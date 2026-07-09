വിഴിഞ്ഞം ഓഹരി കൈമാറ്റ വിവാദം: 'സിപിഎമ്മിൽ ഭിന്നതയില്ല, ഇപി പാർട്ടി ലൈനിൽ തന്നെയെന്ന് വിഎൻ വാസവൻ
വിഴിഞ്ഞം സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് പൂർണമായും കൈമാറാനുള്ള നീക്കമാണ് മാരി ടൈം ബോർഡിനെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി. മിഷൻ സമുദ്രയുടെ പേരിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന കടൽ കൊള്ളയുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും വിമർശനം.
Published : July 9, 2026 at 6:26 PM IST
കോട്ടയം: വിഴിഞ്ഞം സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് പൂർണമായും കൈമാറാനുള്ള നീക്കമാണ് മാരി ടൈം ബോർഡിനെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടിയെന്ന് മുൻമന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ. പിരിച്ചുവിടാനുള്ള കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ഒന്നും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണെന്നും, മിഷൻ സമുദ്രയുടെ പേരിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന കടൽ മേഖലയിലെ വലിയ കൊള്ളയുടെ ഭാഗമാണ് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടല്ലെന്നും മുൻ തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയായ വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും, ബിജെപി പ്രതിനിധികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ബോർഡ് പിരിച്ചു വിട്ടത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ബോർഡ് നേതൃത്വത്തിൽ
നിരവധി പ്രൊജക്ട് തയാറാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നുവെന്നും, സിഎജി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇപ്പോഴത്തെ ബോർഡിന് ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സിപിഎമ്മിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമില്ല
പഴയ ബോർഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത്തരം പരാതി ഉയർന്നത്. വിഷയത്തിൽ ഇപി ജയരാജൻ പാർട്ടിയിൽ നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ജയരാജൻ കൂടി ഉള്ള യോഗത്തിലാണ് പാർട്ടി നിലപാട് ചർച്ച ചെയ്തത്. ആ കമ്മറ്റിയിലും ജയരാജൻ വ്യത്യസ്ത നിലപാട് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും വാസവൻ പറഞ്ഞു.
''സിപിഎമ്മിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമില്ല. വിഴിഞ്ഞം സംബന്ധിച്ച് ഇപി ജയരാജൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ല. ഇപി പാർട്ടി ലൈനിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി എടുത്ത തീരുമാനമാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പറയുന്നത്. ഇപി കൂടി പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. പാർട്ടി യോഗത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം ചർച്ചയിൽ ഇ പി എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ല'' - മുൻമന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ വ്യക്തമാക്കി.
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അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ശെരിയല്ലെന്നും രാകേഷ് നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട അഭിപ്രായ പ്രകടനം ആക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും വിഎൻ വാസവൻ വ്യക്തമാക്കി. കെകെ രാഗേഷ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്നതിന് അപ്പുറം ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് വിഴിഞ്ഞം വിഷയത്തില് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്.
വിഡി സതീശൻ ഭീഷണിയുടെ സ്വരമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഈ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരുന്നപ്പോഴുള്ള നിലപാടല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പോൾ വിഡി സതീശൻ കാണിക്കുന്നതന്നും വിഎൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു.
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