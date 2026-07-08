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വിഴിഞ്ഞം ഓഹരി കൈമാറ്റം വിഡി സതീശന് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു; ദേശാഭിമാനിയിൽ വാർത്ത വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

ഓഹരി കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ദേശാഭിമാനിയിലാണ് ആദ്യം വാർത്ത വന്നതെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം തെറ്റാണെന്നും ജൂൺ ഒന്നിന് എക്കണോമിക്‌സ് ടൈംസിലാണ് ആദ്യം വാർത്ത വന്നതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 3:29 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ ഓഹരി കൈമാറ്റം മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച വാർത്ത രണ്ടുപത്രങ്ങളിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പാർട്ടി പത്രമായ ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്നതെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ. പാർട്ടി പത്രത്തിൽ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. നിരവധി വാർത്തകൾ വരാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ തെറ്റു പറ്റും. അതിനെ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതായിരുന്നു. ബിജെപിക്കും അദാനിക്കും വേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. വി ഡി സതീശൻ്റെ അദാനിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കെസി വേണുഗോപാലും അഭിപ്രായം പറയണമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ഓഹരി കൈമാറ്റത്തിൽ സർക്കാർ എന്തു നിയമനടപടിയാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്?

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കള്ളക്കളി വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനം. ഓഹരി വിൽപ്പനയിൽ ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റുകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നത്. സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഇതുനേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. വി ഡി സതീശൻ്റെ മംഗലാപുരം യാത്രയും ചർച്ചകളും ഈ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. വിവരങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ മനഃപ്പൂർവ്വം മറച്ചുവച്ചു. ഓഹരി കൈമാറ്റത്തിൽ സർക്കാർ എന്തു നിയമനടപടിയാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം. ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും യുഡിഎഫിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം. അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

ബിജെപിക്കും അദാനിക്കും വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി നാട് ഭരിക്കുന്നെന്ന് വിമർശനം

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് അടിയറവ് വക്കുന്നതിനെയാണ് എൽഡിഎഫ് എതിർത്തത്. അദാനിയുമായുള്ള വി ഡി സതീശൻ്റെ അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കണം. അദാനിയുടെ കള്ളക്കളിയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്നയാളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അതിനാൽ, അദാനിയുമായുള്ള വി ഡി സതീശൻ്റെ ഡീലിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം പ്രസക്തമാണ്. കെ സി വേണുഗോപാലും ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കണം. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പറയുന്നത് ബിജെപി പ്രകടന പത്രികയിലുള്ളതാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബജറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുഡിഎഫ് നയവും നിലപാടും തങ്ങളുടെതാണെന്നാണ് ബിജെപി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ബിജെപിക്കും അദാനിക്കും വേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നാട് ഭരിക്കുന്നതെന്ന് വിമർശിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ആദ്യം വാർത്ത വന്നത് എക്കണോമിക്‌സ് ടൈംസിൽ

അദാനിയുമായി സിപിഎം ഒരു ഡീലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഹരി കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിലാണ് ആദ്യം വാർത്ത വന്നതെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം തെറ്റാണ്. ജൂൺ ഒന്നിന് എക്കണോമിക്‌സ് ടൈംസിലാണ് ആദ്യം വാർത്ത വന്നത്. പിന്നീട് ജൂൺ മൂന്നിന് മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ജൂൺ അഞ്ചിന് ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്നത്. പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞ് ദേശാഭിമാനിയെയും പാർട്ടിയെയും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുകയാണ്. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തസ്‌തികയ്ക്ക്‌ യോജിച്ചതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോപണം. കണ്ണൂർ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണവും ശരിയല്ല. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വിഴിഞ്ഞം വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്‌റ്റാഫിലിരിക്കെ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചത്.

നികുതി വിഷയത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടാക്കുന്നില്ല

മദ്യക്കമ്പനികളുമായുള്ള ഒളിച്ചുകളി മുഖ്യമന്ത്രി തുടരുകയാണ്. നികുതി കുറച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബിൽ പാസാക്കി. നികുതി 12 ശതമാനമായി കുറച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വംശീയമായ പരാമർശം നടത്തിയത് ശരിയായില്ല. സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കുന്നതുമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുള്ള പരാമർശം പാടില്ലായിരുന്നു. കോറോഹെൽത്ത് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ഇത്തരം വെല്ലുവിളികളെ നേരിടണം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ലേബർ കോഡുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം ദുരനുഭവങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് എൽഡിഎഫ് പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം.

പാർട്ടി വിട്ടു പോയവരെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനമില്ല

പാർട്ടി വിട്ടുപോയ വർഗവഞ്ചകരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമില്ല. തെറ്റു തിരുത്തുന്നവർ തിരിച്ചുവരും. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ പാർട്ടി വിട്ടുപോയവർ വർഗവഞ്ചകരാണ്. കള്ളാടി ദുരന്തത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണത്തിന് ലക്ഷ്യമാക്കാൻ ചില മാധ്യമങ്ങളും സർക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകണം. ഇന്ന് വൈകിട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും നേതാക്കളും വയനാട്ടിലേക്ക് പോകും. കള്ളാടിയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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MV GOVINDAN
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