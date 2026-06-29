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'വിമർശിച്ചവർ തന്നെ പുകഴ്‌ത്തിയതിൽ സന്തോഷം', ഊരാളുങ്കലിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് വാസവൻ

വൈകിയാണെങ്കിലും യുഡിഎഫിന് ബോധോദയം ഉണ്ടായെന്നും വിഎൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു.

VN VASAVAN OORALUNKAL CORPORATIVE SOCIETY V D SATHEESAN UDF GOVT
V N Vasavan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 2:47 PM IST

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കോട്ടയം: ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ വിമർശിച്ചവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവാരമുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മുൻ മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ. വൈകിയാണെങ്കിലും യുഡിഎഫിന് ബോധോദയം ഉണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിമർശനം ഉയർത്തിയവർക്ക് തന്നെ യഥാർഥ്യ ബോധ്യത്തോടെ ആ പ്രശ്‌നത്തെ സമീപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഞാൻ സഹകരണ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്‌തിരുന്ന മന്ത്രിയായിരുന്നുവെന്നും വാസവൻ പറഞ്ഞു.

വേൾഡ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മോണിറ്ററിൻ്റെ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ സഹകരണ സംഘമായി തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഊരാളുങ്കലിനെ. ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ദേശീയതലത്തിലും മറ്റും നിരവധി അവാർഡുകൾ നേടിയ ഒരു കോഓർപ്പറേറ്റ് സെക്‌റ്ററിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് ഊരാളുങ്കലെന്ന് വാസവൻ വ്യക്തമാക്കി.

അവർക്ക് ഏകദേശം 5000ത്തിൽ പരം കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്‌റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. 18,000ത്തിലധികം പരിചയ സമ്പത്തുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ട്. 2,500ഓളം എഞ്ചനീയർമാർ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും പരിശോധിച്ചാൽ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റി ലോകത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല സഹകരണ സംഘമാണെന്ന് വാസവൻ പറഞ്ഞു.

വാസവൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു (ETV Bharat)

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ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പലർക്കും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല. പലരും അതിനെ പരിഹാസത്തോടെയാണ് കണ്ടത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പലാരിവട്ടം പാലം ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഊരാളുങ്കർ കോൺട്രാക്‌റ്റിനെയാണ്. പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് പൂർത്തീകരിച്ച് ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിൽ അത് പണിത് തന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ നിരവധി ജോലികള്‍ അവർ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വയനാട് ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീട് നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ 450ഓളം വീടുകളുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനം ഏൽപ്പിച്ചത് ഊരാളുങ്കൽ കോർപ്പറേറ്റ്‌സിനെയാണ്. ആദ്യഘട്ടം പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്ന് വാസവൻ പറഞ്ഞു.

ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റവും ഭംഗിയായി മനോഹരമായി ചെയ്‌ത് തീർത്തവരാണ് ഉരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റി. ആ സൊസൈറ്റിക്ക് എതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ അവരോട് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൽ വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാഷ്‌ട്രീയ തിമിരം ബാധിക്കാത്ത ഏതൊരാൾക്കും ഊരാളുങ്കലിൻ്റെ വളർച്ച മാതൃകാപരമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ സഹകരണ സംഘമായി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും വാസവൻ വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

VN VASAVAN
OORALUNKAL CORPORATIVE SOCIETY
V D SATHEESAN
UDF GOVT
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