പോളിങ് കൂളായി ഇടമുലക്കുടി; സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തി 1264 വോട്ടര്മാര്
മൊത്തം 1264 വോട്ടര്മാരാണ് ഇടമലക്കുടിയില് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ ഉള്ളത്. ഇതില് 675 പുരുഷന്മാരും 589 സ്ത്രീകളുമാണ് ഉള്പ്പെടുന്നത്.
Published : April 10, 2026 at 9:42 AM IST
ഇടുക്കി: സംസ്ഥാനത്തെ ഏക ഗോത്രവര്ഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയില് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി പോളിങ് സമാധാനപരമായി പൂര്ത്തിയായി. കാടും മലനിരകളും ചുറ്റിപ്പറ്റിയ ഈ പഞ്ചായത്തില് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളികള്ക്കിടയിലും വോട്ടെടുപ്പ് ക്രമമായി നടന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കുന്നതാണ്.
മൊത്തം 1264 വോട്ടര്മാരാണ് ഇടമലക്കുടിയില് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ ഉള്ളത്. ഇതില് 675 പുരുഷന്മാരും 589 സ്ത്രീകളുമാണ് ഉള്പ്പെടുന്നത്. രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പില് തന്നെ വിവിധ കുടികളില് നിന്നുള്ള വോട്ടര്മാര് ആവേശത്തോടെ ബൂത്തുകളിലേക്ക് എത്തി. ഇടമലക്കുടി ട്രൈബല് സ്കൂള്, ഇഡിസി സെൻ്റര്, പരപ്പയാര്കുടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്, മുളകുതറകുടി എന്നിവിടങ്ങളിലായി ക്രമീകരിച്ച ബൂത്തുകളിലാണ് പോളിങ് നടന്നത്.
പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങള് കണക്കിലെടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. നെറ്റ്വര്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് വയര്ലെസ് സെറ്റ് സംവിധാനങ്ങള് സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിലൂടെ തന്നെ പോളിങ് സംബന്ധമായ ഡാറ്റ അപ്ഡേഷന് സമയബന്ധിതമായി നിര്വഹിക്കാനായി. കൂടാതെ, പിആര് ആപ്ലിക്കേഷന് വഴി ഓരോ സമയത്തെയും പോളിങ് ശതമാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ പൂർണ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വെബ്കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനവും ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സാങ്കേതിക തടസങ്ങള് ഉണ്ടായാല് ബദലായി സിസിടിവി ക്യാമറകളും സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയതോടെ പോളിങ് തടസമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായി.
സ്വയം സമ്മതമറിയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇടമലക്കുടിയില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലകള്ക്ക് നിയോഗിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദൂരപ്രദേശമായിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കാര്യക്ഷമമായി നടത്താന് സാധിച്ചതായി അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. വെല്ലുവിളികള് നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ഇടമലക്കുടിയില് പോലും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കിയതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായി ഇത്തവണത്തെ പോളിങ് മാറി. വോട്ടര്മാരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തവും സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ചേർന്നാണ് ഇടമലക്കുടിയില് സമാധാനപരമായ വോട്ടെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയായത്.
