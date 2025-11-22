ETV Bharat / state

വെള്ളായണി തീരത്തെ ഹരിത വിപ്ലവം; കല്ലിയൂരിലെ പച്ചക്കറിപ്പെരുമയും അതിജീവനത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയവും

വിളകള്‍ക്ക് ന്യായമായ വില കിട്ടുന്നില്ല എന്നതും വെള്ളക്കെട്ടില്‍ നിന്ന് കൃത്യമായ പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നതുമാണ് ഇവിടുത്തെ കര്‍ഷകര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നം.

KALLIYOOR AGRICULTURE VEGETABLE FARMERS
വെള്ളായണി തീരത്തെ ഹരിത വിപ്ലവം (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 22, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: നേരം പുലര്‍ന്നു വരുന്നതേയുള്ളൂ, വെള്ളായണി കായലിന്‍റെ തീരത്തെ പാട ശേഖരങ്ങളില്‍ നിന്ന് കരമനയാറ്റിലേക്കു വെള്ളം പമ്പു ചെയ്തു വിടുന്ന കനാല്‍ ഏതാണ്ട് നിറഞ്ഞൊഴുകി പുഞ്ചക്കരി പാലം കടന്നൊഴുകുന്നു. കനാല്‍ ബണ്ട് പുഞ്ചക്കരിയില്‍ നിന്ന് കിരീടം പാലം കടന്ന് കാക്കാമൂലയിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്നു.

പുഞ്ചക്കരി ബണ്ട് റോഡിന്‍റെ വടക്കു ഭാഗത്തു നിന്ന് പാപ്പനംകോട് വരെ നീണ്ടു വിശാലമായ നെല്‍പ്പാടം വിളഞ്ഞു പാകമാകും മുന്നേ വെള്ളം കയറി നശിച്ച ദുഖകരമായ കാഴ്ച. ബണ്ടിന്‍റെ തെക്കു ഭാഗത്തെ 25 ഹെക്ടറോളം വരുന്ന പണ്ടാരക്കരി പാട ശേഖരത്തില്‍ വെയില്‍ വീണു വരുന്നു.

KALLIYOOR AGRICULTURE VEGETABLE FARMERS
വെള്ളായണി തീരത്തെ ഹരിത വിപ്ലവം (ETV Bharat)

പുലരും മുന്നേ പച്ചക്കറി പാടങ്ങളില്‍ തൂമ്പയുമായി എത്തിയ കര്‍ഷകര്‍ വിവിധ പാടങ്ങളില്‍ തങ്ങളുടെ പച്ചക്കറികള്‍ക്ക് തടമെടുക്കുന്നതടക്കം പല പണികളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചു മണിയാകും മുന്‍പ് പാടത്തെത്തിയ ഇവര്‍ ഏകദേശം ഒന്‍പതുമണിയോടെ അന്നത്തെ പണിയും വിളവെടുപ്പുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുഞ്ചക്കരി-പാപ്പാഞ്ചാണി റോഡിലേക്ക് കയറും. പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ കേരളത്തിന്‍റെ തിലകക്കുറിയാണ് കല്ലിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

KALLIYOOR AGRICULTURE VEGETABLE FARMERS
വെള്ളായണി തീരത്തെ ഹരിത വിപ്ലവം (ETV Bharat)

രാവിലെ ആകുന്നതോടെ നഗരത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് പച്ചക്കറി വാങ്ങാനെത്തിയ കച്ചവടക്കാരുടെ വാഹനങ്ങള്‍ നിറയും. കപ്പ, മധുരക്കിഴങ്ങ്, നേന്ത്രക്കുല, വിവിധ ഇനം ചീര ഇനങ്ങള്‍, വെള്ളരി, വെണ്ട, വഴുതന, പയര്‍, വിവിധ ഇനം പച്ചമുളകുകള്‍ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികള്‍ ഓട്ടോ റിക്ഷകളിലും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലും നിറയുന്നു. മുന്‍പ് നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളില്‍ സുലഭമായിരുന്ന വാളരി, ചതുരപ്പയര്‍ എന്നിവയും ഇവിടെ ഇന്ന് സുലഭമാണെന്നു കേട്ടാല്‍ പഴമക്കാര്‍ അത്ഭുതപ്പെടും.

വെള്ളായണി തീരത്തെ ഹരിത വിപ്ലവം (ETV Bharat)

ഇവിടെ നിന്നു പച്ചക്കറികള്‍ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കടകളിലേക്കും സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളിലേക്കും ചാലക്കമ്പോളത്തിലേക്കുവരെ എത്തും. ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്ക് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാണകവും കോഴിക്കാഷ്ടവും ജൈവ കീടനാശിനിയുമാണ്. കര്‍ഷകര്‍ തന്നെ സ്വന്തമായി ജൈവ കീടനാശിനി തയാറാക്കി വിളകളില്‍ തളിക്കുകയാണ് പതിവെന്ന് പണ്ടാരക്കരിയിലെ പരമ്പരാഗത പച്ചക്കറി കര്‍ഷകനായ ശശികുമാര്‍ പറയുന്നു.

KALLIYOOR AGRICULTURE VEGETABLE FARMERS
വെള്ളായണി തീരത്തെ ഹരിത വിപ്ലവം (ETV Bharat)

വിളകള്‍ക്ക് ന്യായമായ വില കിട്ടുന്നില്ല എന്നതും വെള്ളക്കെട്ടില്‍ നിന്ന് കൃത്യമായ പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നതുമാണ് ഇവിടുത്തെ കര്‍ഷകര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൃഷി വകുപ്പിന്‍റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ എന്തിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നു പോലും കാര്യമായ സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു.

KALLIYOOR AGRICULTURE VEGETABLE FARMERS
വെള്ളായണി തീരത്തെ ഹരിത വിപ്ലവം (ETV Bharat)

നേരത്തെ കല്ലിയൂര്‍ ഗ്രീന്‍സ് എന്ന പേരില്‍ കല്ലിയൂരിലെ പച്ചക്കറി ബ്രാന്‍ഡ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലുടനീളം വില്‍പ്പന നടത്തി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മികച്ച വില ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഹോര്‍ട്ടി കോര്‍പ്പിന്‍റെ സഹായത്തോടെ കല്ലിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചില പരിശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നതായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സോമശേഖരന്‍ നായര്‍ പറഞ്ഞു.

എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറികളും സമൃദ്ധമായി വിളയുന്ന 11 പച്ചക്കറി ക്ലസ്റ്ററുകളാണ് കല്ലിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. പണ്ടാരക്കരി, പാപ്പാഞ്ചാണി, കുട്ടിക്കരി, പാലപ്പൂര്, കല്ലിയൂര്‍, മാത്തൂലിക്കോണം അങ്ങനെ 11 ക്ലസ്റ്ററുകളിലായി 275 ഹെക്ടര്‍ പച്ചക്കറി പാടശേഖരമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിലും പച്ചക്കറി കൃഷിയില്‍ 50 കര്‍ഷകരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളികള്‍ വേറെയും.

