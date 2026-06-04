ETV Bharat / state

'കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിന് ധൈര്യമില്ല'; വിമർശനവുമായി വിഎൻ വാസവൻ

ഇന്ധന വിലവർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിപിഎം കോട്ടയത്ത് നടത്തിയ ജനകീയ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

VN VASAVAN KERALA GOVERNMENT UDF COOKING GAS PRICE HIKE
VN Vasavan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 4, 2026 at 8:50 PM IST

|

Updated : June 4, 2026 at 8:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: ഇന്ധന, പാചക വാതക വില വർധനവില്‍ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മൗനം പാലിക്കുന്നുവെന്ന് മുൻ മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും തീ വിലയാകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ കേരള സർക്കാർ തയാറാകാത്തത് ബിജെപിയുമായുള്ള ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമെന്നും വിഎൻ വാസവൻ ആരോപിച്ചു. ഇന്ധന വിലവർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിപിഎം കോട്ടയത്ത് നടത്തിയ ജനകീയ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വിഎൻ വാസവൻ സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

ഇന്ധന വില വർധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് നടപടിയ്ക്കതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയാറാകുന്നില്ലയെന്ന് പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത വി എൻ വാസവൻ ആരോപിച്ചു. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിന് ധൈര്യമില്ല. കേന്ദ്രവും ഇവിടുത്തെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരുമായുള്ള ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചക വാതക വില അടിക്കടി വർധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര നടപടിക്കെതിരെയാണ് സിപിഎം ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പു മുതൽ യുഡിഎഫ് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരുന്ന ഡീൽ ആരു തമ്മിലായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കയാണ്. കേന്ദ്രം കാട്ടുന്ന ജനദ്രോഹ നടപടികളെ ചേദ്യം ചെയ്യാൻ യുഡിഎഫിന് ധൈര്യമില്ല. നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേട് മൂലം കേരളത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യ ഉണ്ടായിട്ടും കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ശബ്‌ദിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിയുന്നില്ലയെന്നും വിഎൻ വാസവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതേസമയം കേന്ദ്രമാകട്ടെ ഭരണത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച സിജെപിയെ അടിച്ചു തുക്കുന്ന നടപടികൾ ശക്തമാക്കി. ബിജെപിയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് വലിയ ശക്തിയായി മാറുമെന്ന് വാസവൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ധന വിലയിൽ ആശ്വാസം നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം കടുപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നേതാക്കളായ അഡ്വ ഷീജ അനിൽ, ബി ശശികുമാർ, പിജെ വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

Also Read: ധവളപത്രം തീവ്ര വലതുപക്ഷം; പൊതുമേഖല സ്വകാര്യവത്കരിക്കാനും ക്ഷേമപെൻഷൻ നിർത്തലാക്കാനും നീക്കമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ

Last Updated : June 4, 2026 at 8:58 PM IST

TAGGED:

VN VASAVAN
KERALA GOVERNMENT
UDF
COOKING GAS PRICE HIKE
VN VASAVAN SLAMS KERALA GOVERNMENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.