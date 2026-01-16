ETV Bharat / state

തൃശൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ മേളം കൊഴുപ്പിച്ച് വൃന്ദവാദ്യ മത്സരം; മികവുറ്റ പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെച്ച് കുട്ടികള്‍

ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് വൃന്ദവാദ്യ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിയിൽ നിന്നും 15 ടീമുകളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഏഴു പേരടങ്ങുന്ന ടീമില്‍ കൂടുതലും ആണ്‍കുട്ടികളായിരുന്നു.

KERALA SCHOOL KALOLSAVAM 2026 MUSICAL BAND PERFORMANCE TODAY KALOLSAVAM UPDATES VRINDAVADYAM PERFORMANCE
vrindavadyam performance. (ETV Bharat)
തൃശൂർ: പഞ്ചാരിയും പാണ്ടിയും പഞ്ചവാദ്യവുമൊക്കെ നല്ല ശീലമുള്ള തൃശൂരുകാരുടെ മുന്നില്‍ താള മേള ലയത്തിന്‍റെ പുത്തന്‍ വഴക്കങ്ങളുമായി കലോത്സവേദി തിളങ്ങി. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിയിലെ കൊച്ചു മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമാണ് മേളം പകരാൻ എത്തിയത്. കൈയടക്കത്തോടെ ഓരോ വാദ്യ ഉപകരണവും കൈകാര്യം ചെയ്‌ത് പുത്തന്‍ താള പ്രപഞ്ചം തീര്‍ത്ത വൃന്ദവാദ്യ മത്സരമായിരുന്നു വേദിയില്‍.

വയലിനും ഓടക്കുഴലും ഗിറ്റാറും മൃദംഗവും ഘടവും ഇലക്ട്രിക്ക് ഓര്‍ഗനും റിഥം ബോക്‌സും ചെണ്ടയും ജാസും ട്രിപ്പിള്‍ ഡ്രമ്മും ഒക്കെ മനോഹരമായി ഇണക്കിച്ചേര്‍ത്ത് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തീര്‍ത്ത ഫ്യൂഷന്‍ സംഗീതം കാണികളും നിറഞ്ഞ മനസോടെ ഏറ്റെടുത്തു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ മത്സരത്തില്‍ ആകെ 15 ടീമുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

വൃന്ദവാദ്യം മത്സരത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ. (ETV Bharat)

ഓരോ ടീമിന്‍റേയും പ്രകടനത്തിനു ശേഷം ഉപകരണങ്ങള്‍ സജ്ജമാക്കുന്നതിനും സ്‌റ്റേജ് ഒരുക്കുന്നതിനും സമയമെടുത്തതോടെ മത്സരം നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി. ഏഴു പേരടങ്ങുന്ന ടീമില്‍ കൂടുതലും ആണ്‍കുട്ടികളായിരുന്നു. ഗിറ്റാറിലും വയലിനിലും വളരെ ചുരുക്കം പെണ്‍കുട്ടികളും മികച്ച പ്രകടനവുമായി അരങ്ങിലെത്തി. 10 മിനുട്ടിനുള്ളില്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ലയവും താളവും കൈവിടാതെ മികവുറ്റ പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെക്കുന്നതില്‍ ഓരോ സംഘവും ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ മിക്കതും മികവുറ്റ പ്രകടനങ്ങളായി മാറി.

64-ാം സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സത്തിൻ്റെ അവേശം മുറുകുമ്പോൾ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാർക്കുള്ള സ്വർണക്കപ്പിനായി ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ കണ്ണൂരാണ് പോയിന്‍റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നാലെ കോഴിക്കോടും തൃശൂരും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പാലക്കാടും തിരുവനന്തപുരവും നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്.

കലോത്സവത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ദിനമായ ഇന്ന് 60 ഇനം മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത്. പ്രധാന വേദിയായ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തിൽ വലിയ ജനത്തിരക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുച്ചിപ്പുടി, തിരുവാതിരകളി, സംഘനൃത്തം, മലയപുലയ ആട്ടം, പരിചമുട്ട്,ചവിട്ടുനാടകം, മോണോആക്‌ട്, നാടൻപാട്ട്, മംഗലംകളി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മത്സരങ്ങൾ കാണികളിൽ ആവേശം പകർന്നു. ഓരോ മത്സരത്തിലും ഓരോ ടീമുകളും ആവേശകരമായ പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ചവച്ചത്.

ഇത്തവണത്തെ കലോത്സവത്തിൽ മത്സരാർഥികൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ വിധി നിർണയങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പൊതുവിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ. അപ്പീലുകൾ വഴി എത്തുന്ന മത്സരാർഥികളുടെ എണ്ണം ഇത്തവണ കുറവാണെന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. മത്സര ഫലങ്ങളിൽ പരാതികളും ഇത്തവണ കുറവാണ്.

