'ഇഡിയുടെ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം', കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡീലെന്ന് വാസവൻ
ഇഡിയുടെ നീക്കം പകപോക്കൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണെന്നും വിഎന് വാസവൻ പറഞ്ഞു.
Published : September 9, 2026 at 7:54 PM IST
കോട്ടയം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് എതിരെയുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് മുൻ മന്ത്രി വിഎന് വാസവൻ. സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇഡിയുടെ നീക്കമെന്ന് വാസവൻ പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കേരളത്തിലെ വിജിലൻസ് കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീംകോടതിയുമെല്ലാം തള്ളികളഞ്ഞ കേസാണിത്. യഥാർഥത്തിൽ ഇത് പകപോക്കൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത നീതിപീഠം വരെ പരിശോധിച്ച ഒരു വിഷയം വീണ്ടും ഈ രൂപത്തിലേക്ക് കേസ് എടുക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് വാസവൻ പറഞ്ഞു.
പാർട്ടി ഈ വിഷയത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടുമെന്ന് വാസവൻ വ്യക്തമാക്കി. പകപോക്കൽ രാഷ്ട്രീയ രീതി തമിഴ്നാട്ടിലും പഞ്ചാബിലുമെല്ലാം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത്തരം നീക്കത്തെ നല്ല രൂപത്തിൽ നേരിടുകയാണ് ചെയ്തത്. പകപോക്കൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇഡിയെ ഒരു ടൂളാക്കി മാറ്റിയെന്നും വാസവൻ പറഞ്ഞു.
ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പകപോക്കുകയാണ്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനോടുള്ള സമീപനമാണെങ്കിലും പല രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന് വേണ്ടി ഇഡി ഇന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ടൂളായി അധപതിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും വാസവൻ വ്യക്തമാക്കി.
ചിലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഒരേ തൂവൽപക്ഷികളായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും മാറുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയുമെല്ലാം ഇഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയരായവരാണ്. എത്രയോ സമയം അതിനായി ചെലവഴിച്ചവരാണ്. അതെല്ലാം മറന്നാണ് ഇവിടെ വന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നതെന്നും വാസവൻ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്ത് തന്നെയായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഈ വിഷയത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിട്ട് പക പോക്കൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് എതിരായി ശക്തമായും നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് വാസവൻ പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി.വീണ തൈക്കണ്ടിയില് വഴി സിഎംആർഎൽ -എക്സാലോജിക്കൽ ഇടപാടിലൂടെ 3.28 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നും അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തും ഇഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.
അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്നാണ് കത്തിലെ ആവശ്യം. വീണയുടെ ഭർത്താവായ മുൻ മന്ത്രിയും എംഎല്എയുമായ പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസും കൈക്കൂലി വാങ്ങാനും ഇത് വീണയും സുഹൃത്തുക്കളും വഴി ദുബായിലേക്ക് കടത്താനും നേതൃത്വം നൽകിയെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവും കത്തിലുണ്ട്. സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പേരുടെ പട്ടികയാണ് കത്തിലുള്ളത്. സിഎംആർഎല്ലും വീണയുടെ സ്ഥാപനമായ എക്സാലോജിക്കും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ പിഎംഎൽഎ പ്രകാരമാണ് (കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം) ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തിയത്.
Also Read: 'രാഷ്ട്രീയമായി ഇഡി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിത്തന്നെ നേരിടും': പിണറായി വിജയന്