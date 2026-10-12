120 ജോഡി, ഒരേ മോഡൽ! കുണ്ടംകുഴിയിൽ 'വികെസി ദാമോദരൻ'; ഇത് ഒരു ചെരുപ്പ് പ്രേമത്തിന്റെ കഥ
കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ഒരേ കമ്പനിയുടെ ഒരേ മോഡൽ ചെരുപ്പ് മാത്രം ധരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് 'വികെസി ദാമോദരൻ'. സ്ഥിരം കയറുന്ന ചെരുപ്പ് കടയിലും ദാമോദരൻ താരമാണ്.
Published : October 12, 2026 at 6:28 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണന്
കാസർകോട്: ഫാഷൻ മാറി, മോഡലുകൾ മാറി, വില കുതിച്ചുയർന്നു. പക്ഷേ കുണ്ടംകുഴി മാവിനക്കല്ലിലെ ദാമോദരൻ്റെ കാലിലെ ചെരുപ്പ് മാത്രം മാറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ഒരേ കമ്പനിയുടെ ഒരേ മോഡൽ ചെരുപ്പ് മാത്രം ധരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഈ 62കാരൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് അദ്ദേഹം ഇന്ന് 'വികെസി ദാമോദരൻ' ആണ്.
22-ാം വയസിലാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. കാലിലെ അലർജി കാരണം ഏതു ചെരുപ്പിട്ടാലും ചൊറിച്ചിലും വേദനയുമായിരുന്നു ദാമോദരന്. അങ്ങനെയാണ് 1986ൽ കടയിൽ നിന്ന് പുതുതായി ഇറങ്ങിയ വികെസിയുടെ റബ്ബർ ചെരുപ്പ് വാങ്ങുന്നത്. അലർജി പമ്പകടന്നു, പിന്നെ ദാമോദരൻ മറ്റൊരു ചെരുപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതേയില്ല. ഓരോ നാല് മാസം കൂടുമ്പോഴും പുതിയ ജോഡി വാങ്ങും.
ഇങ്ങനെ 40 വർഷത്തിനിടെ 120 ജോഡി ചെരുപ്പുകൾ ദാമോദരൻ തേഞ്ഞു തീർത്തു. 1986ൽ 35 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ചെരുപ്പിന് ഇന്ന് 130 രൂപയായി. വില കൂടിയെങ്കിലും വിശ്വാസം കൂടി. "മഴക്കാലത്ത് ചെളി തെറിക്കും എന്നൊരു കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നല്ല സുഖമാണ് ഈ ചെരുപ്പിന്. രാവിലെ ഒന്നു ഉരച്ചു കഴുകിയാൽ പുതുപുത്തൻ ആകും. കല്യാണത്തിന് പോയാലും പണിക്ക് പോയാലും പണി എടുക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഇതുണ്ടാകും. പഴയ മോഡലായതുകൊണ്ട് ആരും മാറി എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുമെന്ന പേടിയുമില്ല," ദാമോദരൻ ചിരിയോടെ പറയുന്നു.
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ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചെരുപ്പുകൾ ദാമോദരൻ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്നു. കൂമ്പാരം കണ്ട ഹരിതകർമ സേനക്കാർ അതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. സ്ഥിരം കയറുന്ന ചെരുപ്പ് കടയിലും ദാമോദരൻ താരമാണ്. കടയിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ കടക്കാരൻ പറയും "ദാ വന്നു, വികെസി ദാമോദരൻ". അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ചെരുപ്പ് കടക്കാരൻ നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. കാലവും ഫാഷനും മാറിയിട്ടും പഴയ റബ്ബർ ചെരുപ്പ് തേടിയെത്തുന്ന ദാമോദരന് ഇന്നും അത്ഭുതമാണെന്ന് കടയുടമയും പറയുന്നു.
ഒരു വ്യക്തി എന്തെന്ന് നിര്ണയിക്കുന്ന ഒന്നായി ചെരുപ്പുകള് മാറിയ കാലമാണ് ഇപ്പോള്. ചെരുപ്പിനു വേണ്ടി ആയിരങ്ങള് വരെ ചെലവാക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തില് പഴയ റബര് ചെരുപ്പുമിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന ദാമോദരന് പഴമയുടെ അഭിമാനമാണെന്ന് നാട്ടുകാരനായ നാരായണന് പറയുന്നു. വികെസി ദാമോദരന് എന്ന് ഞങ്ങള് വിളിക്കുന്നതും അതേ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെയാണ്. അതിലൊരു പരിഭവവും ഇതുവരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല, നാരായണന് പറയുന്നു.
പല വര്ണങ്ങളിലും ഫാഷനുകളിലും ചെരുപ്പുകള് പലതും വിപണി കീഴടക്കിയെങ്കിലും ഒരിക്കല് പോലും അത്തരത്തിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണമെന്നു പോലും തോന്നിയിട്ടില്ലെന്ന് ദാമോദരന് പറയുന്നു. "കാണുമ്പോൾ ആഗ്രഹം തോന്നും, പക്ഷെ ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. ഏതെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് ഞാൻ എത്തിയോ എന്ന് നാട്ടുകാർ അറിയുന്നത് എൻ്റെ ചെരുപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ്. മഴക്കാലത്ത് തുണിയില് ചെളിയൊക്കെ തെറിച്ച് എത്തിയാലും ചെരുപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടേ എന്ന് ചോദിക്കാത്ത ഭാര്യ തന്നെയാണ് തൻ്റെ ചെരുപ്പ് പ്രേമത്തിന് കട്ട സപ്പോര്ട്ട്. മക്കളും ഇതുവരെ പരിഭവം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
കുണ്ടംകുഴിയിൽ വർഷങ്ങളായി ആശാരിപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ദാമോദരന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേയുള്ളൂ "ഈ ചെരുപ്പ് കമ്പനി ഈ മോഡൽ നിർത്തരുത്".
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