സുധാകരൻ അച്ചടക്കമുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകനെന്ന് വാസവൻ, പാര്‍ട്ടിക്ക് ഒരു കോപ്പുമില്ലെന്ന് മണി

മുതിർന്ന നേതാവ് ജി സുധാകരൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിഎൻ വാസവൻ്റെ പ്രതികരണം....

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 12, 2026 at 6:10 PM IST

കോട്ടയം: ജി സുധാകരൻ അച്ചടക്കമുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ എന്ന് മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ. അദ്ദേഹം തെറ്റായ നിലപാട് എടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇന്നാണ് (മാർച്ച് 12) സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് സുധാകരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നാലെ നിരവധി നേതാക്കൾ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. സിപിഎം പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടിട്ടില്ല. സ്വതന്ത്ര മായി മത്സരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. മത്സരിക്കാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വാസവൻ പ്രതികരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി ഇതുവരെയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിഎൻ വാസവൻ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല പ്രധാന ചർച്ച വിഷയം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെയും സർക്കാരിനെയും അപമാനിച്ചതല്ലെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാതിരുന്നത് കേരളത്തെയാണ് അപമാനിച്ചതെന്നും ലിസ്‌റ്റിൽ നിന്ന് മന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കിയതിന് ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും വിഎൻ വാസവൻ ആരോപിച്ചു. പൊതുവാരമത്തിനെ എന്ത് കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയെന്ന് അവർ പറയണം. വിഴിഞ്ഞത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളിയെ നീക്കി വാർത്ത കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിമര്‍ശിച്ച് മണി

സി.പി.എം വിട്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമ്പലപ്പുഴയിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ജി. സുധാകരനെതിരെ കടുത്ത പരിഹാസവുമായി മുതിർന്ന നേതാവ് എം.എം. മണി രംഗത്തെത്തി. പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് വിലയുള്ളതെന്നും, പാർട്ടി വിട്ടുപോയാൽ സുധാകരൻ വെറും 'ശൂ' (ഒന്നുമല്ലാത്തവൻ) ആയി മാറുമെന്നും മണി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സുധാകരൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ പോകട്ടെ എന്നും ആരെയും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ 'അയ്യോ മോനെ പോകല്ലേ' എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിയിട്ടിട്ടില്ലെന്നും മണി പരിഹസിച്ചു. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദനെപ്പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർ നയിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് സി.പി.എം. ഒരാൾ പോയാൽ പാർട്ടിക്ക് ഒരു 'പുല്ലും' സംഭവിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യുഡിഎഫ് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് വിഡി സതീശൻ

സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇനിയും വിസ്മയങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. മുതിർന്ന നേതാവ് ജി സുധാകരൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിഡി സതീശൻ്റെ പ്രതികരണം. സിപിഎം നേതൃത്വവുമായുള്ള കടുത്ത ഭിന്നതയെ തുടർന്നും പാർട്ടിയുടെ തെറ്റായ നടപടികളെ വിമർശിച്ചിട്ടും നേതൃത്വം മുഖംതിരിക്കുന്നതിനാലുമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.

ഭരണത്തിൻ്റെ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കാത്ത സാധാരണ പ്രവർത്തകർ സിപിഎം വിട്ട് കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തുന്ന പുതിയ ട്രെൻഡാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പുതുയുഗ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത നൂറ്റിയിരുപതിലധികം വേദികളിൽ നൂറോളമിടത്തും സിപിഎം വിട്ടുവന്ന ലോക്കൽ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. താൻ നേരിട്ട് നിരവധി പേർക്കാണ് പാർട്ടി അംഗത്വം നൽകിയത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര വലിയൊരു കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

