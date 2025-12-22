കേരളത്തിന്റെ വിധിയെഴുത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള് പുറത്ത്; തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പാർട്ടി തിരിച്ചുള്ള വോട്ട് കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ
Published : December 22, 2025 at 8:53 PM IST|
Updated : December 22, 2025 at 8:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയ കോൺഗ്രസ് വോട്ട് വിഹിതത്തിലും മുന്നിലെത്തി. സംസ്ഥാനത്താകെ 29.17 ശതമാനം വോട്ട് കരസ്ഥമാക്കിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. സിപിഎമ്മിന് 27.16 ശതമാനവും ബിജെപിക്ക് 14.76 ശതമാനവുമാണ് ലഭിച്ച വോട്ട് വിഹിതം.
മുസ്ലീം ലീഗിന് മുൻതൂക്കമുള്ള മലപ്പുറം, എൽഡിഎഫ് കരുത്തുകാട്ടിയ പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും കോൺഗ്രസിന് 30 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് സിപിഎമ്മിന് 30 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ട് നേടാനായത്. മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവന്റെ ജില്ലയായ കോട്ടയത്ത് സിപിഎമ്മിന് 20 ശതമാനം പോലും തികയ്ക്കാനായില്ല (17.66%).
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ വമ്പൻ വിജയത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ബിജെപി ജില്ലയിൽ 23.08 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയെങ്കിലും മറ്റൊരു ജില്ലയിലും 20 ശതമാനത്തിന് മുകളിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ലഭിച്ച വിശദമായ വോട്ടിങ് ശതമാനം സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തുവിട്ടു.
കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം വോട്ടിങ് ശതമാനം (ജില്ല തിരിച്ച്)
|ജില്ല
|കോൺഗ്രസ് (%)
|സിപിഎം (%)
|തിരുവനന്തപുരം
|34.52
|29.40
|കൊല്ലം
|31.98
|24.02
|പത്തനംതിട്ട
|37.06
|21.87
|ആലപ്പുഴ
|34.77
|29.26
|കോട്ടയം
|32.22
|17.66
|ഇടുക്കി
|38.60
|20.65
|എറണാകുളം
|37.34
|23.32
|തൃശൂർ
|31.96
|28.37
|പാലക്കാട്
|28.67
|33.93
|മലപ്പുറം
|16.81
|23.58
|കോഴിക്കോട്
|23.06
|28.49
|വയനാട്
|29.03
|28.11
|കണ്ണൂർ
|27.11
|38.82
|കാസർഗോഡ്
|19.88
|25.63
ബിജെപിക്കു ലഭിച്ച വോട്ടിങ് ശതമാനം
തിരുവനന്തപുരം: 23.08, കൊല്ലം: 19.38, പത്തനംതിട്ട: 19, ആലപ്പുഴ: 19.91, കോട്ടയം: 15.08, ഇടുക്കി: 7.76, എറണാകുളം: 10.94, തൃശൂർ: 19.65, പാലക്കാട്: 17.05, മലപ്പുറം: 5.91, കോഴിക്കോട്: 11.67, വയനാട്: 14.02, കണ്ണൂർ: 10.06, കാസർഗോഡ്: 18.88.
മുസ്ലീം ലീഗ്, സിപിഐ വോട്ടിങ് ശതമാനം
യുഡിഎഫിലെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകകക്ഷിയായ മുസ്ലീം ലീഗിന് സംസ്ഥാനത്താകെ 9.77 ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ എൽഡിഎഫിലെ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായ സിപിഐക്ക് 5.58 ശതമാനം മാത്രമാണ് നേടാനായത്.
|ജില്ല
|മുസ്ലീം ലീഗ് (%)
|സിപിഐ (%)
|തിരുവനന്തപുരം
|0.68
|6.04
|കൊല്ലം
|1.19
|13.68
|പത്തനംതിട്ട
|0.22
|6.31
|ആലപ്പുഴ
|0.54
|7.77
|കോട്ടയം
|0.21
|5.07
|ഇടുക്കി
|0.72
|9.09
|എറണാകുളം
|2.69
|5.25
|തൃശൂർ
|2.98
|8.42
|പാലക്കാട്
|7.28
|3.94
|മലപ്പുറം
|35.11
|1.86
|കോഴിക്കോട്
|17.34
|3.16
|വയനാട്
|15.48
|3.52
|കണ്ണൂർ
|11.10
|3.57
|കാസർഗോഡ്
|17.39
|3.78
അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരം അടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് കോര്പ്പറേഷനുകളിലെയും മേയര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. ഡിസംബര് 26 ന് രാവിലെ പത്തരയ്ക്കാണ് മേയര്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടരയ്ക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും. 86 നഗരസഭകളിലെ ചെയര് പേഴ്സണ് തെരഞ്ഞടുപ്പും ഇതേ ദിവസം നടക്കും.
രാവിലെ 10.30ന് ചെയര്പേഴ്സണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30ന് ശേഷം ചെയര്പേഴ്സണ്മാരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കും. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 27നാണ്. ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 27ന് രാവിലെ 10.30ന് നടത്തും. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30നാണ്..
