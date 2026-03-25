അനുഭവത്തിന്‍റെ കരുത്തും ന്യൂജെന്‍ കാഴ്ചപ്പാടുകളും; തലമുറകളുടെ വോട്ടറിവുമായി 'സമ്മതിദാനത്തിന്‍റെ രണ്ടറ്റം'

Damodaran Nair, Amin Fahad, Devika (ETV Bharat)
Published : March 25, 2026 at 5:48 PM IST

Updated : March 25, 2026 at 5:53 PM IST

കോഴിക്കോട്: വർഷങ്ങളായി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനിയർ വോട്ടറും രണ്ട് കന്നി വോട്ടർമാരും അവരുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് 'സമ്മതിദാനത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റം' എന്ന പംക്തിയിലൂടെ. പ്രധാന അധ്യാപകനായി വിരമിച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഇപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്ന ബാലുശേരിയിലെ നരിക്കോടൻസ് ദാമോദരൻ നായർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ മകളും എറണാകുളത്ത് വിദ്യാർഥിനിയുമായ ദേവിക, ബാംഗ്ലൂരിൽ വിദ്യാർഥിയായ അമിൻ ഫഹദ് ഇന്നിവരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്.

മനുഷ്യൻ്റെ വികാസത്തിന് രാഷ്ട്രീയം ആവശ്യമാണെന്നും അരാഷ്ട്രീയത്തോട് താത്‌പ്പര്യം ഇല്ലെന്നും എൺപതിനോട് അടുക്കുന്ന ദാമോദരൻ നായർ പറയുന്നു. കാലത്തിനനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച് അവരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിടുന്നതായിരുന്നു പഴയകാല രാഷ്ട്രീയം. എന്നാൽ ഇന്ന് അതൊരു ഷോ ആയി മാറി. ഈ മാറ്റം ജനങ്ങളിൽ മടുപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കക്ഷി ഭേദമന്യേ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ മൂല്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി. പൊതുജനങ്ങളുടെ മനസിൽ പഴയ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഉള്ള സ്ഥാനം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചത് പോലെ ആയിരുന്നു. പുതിയതിൽ അത് കാണുന്നില്ല.

അന്യോന്യം തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത തലമുറ

നേതാക്കളുടെ ശുദ്ധമായ സമീപനമാണ് രാഷ്ട്രീയ വെറുപ്പിനോടുള്ള മറുമരുന്ന്. യുവാക്കളാണ് ഭാവിയുടെ വാഗ്‌ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരാരും കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. അതും പുതുതലമുറ അരാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ്. ഏതു രാഷ്ട്രീയക്കാർ വരുമ്പോഴും പറയുന്നത് തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പറ്റിയ തൊഴിലും അവസരങ്ങളും ഇവിടെയില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ നാടുവിടുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ദാമോദരന്‍ നായര്‍.

കുട്ടികൾക്ക് പിന്നാലെ മാതാപിതാക്കളും വൃദ്ധരായവരുമെല്ലാം പുറം നാട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പല ഭവന അന്തരീക്ഷങ്ങളും കാടുപിടിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവസ്ഥനാണ് താനെന്നും ദാമോദരൻ നായർ പറയുന്നു. തലമുറകൾ തമ്മിൽ തന്നെ ഇവിടെ വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അന്യോന്യം അറിയില്ല. ആദ്യമൊക്കെ ഒരാളുടെ പശു ഏതാണെന്ന് പോലും നാട്ടുകാർ തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ വീട്ടുകാരനെ തന്നെ അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വന്ന പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് തമ്മിൽ അറിയാതായി എന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

തലമുറകളുടെ വോട്ടറിവുമായി 'സമ്മതിദാനത്തിന്‍റെ രണ്ടറ്റം' (ETV Bharat)

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ വളരെ തിടുക്കത്തിൽ അമിതമായ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് വലിയൊരു തെറ്റ്. വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. അത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അവരോടുള്ള എതിർപ്പിനും കാരണമാകും. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രഖ്യാപിക്കുക, അത് നടപ്പിലാക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൃപ്‌തരായി പിന്മാറിയ ആളുകൾ പോലും ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരും.

പ്രതീക്ഷകൾ നിറഞ്ഞ വോട്ട്

ഒരു വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം? എൻ്റെ വോട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്നീ ചോദ്യങ്ങളാണ് കൗമാരക്കാർക്കിടയിൽ ഉള്ളതെന്ന് കന്നിവോട്ടറും വിദ്യാർഥിയുമായ അമിൻ പറയുന്നു. കേരളം വിട്ട് ദൂരപ്രദേശങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ചോദിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. എന്തിന് അവിടെ പോയി ഒരു വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആ വോട്ട് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ വോട്ടിംഗ് സമ്പ്രദായത്തോട് പൊതുവേ പുതിയ തലമുറ ഒരു എതിർപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്.

