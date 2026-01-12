ETV Bharat / state

കോഡിങ്ങില്ലാതെ ആപ്പുകൾ; വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ 'വിസ്രു', ലക്ഷ്യം ബില്യൺ ഡോളർ ക്ലബ്

കാര്യമായ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർക്കു പോലും ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകതയെന്ന് എച്ച് ആർ വിഭാഗം മേധാവി പി പ്രിയദർശിനി

Vizru Leading a Zero Code AI Revolution
വിസ്രു (Special Arrangement)
Published : January 12, 2026 at 4:54 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 5:00 PM IST

കോഴിക്കോട്: കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ സങ്കീർണമായ കോഡിങ് രീതികളോട് വിടപറഞ്ഞ് 'സീറോ-കോഡ്' വിപ്ലവവുമായി കോഴിക്കോട് യുഎൽ സൈബർ പാർക്കിലെ വിസ്രു (Vizru) സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. പരമ്പരാഗതമായ കോഡിങ് രീതികൾ ഒഴിവാക്കി 'ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ്' രീതിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വളരെ വേഗം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കസ്റ്റ‌മൈസ് ചെയ്യാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും. കാര്യമായ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർക്കു പോലും ഇതു സാധിക്കുമെന്നതാണ് വിസ്രു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് എച്ച് ആർ വിഭാഗം മേധാവി പി പ്രിയദർശിനി പറഞ്ഞു.


ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഐ -പവേർഡ് സീറോ-കോഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (ZEOS) എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ലോകത്തെ മുൻനിര ബാങ്കുകൾ സങ്കീർണമായ സിൻഡിക്കേറ്റഡ് ലോണുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വിസ്രുവിൻ്റെ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമിക്കാൻ 18 മാസം വരെ എടുക്കുമ്പോൾ വെറും നാലാഴ്ച കൊണ്ടാണ് "റോവർ" സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ലോകത്ത് വൻമാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് വിസ്രു വിപ്ലവമാണ് "റോവർ". മനുഷ്യസഹായം വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിർമിക്കാനും അവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാനും ശേഷിയുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നേട്ടം എന്നതാണ് വിസ്രുവിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം.

"ഗുഡ്ഡോക്" (GoodDoc) എന്ന പേരിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോർട്ടബിൾ കിയോസ്കുകളും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചു. വരും ദശകത്തിൽ ആരോഗ്യമേഖലയുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെ തന്നെ പാടെ പരിഷ്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നൂതന സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കൻ സോഫ്റ്റ് വെയർ ഭീമനായ വിഎംവെയറിൽ (VMware) ഉയർന്ന പദവിയിലിരിക്കെയാണ് തമിഴ്‌നാട് ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ രമേഷ് മഹാലിംഗം സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആലോചിച്ചത്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ ഒരു ടീമുമായി ചേർന്നു മുൻപ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്ടിലെ മികവാണ് രമേഷിനെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ആകർഷിച്ചത്. അങ്ങനെ 2012ൽ പത്തു ജീവനക്കാരുമായി പറയഞ്ചേരിയിലെ വാടകക്കെട്ടിടത്തിൽ "ഇൻവിഗോ സോഫ്റ്റ്-വെയർ" എന്ന പേരിൽ തുടക്കമിട്ട വിസ്രു ഇന്ന് 120 ജീവനക്കാരുമായി ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു നഗരങ്ങളിലും യുഎസിലും ഓഫിസുകളും ജീവനക്കാരുമുള്ള ആഗോള ഭീമനായി വളർന്നു.
കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും സിഇഒയും രമേഷ് ആണെങ്കിലും വിസ്രുവിൻ്റെ വളർച്ചയിലും വിജയത്തിലും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിലെ കോർ ടീമാണ്. തൊഴിലാളി-മുതലാളി ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് വിസ്രുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് കോർടീം അംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. ജോലി ഭാരമില്ലാത്ത അന്തരീക്ഷം, ജോലി സമയത്തിലെ ഇളവുകൾ, സഹപ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ ബന്ധവും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുമെല്ലാം വിസ്രുവിനെ മറ്റൊരു കുടുംബമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. നിലവിൽ വികസിപ്പിച്ച പുതിയ എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ബില്യൺ ഡോളർ കമ്പനിയായി വളരാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് വിസ്രു.
എന്താണ് വിസ്രു

ZEOS, Rover AI പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ്സുകൾക്കായി എഐ പവർ ചെയ്യുന്ന സീറോ-കോഡ്/ലോ-കോഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനിയാണ്. ഇത് ഒരു സീറോ-കോഡ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്‌ഫോർമേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്, ഇത് ബിസിനസ്സ് ടീമുകളെ കോഡിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ പോലും എഴുതാതെ അതിവേഗം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിർമിക്കാനും വിന്യസിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് സുരക്ഷിതമായ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ്-ഗ്രേഡ് ജനറേറ്റീവ് എഐ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്. ഡാറ്റാബേസുകളെ ഒരു ഏകീകൃത ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കാനും ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ബാങ്കിങ്, ഫിനാൻസ്, ഇൻഷുറൻസ്, ഓട്ടോമോട്ടീവ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, അഗ്രികൾച്ചർ തുടങ്ങി 24-ലധികം വ്യവസായങ്ങളിൽ വിസ്രു തങ്ങളുടെ എഐ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കലിഫോർണിയയിലെ സാഞ്ചോസിലാണ് Vizru Inc യുടെ ആസ്ഥാനം. 2015-ൽ രമേഷ് മഹാലിംഗം ആണ് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തങ്ങൾ Invigo Softwares Private Limited എന്ന പേരിലാണ് നടക്കുന്നത്. അവലോകനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വിസ്രുവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 100 ശതമാനം ജീവനക്കാരും ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യും. കൂടാതെ മികച്ച തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷവും ടീം വർക്കുമാണ് പ്രധാനമായും എടുത്തുപറയുന്നത്.
