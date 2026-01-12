കോഡിങ്ങില്ലാതെ ആപ്പുകൾ; വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ 'വിസ്രു', ലക്ഷ്യം ബില്യൺ ഡോളർ ക്ലബ്
Published : January 12, 2026 at 4:54 PM IST|
Updated : January 12, 2026 at 5:00 PM IST
കോഴിക്കോട്: കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ സങ്കീർണമായ കോഡിങ് രീതികളോട് വിടപറഞ്ഞ് 'സീറോ-കോഡ്' വിപ്ലവവുമായി കോഴിക്കോട് യുഎൽ സൈബർ പാർക്കിലെ വിസ്രു (Vizru) സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. പരമ്പരാഗതമായ കോഡിങ് രീതികൾ ഒഴിവാക്കി 'ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ്' രീതിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വളരെ വേഗം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും. കാര്യമായ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർക്കു പോലും ഇതു സാധിക്കുമെന്നതാണ് വിസ്രു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് എച്ച് ആർ വിഭാഗം മേധാവി പി പ്രിയദർശിനി പറഞ്ഞു.
ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഐ -പവേർഡ് സീറോ-കോഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (ZEOS) എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ലോകത്തെ മുൻനിര ബാങ്കുകൾ സങ്കീർണമായ സിൻഡിക്കേറ്റഡ് ലോണുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വിസ്രുവിൻ്റെ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമിക്കാൻ 18 മാസം വരെ എടുക്കുമ്പോൾ വെറും നാലാഴ്ച കൊണ്ടാണ് "റോവർ" സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ലോകത്ത് വൻമാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് വിസ്രു വിപ്ലവമാണ് "റോവർ". മനുഷ്യസഹായം വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിർമിക്കാനും അവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാനും ശേഷിയുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നേട്ടം എന്നതാണ് വിസ്രുവിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം.
"ഗുഡ്ഡോക്" (GoodDoc) എന്ന പേരിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോർട്ടബിൾ കിയോസ്കുകളും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചു. വരും ദശകത്തിൽ ആരോഗ്യമേഖലയുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെ തന്നെ പാടെ പരിഷ്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നൂതന സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ZEOS, Rover AI പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ്സുകൾക്കായി എഐ പവർ ചെയ്യുന്ന സീറോ-കോഡ്/ലോ-കോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണ്. ഇത് ഒരു സീറോ-കോഡ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, ഇത് ബിസിനസ്സ് ടീമുകളെ കോഡിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ പോലും എഴുതാതെ അതിവേഗം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിർമിക്കാനും വിന്യസിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് സുരക്ഷിതമായ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ്-ഗ്രേഡ് ജനറേറ്റീവ് എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഡാറ്റാബേസുകളെ ഒരു ഏകീകൃത ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കാനും ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.