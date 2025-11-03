ETV Bharat / state

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ പോലും മരിച്ചതായി കാണിച്ചു, കൊടുവള്ളി വോട്ടർപട്ടികയിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേട്; അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

1180 പേർക്കാണ് കൊടുവള്ളി നഗരസഭയിൽ വിവിധ വാർഡുകളിൽ വോട്ട് ഇല്ലാതായത്. ഇതിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പലരേയും മരിച്ചതായും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

kerala LOCAL BODY ELECTION 2025 KODUVALLY MUNICIPALITY VOTERS LIST kerala panchayath election
കോഴിക്കോട്: കൊടുവള്ളി നഗരസഭ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി പുറത്തിറക്കിയ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഡിഎഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്‌ടർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ക്രമക്കേട് നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്.

കൊടുവള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽപ്പെട്ട മുന്നൂറോളം പേർ കലക്‌ടറേറ്റിൽ എത്തി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്‌ച ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടർ ബൈജു ജോസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പരിശോധനക്ക് എത്തിയിരുന്നു.

കൊടുവള്ളിയിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ക്രമക്കേട് (ETV Bharat)

തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇലക്ഷൻ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസറെ വിളിച്ചുവരുത്തി പരാതിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഫയലുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോം 5, 13, 14, ബൾക്ക് അപേക്ഷ ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു രേഖകളും അപേക്ഷകളും കൈവശം ഇല്ല എന്ന വിശദീകരണമാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടർക്ക് മറുപടിയായി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇ ആർ ഒ എഴുതി നൽകിയത്.

രേഖാമൂലം ലഭിച്ച മറുപടിയിൽ നിന്നും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടർക്ക് സംഭവത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി നേരിട്ട് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊടുവള്ളി നഗരസഭയിൽ ആകെയുള്ള 37 വാർഡുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വൻതോതിൽ കൃത്രിമം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ പരാതി.

LOCAL BODY ELECTION 2025 Koduvally Municipality VOTERS LIST ELECTION 2025
അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇ ആർ ഒ എഴുതി നൽകിയ മറുപടി കത്ത് (ETV Bharat)

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ വോട്ട് ചേർത്തിയതിനും തള്ളിയതിനും പല വാർഡുകളിലേക്കായി വോട്ട് മാറ്റിയതിനുമുള്ള യാതൊരു രേഖകളും നഗരസഭ ഓഫിസിൽ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ വൻതോതിൽ കൃത്രിമം നടന്നതായി കണ്ടെത്തി.

1180 പേർക്കാണ് കൊടുവള്ളി നഗരസഭയിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ വോട്ട് ഇല്ലാതായത്. ഇതിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പലരേയും മരിച്ചതായും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമേ വാർഡുകളുടെ പുനർ വിഭജനത്തിന് ശേഷം മാറ്റം വരാത്ത
വാർഡുകളിൽ നിന്ന് പോലും നിരവധി പേരെ മാറ്റു വാർഡുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ആക്ഷേപമുണ്ട്.

നേരത്തെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു രേഖകളും നഗരസഭ ഓഫിസിൽ ഇല്ലെന്ന് പരാതി നൽകിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരസഭ സെക്രട്ടറി വി എസ് മനോജിനെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. നിലവിൽ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ നഗരസഭയിലെ സെക്രട്ടറി ഇല്ലാതായതോടെ പരാതിയുമായി എത്തിയവർ പിന്നീട് കലക്‌ടറേറ്റിൽ പോയി പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടി വന്നു.

ഇപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടറുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കൊടുവള്ളി നഗരസഭയിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വൻതോതിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതോടെ വളരെ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നഗരസഭ ചെയർമാൻ വെള്ളറ അബ്‌ദു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നോട്ടീസോ മറ്റ് അറിയിപ്പുകളോ നടപടി ക്രമങ്ങളോ ഫയലുകളോ ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നും ലഭ്യമല്ല എന്നും ഔദ്യോഗികമായി മറുപടി ലഭിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഗുരുതരമായ വോട്ടു ചോർച്ചയാണ് കൊടുവള്ളി നഗരസഭയിൽ ഉണ്ടായതെന്നും നഗരസഭ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.

എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ച് എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഏതായാലും കൊടുവള്ളി നഗരസഭയിലേക്കുള്ള ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ ഏറെ കലുഷിതമാകും എന്ന് ഉറപ്പാണ്.

