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വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ ഓഹരി കൈമാറ്റം: വ്യക്തത വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ കത്ത്

ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനും കത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു

VIZHINJAM SHARE TRANSFER , PINARAYI VIJAYAN
പിണറായി വിജയൻ (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 5:30 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ ഓഹരി കൈമാറ്റം സംസ്ഥാന താൽപര്യത്തിന് ദോഷകരമായതിനാൽ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിച്ചശേഷം, പ്രതിപക്ഷത്തെക്കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് കത്തയച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കത്തയച്ചത്. ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനും കത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അദാനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനുള്ള ഓഹരികളിൽ 49 ശതമാനം ഓഹരികൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിങ് കമ്പനി എന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര- സ്വകാര്യ ഷിപ്പിങ് കമ്പനിയുടെ ഉപകമ്പനിയായ മുണ്ടി ലിമിറ്റഡിന് 2026 ജൂൺ 29ന് കൈമാറാൻ കരാറിലേർപ്പെട്ടതായി അദാനി കമ്പനി സെബി മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേത്തുടർന്ന്, സെബി 2015 റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്ചേഞ്ചിനും ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനും നൽകിയ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരം 25 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഓഹരി കൈമാറ്റം നടത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി നിർബന്ധമാണ്. 25 ശതമാന ത്തിൽ കൂടുതൽ ഓഹരി വിൽക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓണർഷിപ്പായി കണക്കാക്കപ്പെടും. ഓഹരി കൈമാറ്റം സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് 2026 ജൂലെ ഒന്നിന് ഈ വിഷയം താൻ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ മറുപടിയായി താങ്കൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ 2026 ജൂലൈ രണ്ടിലെ പത്രക്കുറിപ്പിലും ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദാനി കമ്പനി ഓഹരി കൈമാറ്റക്കാര്യം സർക്കാരിനെ 2026 ജൂലൈ ഒന്നിന് അറിയിച്ചിരുന്നെന്നും, ഓഹരി കൈമാറ്റത്തിന് മുൻകൂർ അനുമതി തേടിയിട്ടില്ലെന്നും നിയമപരമായ ന്യൂനത മറികടക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി തേടി 2026 ജൂലൈ മൂന്നിന് മറ്റൊരു കത്ത് നൽകിയെന്നുമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അദാനി കമ്പനിയുടെ കത്ത് സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നോ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നോ പ്രതികരണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി തേടാതെ ഓഹരി കൈമാറ്റത്തിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്ത നടപടിയിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ചെന്നാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, തുറമുഖ വകുപ്പോ, സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോ ഔദ്യോഗികമായി രേഖാമൂലം എതിർപ്പ് അറിയിച്ചതായി കണ്ടില്ല. ഇതിലൊന്നും സർക്കാർ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല. കൺസെഷൻ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ലംഘിച്ചതിനെ ലാഘവത്തോടെ കാണാനാവില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ പുലർത്തുന്ന മൗനം ദുരൂഹമാണ്. അദാനി ഗ്രൂപ്പ് തങ്ങൾക്ക് അദാനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ ഉള്ള ഓഹരിക്ക് 28,000 കോടിയോളം രൂപയുടെ വാല്വേഷൻ നിശ്ചയിച്ചതായാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഈ കമ്പനിയിൽ മുഖ്യ ഓഹരി പങ്കാളിയായ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കാതെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് മുടക്കുമുതലിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയിലധികം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ലാഭം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏകപക്ഷീയമായാണോ ഈ വില നിശ്ചയിച്ചത്? ഇത്തരത്തിൽ മൂല്യനിർണയം നടത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുതൽമുടക്കി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ വിഹിതം സർക്കാരിനു കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ? ഇത്തരത്തിൽ മൂന്നാമതൊരു കമ്പനി ഗണ്യമായ ഓഹരി അവകാശം സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ കൺസെഷനയറുമായി സർക്കാർ ഒപ്പിട്ട കരാറിനെ അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമോ? നിശ്ചിത കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് സർക്കാരിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കുമോ? തർക്ക പരിഹാരം സംബന്ധിച്ച ഫോറത്തിൻ്റെ നിയമപരിധി കേരളത്തിലായിരിക്കുമെന്നുള്ള നിബന്ധനയിൽ ഭാവിയിൽ മാറ്റം വരുമോ? അതെല്ലാം സംസ്ഥാന താൽപ്പര്യത്തിന് ദോഷകരമാവില്ലേ? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

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