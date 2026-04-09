കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പിഴവിനെതിരെ പരാതി; വോട്ട് ചെയ്യാനാകാതെ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ
കൽപ്പറ്റയിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പിഴവ്. വോട്ട് ചെയ്യാനാവാതെ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ. പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകാനൊരുങ്ങി കുടുംബം.
Published : April 9, 2026 at 4:36 PM IST
വയനാട്: കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പിഴവിനെതിരെ പരാതി. ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരുടെ വോട്ട് ഒഴിവായതായി ആരോപണം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. കൽപ്പറ്റ നഗരസഭ പരിധിയിലെ മെസ് ഹൗസ് റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന മാരാത്ത് ചന്ദ്രമോഹൻ, ഭാര്യ സരസ്വതി, മകൻ അശ്വന്ത് എന്നിവർക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നത്.
എസ്ഐആർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവർ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം പതിവായി 100-ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്തവരാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. അതേ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാവർക്കും വോട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, തങ്ങളുടെ പേരുകൾ മാത്രമാണ് ഒഴിവായതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് പരാതി നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ് കുടുംബം.
"വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയപ്പോൾ വോട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ല. മകൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് വോട്ട് ഇല്ലാത്തത്. ഇനി ജനസേവന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി ശരിയാക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചന്ദ്രമോഹൻ, സരസ്വതി, അശ്വന്ത് മോഹൻ എന്നിവർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്", എന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഇത്തരം പിഴവുകൾ ജനാധിപത്യാവകാശത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായി വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.
കനത്ത പോളിങ്
വയനാട്ടിൽ 6,43,625 പേർക്കാണ് സമ്മതിദാനാവകാശമുള്ളത്. ജില്ലയിൽ മൂന്നു നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലായി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളുൾപ്പെടെ ആകെ 21 സ്ഥാനാർഥികളാണുള്ളത്. കൽപ്പറ്റ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർഥികൾ ഉള്ളത്. 10 പേരാണ് മത്സരരംഗത്ത്. മാനന്തവാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ മൂന്നുപേരും സുൽത്താൻബത്തേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ എട്ടുപേരും ജനവിധി തേടുന്നു.
ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം വയനാട്ടിൽ 49.32 ശതമാനം വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടർമാർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണിവരെയാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സമയം. അതേസമയം തൃപ്പൂണിത്തുറ, ഒറ്റപ്പാലം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബൂത്തുകളിൽ കള്ളവോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയാതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേയാണ് വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേരില്ല എന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വോട്ടർമാരിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് വരുന്നത്. ഇതിനെതിരെ പല വിമർശനങ്ങളും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും വളരെ വേഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നു.