കന്നി വോട്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഇത്തവണ എന്തായാലും വോട്ട് ചെയ്യും. അതൊരുപക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള മമതയും പ്രാധാന്യവും മനസിലാക്കിയിട്ട് ആയിരിക്കാം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് വ്യക്തികളെ കണ്ടുള്ള വോട്ടിങാണ്. അതുപോലെ മറ്റു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സ്ഥാനാർഥികളിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ വെച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ തലമുറ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും അമിൻ പറഞ്ഞു.

വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കോഴ്‌സിന്‍റെ ഡിഗ്രി കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് വിദ്യാർഥികളെ കേരളത്തിൽ നിന്നും അകറ്റാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ കോഴ്‌സ് കണ്ടാൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരുന്നില്ല. പഴയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി കാര്യമില്ല. ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ തലമുറയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം.

അതിൽ അവർ ഒരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയ്ക്കും തയ്യാറാവില്ല, നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ കേരളം ഓടുന്നില്ല. കേരളം എപ്പോഴും പിറകിലാണ്. ഒരു മലയാളിയും സ്വന്തം നാടും വീടും വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല. പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങൾ അവരെ ആ വഴിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. പുറത്തു പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് വിദ്യാർഥികൾ അടക്കം അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാം ഒരു പോംവഴി കണ്ടേ പറ്റൂ- അമിൻ പറയുന്നു.

സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്തുപറയുന്നോ അത് വിശ്വസിക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു തെറ്റായ കാര്യം ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പലതരം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടപെടലുകൾ ആണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി എന്തും നടക്കും എന്ന് മനസിലാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അതുവെച്ച് ആളുകളെ മുതലെടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ട്രെൻ്റിനൊപ്പം നീങ്ങുക എന്ന പുതിയ രീതിയിലൂടെ യുവാക്കളെ അവർ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അമിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പകരം ഒരു നേതാവിനെ വിശ്വസിക്കുക

ന്യൂജെൻ വോട്ടർമാരിൽ രണ്ടുതരം വിഭാഗമുണ്ടെന്നാണ് കന്നി വോട്ടറായ ദേവിക അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും മനസിലാക്കുന്നവരാണ്. വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അവകാശമാണെന്ന് മനസിലാക്കി ആ തരക്കാർ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കും. നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്‌തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് ധരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മറുവശത്ത്.

നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്‌താലും ചെയ്‌തില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു മാറ്റവും വരില്ല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ആ വിഭാഗം. "എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് വിദ്യാർഥികൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചവരാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് നേതാക്കൾക്ക് വിശ്വാസതയില്ല എന്നതാണ്. ഇന്നലെവരെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ വലിയ ചുമതലകൾ വഹിച്ച വ്യക്തി ഇന്ന് എതിർ പാർട്ടിയിൽ ചേക്കേറുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിലപാടില്ലായ്‌മയാണ് അവിടെ തെളിയുന്നത്.

ഇവിടെ ഒരുപാട് വികസനം ഉണ്ടെന്ന് മന്ത്രിമാർ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്‌സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്നത് ഒരു ഫാഷൻ ആയിട്ടാണ് പുതിയ തലമുറയിലെ വലിയൊരു വിഭാഗവും കാണുന്നത്.

വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മുടെ മൗലികാവകാശമാണ്. വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റവും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ നടക്കുന്ന അരാജകത്വങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിയാണ് സമ്മതിദാനാവകാശം നിർവഹിക്കുക എന്നത്. എല്ലാം മനസിലാക്കി ഒരു ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുത്താൽ മാറ്റം വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. വോട്ട് ബഹിഷ്‌കരിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റവും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ദേവിക പറയുന്നത്.

സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളിൽ പലരും വീണുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും ദേവിക പറയുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസയോഗമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന റീലുകളോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരും കളിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് പലർക്കും മനസിലാകുന്നില്ല. അത് മനസിലാകണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഉണ്ടാകണം.

പുതിയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയമെന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നതല്ല. പകരം ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറണം. അതിന് രാഷ്ട്രീയത്തെ നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം എന്നും ദേവിക വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: 'വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കൂ' എന്നത് ജനാധിപത്യപരമല്ല; ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യം വികസന രാഷ്‌ട്രീയമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

