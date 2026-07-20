'വൈദ്യുതി വല്ലപ്പോഴുമെത്തുന്ന അതിഥിയെ പോലെ, ഇരുട്ടിന്റെ മറവില് മോഷണങ്ങള് പെരുകുന്നു': വിഎന് വാസവന്
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനെ വിമര്ശിച്ച് വിഎന് വാസവന്. മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആരംഭിക്കുമെന്നത് തികച്ചും അപ്രായോഗികം. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി വിളിച്ച് വരുത്തിയതെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തല്.
Published : July 20, 2026 at 2:59 PM IST
കോട്ടയം: മെഡിക്കൽ കോളജ് വളപ്പിൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കാരിന്റെ 'യു-ടേൺ' നിലപാടുകളെ വിമർശിച്ച് മുൻ മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ. തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞതെന്ന് തിരുത്തി പറയുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരും ആരോഗ്യ മന്ത്രിയും തുടക്കം മുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ആരംഭിക്കുമെന്ന ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ പുതിയ നിർദേശം തികച്ചും അപ്രായോഗികവും അശാസ്ത്രീയവുമാണ്.
വിശക്കുന്നവന്റെ രാഷ്ട്രീയമോ ജാതിയോ മതമോ നോക്കിയല്ല സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുന്നതെന്നും ഇത്തരം ജനകീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടയിടുന്നത് ആതുരസേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർക്കും ചേർന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആദ്യമൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക, അത് വലിയ എതിർപ്പിന് വഴിവയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്തുക—ഇതാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ രീതി.
ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു യു-ടേൺ നയമാണിത്. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഭക്ഷണത്തിന് ഒറ്റ പരിഗണന മാത്രമേയുള്ളൂ. ഡിവൈഎഫ്ഐ, അഭയം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി, നവജീവൻ, എന്റെ ഗ്രാമം സൊസൈറ്റി തുടങ്ങി നിരവധി ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനകൾ യാതൊരു ലാഭേച്ഛയുമില്ലാതെയാണ് ഇവിടെ സൗജന്യ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത്.
വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ബോർഡുകൾ വച്ച് കൃത്യമായ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് പിഴവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും തിരുത്താനും സഹായിക്കും. മന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ ബോർഡ് വച്ച് സംഘടനകൾ ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്. ഡിവൈഎഫ്ഐ വീടുകളിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച് നൽകുന്ന പോതിച്ചോറ് വിതരണമടക്കം നാടിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ഇത്തരം സേവനങ്ങളെ തടയുകയും പിന്നീട് വാക്കുമാറ്റി പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരിന്റെ അസ്ഥിരതയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൊവിഡ് ലോക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായപ്പോൾ ജില്ലാ കലക്ടറുടെയും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെയും അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് അഭയം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഹോട്ടൽ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് പ്രതിദിനം മൂന്ന് നേരം സൗജന്യ ഭക്ഷണം നൽകിയത്. ഒന്നര വർഷത്തോളം നീണ്ട പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ 15 ലക്ഷത്തോളം ഭക്ഷണപ്പൊതികളാണ് വിതരണം ചെയ്തതെന്നും, ഇത്തരത്തിലുള്ള മാതൃകാപരമായ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയുന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്തിരിയണമെന്നും വിഎൻ വാസവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി വിളിച്ച് വരുത്തിയത്: വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി കൃത്രിമമായി ക്ഷണിച്ച് വരുത്തിയതാണെന്നും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഒളിച്ചോടരുതെന്നും വിഎൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയും ലോഡ്ഷെഡിങ്ങും സർക്കാരിന്റെയും വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെയും അനാസ്ഥയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും കാരണം കൃത്രിമമായി ക്ഷണിച്ച് വരുത്തിയതാണെന്ന് മുൻ മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു. അത്യന്തം വിഷമകരമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാതെ സമയബന്ധിതമായി അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മുമ്പൊരിക്കലും അനുഭവപ്പെടാത്ത വിധം സംസ്ഥാനത്തെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട സർക്കാർ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള കവർച്ചകൾക്കും സാമൂഹിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വഴിമരുന്നിടുകയാണ്. മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ പ്രതിദിന ഉപയോഗം 103 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വരെ ഉയർന്നപ്പോഴും തടസമില്ലാതെ വൈദ്യുതി വിതരണം നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉപയോഗം 93 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റായി കുറഞ്ഞ സമയത്താണ് നിലവിലെ വൈദ്യുതി തടസങ്ങളും പവര് കട്ടുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
പുറത്ത് നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിന് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന്റെ അനുമതി തേടുന്നതിൽ വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് വലിയ വീഴ്ച പറ്റി. ബിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവരം റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷനെ അറിയിക്കാൻ വൈദ്യുതി വകുപ്പോ സർക്കാരോ തയ്യാറായില്ലെന്ന കമ്മിഷന്റെ വിശദീകരണം സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ച തുറന്നുകാട്ടുന്നതാണ്.
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സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ കത്താത്തതും തുടർച്ചയായ പവർകട്ടും കാരണം മീനടം, വെളിയന്നൂർ തുടങ്ങി വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വീടുകൾ കുത്തിത്തുറന്ന് വൻ മോഷണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലം പവർകട്ടോ ലോഡ്ഷെഡിങ്ങോ എന്തെന്നറിയാത്ത ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പിലേക്കാണ് വൈദ്യുതി എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നുപോകുന്ന ഒരു അതിഥിയെപ്പോലെ മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
വല്ലപ്പോഴും മാത്രം വെളിച്ചം തരുന്ന മിന്നൽ വെളിച്ചമായി വൈദ്യുതി മാറി. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ കത്താതായതോടെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ വീടുകൾ കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം നടത്തുന്ന സംഘങ്ങൾ സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിന്റെയും വകുപ്പിന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ ഈ അനാസ്ഥ അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കാതെ സമയബന്ധിതമായി ഇടപെട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഈ ദുരിതത്തിന് ഉടനടി പരിഹാരം കാണണമെന്നും വിഎൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു.
കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെയും ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വൈദ്യുതി മുടക്കം രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനാസ്ഥയും അനാവശ്യ വൈകലും കാരണം നാടിനെ ഇരുട്ടിലാക്കിയ വൈദ്യുതി വകുപ്പും സർക്കാരും ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അടിയന്തരമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും വിഎൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു.
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