ളിയിലെ മുട്ടം ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമ ഹാളിൽ വി എൻ വാസവൻ, കായംകുളം എൽമെക്സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പുത്തലത്ത് ദിനേശൻ, മാവേലിക്കര മാങ്കാംകുഴി ജങ്ഷനിൽ പി കെ ബിജു, ചാരുംമൂട് കെ കെ ശൈലജ, ചെങ്ങന്നൂർ മാർക്കറ്റ് ജങ്ഷനിൽ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, മാന്നാർ എണ്ണയ്ക്കാട് ജങ്ഷനിൽ കെ എസ് സലീഖ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.