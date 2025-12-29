കൗൺസിലർമാർക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, അത് പരിഹരിക്കണം'; രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് മേയർ, വിവാദം കൊഴുക്കുന്നു
പ്രശാന്ത് ഓഫിസ് ഒഴിയണമെന്ന് ശബരീനാഥൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൗൺസിലർക്ക് കെട്ടിടം വിട്ടുനൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
Published : December 29, 2025 at 10:35 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: വട്ടിയൂർക്കാവ് എംഎൽഎ വികെ പ്രശാന്തിൻ്റെ ഓഫിസ് കെട്ടിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ശക്തമാകുന്നു. തർക്കത്തിൽ മന്ത്രി ജിആർ അനിൽ, മേയർ വിവി രാജേഷ്, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ കെഎസ് ശബരീനാഥൻ, കെ മുരളീധരൻ എന്നിവർ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. രേഖകൾ പരിശോധിച്ചശേഷം മാത്രമേ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തൂ എന്ന് മേയർ വ്യക്തമാക്കി. എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ചോദിക്കുന്നു. വിഷയത്തിൽ കൗൺസിലർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് വിവിധ കോണുകളിൽനിന്നും ഉയരുന്നത്.
മന്ത്രിയുടെ വിമർശനം
വികെ പ്രശാന്ത് എംഎൽഎയുടെ ഓഫിസ് ഒഴിയണമെന്ന് ഒരു കൗൺസിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അൽപ്പത്തരമാണെന്ന് മന്ത്രി ജിആർ അനിൽ വിമർശിച്ചു. ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് എല്ലാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലും ലോക്കൽ ബോഡികൾ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതൊരു ആഡംബരമല്ല, മറിച്ച് പരിമിതമായ സൗകര്യമാണ്. ശബരീനാഥൻ്റെ പ്രതികരണം ബിജെപിയെ സഹായിക്കാനാണോ എന്ന് അറിയില്ലെന്നും മന്ത്രി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ബിജെപിയുടെ ബുൾഡോസർ രാജിന് ശബരീനാഥൻ കുടപിടിക്കുകയാണെന്ന് വികെ പ്രശാന്ത് ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ സംഘിപ്പട്ടം ചാർത്തി തന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കേണ്ടെന്നും താൻ പറയാനുള്ളത് കൃത്യമായി പറയുമെന്നും ശബരീനാഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
അഭ്യൂഹം പരത്തരുത്: മേയർ
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ വിവി രാജേഷ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്നനിലയിൽ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാതെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ചുമതലയിലിരുന്ന് മറുപടി പറയുന്നതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. രേഖകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുകയും സെക്രട്ടറിയുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ഓഫിസ് ഒഴിപ്പിക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കോൺഗ്രസാണ് അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു. താൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. കോർപ്പറേഷൻ്റെ കാലഹരണപ്പെട്ട കരാറുകൾ എല്ലാം പരിശോധിക്കും. കൗൺസിലർമാർക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടെന്നും അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൗൺസിലർമാർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഓപ്പറേറ്റർ, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചാലേ അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നാടിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ. എംഎൽഎ ഓഫിസിന് നൽകുന്ന വാടക കുറവാണെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോംപ്ലക്സുകൾക്ക് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അനുസരിച്ചുള്ള വാടക കോർപ്പറേഷന് ലഭിക്കണമെന്നാണ് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്നും മേയർ വ്യക്തമാക്കി.
'എന്തുകൊണ്ട് എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല?'
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എംഎൽഎ ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ കെഎസ് ശബരീനാഥൻ പ്രതികരിച്ചു. പരിമിതമായ സ്ഥലസൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ കൗൺസിലർമാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഓഫിസ് സ്പേസ് അവർക്ക് തന്നെ നൽകണമെന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്. അത് സിപിഎം ആയാലും ബിജെപി ആയാലും കൗൺസിലർമാർക്ക് ഓഫിസ് അനുവദിക്കണം.
താൻ വികെ പ്രശാന്ത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഓഫിസിൽ പോകാതെ എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ ലഭിച്ച 31, 32 നമ്പർ മുറികളിൽ ഇരുന്നേനെ എന്ന് ശബരീനാഥൻ പറഞ്ഞു. എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന വാദം തെറ്റാണ്. ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെയും കെ മുരളീധരൻ്റെയും ഓഫിസുകൾ എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 2019ൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ മുതൽ നിയമപരമായി വാടക നൽകി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പണ്ടുമുതൽക്കേ അത് ഒരു കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓഫിസായിരുന്നു. പ്രശാന്തിന് എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ എല്ലാവിധ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒന്നല്ല, രണ്ട് മുറികൾ സ്വന്തം പേരിൽ അവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് മാറുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് ശബരീനാഥൻ പറഞ്ഞു.
മുരളീധരൻ്റെ നിലപാട്
എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിലെ മുറികൾ എംഎൽഎമാർക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മുൻ എംഎൽഎ കെ മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകാമെങ്കിലും താൻ എംഎൽഎ ആയിരുന്ന എട്ടുവർഷവും എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിലെ മുറിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. എംഎൽഎ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പുറത്ത് മറ്റൊരു ഓഫിസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ ആളുകൾക്ക് വന്ന് കാണാൻ പ്രയാസമാണെന്ന വാദം ശരിയല്ല. കൗൺസിലർമാർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ മുറിയെങ്കിലും അത്യാവശ്യമാണെന്നും മുരളീധരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൗൺസിലറുടെ ആവശ്യം
ശാസ്തമംഗലത്തെ കോർപ്പറേഷൻ കെട്ടിടത്തിലെ എംഎൽഎ ഓഫിസ് ഒഴിയണമെന്നാണ് പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൗൺസിലറായ ആർ ശ്രീലേഖ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശ്രീലേഖ കഴിഞ്ഞദിവസം എംഎൽഎയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. ഇതേ കെട്ടിടത്തിൽ കൗൺസിലറുടേതായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫിസ് മുറി ചെറുതാണെന്നും സൗകര്യങ്ങൾ പോരെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എംഎൽഎ ഓഫിസ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുറി ഒഴിഞ്ഞുതരണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.
