കെകെ മഹേശിന്റെ മരണം:'അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യമുയര്ത്തിയത് പുതിയ സര്ക്കാര്, വെള്ളാപ്പള്ളി പരിഭ്രാന്തിയില്': വിഎം സുധീരന്
വെള്ളാപ്പള്ളി ഉയർത്തിയ ആശയങ്ങൾക്ക് എതിരായ നിലപാടാണ് താന് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് വെള്ളാപ്പള്ളിയോട് വൈരാഗ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്.
Published : June 23, 2026 at 1:45 PM IST
തൃശൂര്: എസ്എന്ഡിപി യോഗം കണിച്ചുകുളങ്ങര യൂണിയന് സെക്രട്ടറിയും മൈക്രോഫിനാന്സ് കോ-ഓര്ഡിനേറ്ററുമായിരുന്ന കെകെ മഹേശന്റെ മരണത്തില് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യമുയര്ന്ന് വന്നത് ഈ സര്ക്കാര് ഭരണത്തിലേറിയതിന് പിന്നാലെയെന്ന് വിഎം സുധീരന്. കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം വെള്ളാപ്പള്ളിയിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശൂരില് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വിഎം സുധീരന്.
സത്യം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം. നീതി നടപ്പാക്കണം. അധികാരത്തിന്റെ പേരില് സ്വാധീനത്തിന്റെ പേരില് നീതി നടപ്പാക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുതെന്നും വിഎം സുധീരന് പറഞ്ഞു. വെള്ളാപ്പള്ളിയില് നിന്നുള്ള മതപ്രയോഗങ്ങള് എസ്എൻഡിപിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നും തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തോട് യാതൊരു വിരോധവുമില്ലെന്നും വിഎം സുധീരന് പറഞ്ഞു. എസ്എൻഡിപി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റെടുത്തത് മുതല് ഇക്കാര്യം താന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ നിലപാടുകളിലും നടപടികളിലും നയങ്ങളിലും ശക്തമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
എസ്എൻഡിപിയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി ഗുരു ഉയർത്തിയ ആശയങ്ങൾക്ക് എതിരായ നിലപാടാണ് താന് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് വെള്ളാപ്പള്ളിയോട് വൈരാഗ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാല് അക്കാര്യത്തില് ഒരു വാസ്തവവും ഇല്ല.
തന്നെ തോല്പ്പിക്കാന് ആലപ്പുഴയില് വലിയ സമ്മേളനം വിളിച്ചപ്പോഴും താന് അദ്ദേഹത്തെ തേടി പോയിട്ടില്ല. കവല ചട്ടമ്പിയുടെ രീതിയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടേത്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ക്രിമിനൽ കേസുകളും നിലവിലുണ്ട്.
കെകെ മഹേശിനോട് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സമീപനമാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി സ്വീകരിച്ചത്. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ താൻ നേടുന്ന ഭീഷണിയെ കുറിച്ചും മാനസിക പീഡനത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് സത്യസന്ധമായി അന്വേഷണം നടത്തിയാല് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാകുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനാകില്ല.
തന്റെ സ്ഥാനവും പദവിയും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അന്നത്തെ ഭരണനേതാക്കളെ സ്വാധീനിച്ചുമാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി രക്ഷപ്പെട്ടത്. നേരത്തെയും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നല്കി. എന്നാല് അത് തേഞ്ഞുമാഞ്ഞ് പോകുന്ന നടപടിയാണ് ഉണ്ടായത്.
സിപിഎമ്മിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ്. സമുദായത്തിനും സമൂഹത്തിനുമായി അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വന്തം സ്ഥാപിത താത്പര്യങ്ങള്ക്കും ധനശേഖരണത്തിനുമായാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. സത്യം പുറത്ത് വരുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ അന്വേഷണം വേണം. അതിനായി കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കണം. തന്റെ നിലപാട് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ലെന്നും സുധീരന് പറഞ്ഞു.
ലഹരി മുക്ത കേരളം: മദ്യത്തിന്റെയും മയക്ക് മരുന്നിന്റെ പിടിയില് നിന്നും മുക്തമായ കേരളമാണ് വിഭാവനം ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുന്നത്. വളരെ ഭാവന സമ്പന്നമായ കര്മ പദ്ധതികളാണ് ഈ സര്ക്കാരിന്റെ ബജറ്റിലും ഉള്പ്പെടുത്തിയത്. സര്ക്കാര് ജനവികാരം ഉള്ക്കൊള്ളുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്.
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