വിഴിഞ്ഞം രണ്ടാം ഘട്ട നിര്‍മാണ ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി 24ന്; തുറമുഖത്തേക്കുള്ള റെയില്‍പാത 2028 ല്‍ തുറക്കും

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമാണം ജനുവരി 24-ന് ആരംഭിക്കും. 2028-ൽ പൂർത്തിയാകുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ തുറമുഖ ശേഷി 50 ലക്ഷം ടിഇയു ആയും ബെർത്ത് രണ്ട് കിലോമീറ്ററായും വർധിക്കും

Vizhinjam Port Phase II Construction
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

January 22, 2026

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ജനുവരി 24 ന് ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കും. വൈകിട്ട് നാലിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങില്‍ കേന്ദ്ര തുറമുഖ മന്ത്രി സര്‍ബാനന്ദ സോനോബാള്‍ മുഖ്യാതിഥി ആയിരിക്കുമെന്ന് തുറമുഖ മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. തുറമുഖത്തിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഘട്ടങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് 2028 ല്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തുറമുഖ നിര്‍മാതാക്കളായ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ 2023 ല്‍ ഒപ്പിട്ട ഉപകരാര്‍ പ്രകാരമാണ് 2045 ല്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുറമുഖത്തിൻ്റെ മുഴുവന്‍ ഘട്ടങ്ങളും രണ്ട് വര്‍ഷം കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത്.


തുറമുഖം പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച് ഒരു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ 710 കപ്പലുകളില്‍ നിന്നും 15.13 ലക്ഷം റ്റിഇയു കണ്ടെയ്നറുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മികച്ച പ്രവര്‍ത്തന മികവ് തുറമുഖം കാഴ്ച വച്ചു. യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ തുടങ്ങിയ വന്‍കരകളിലെ പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിക്കുവാനും ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളില്‍ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോള സമുദ്രാധിഷ്ഠിത ചരക്കു നീക്കത്തില്‍ ഒരു സുപ്രധാന കണ്ണിയായും, ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ ഒരു തന്ത്രപ്രധാന വാണിജ്യ കവാടമായും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ഇതിനോടകം മാറിക്കഴിഞ്ഞതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.


ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഓട്ടോമേറ്റഡ് തുറമുഖമായ വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര ആഴക്കടല്‍ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം 2024 ഡിസംബര്‍ 3-ന് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായി. തുറമുഖം രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ തുറമുഖ ശേഷി 10 ലക്ഷം ടിഇയു-വില്‍ നിന്ന് 50 ലക്ഷം ടിഇയു വരെ ആയി ഉയരും. ബെര്‍ത്ത് 800 മീറ്ററില്‍ നിന്ന് 2000 മീറ്റര്‍ ആയി വികസിപ്പിക്കും. ബ്രേക്ക് വാട്ടര്‍ മൂന്ന് കിലോമീറ്ററില്‍ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റര്‍ ആയി വികസിപ്പിക്കും. മാസ്റ്റര്‍പ്ലാന്‍ അനുസരിച്ച് രണ്ടാംഘട്ടത്തിലെ ആകെ നിക്ഷേപം 9700 കോടി രൂപയാണ്. ക്രൂസ് ടെര്‍മിനല്‍ കൂടി വരുന്നതോടെ വന്‍കിട യാത്രാ കപ്പലുകള്‍ക്കും വിഴിഞ്ഞത്ത് അടുക്കാനാകും.

കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്ത് വലിയ കുതിപ്പേകുന്നതിനൊപ്പം സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയ്ക്കും വഴിയൊരുങ്ങും. രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ടെര്‍മിനല്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ വന്‍ കപ്പലുകള്‍ക്ക് ദീര്‍ഘദൂര യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാന്‍ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തേക്ക് എത്താം. നിലവില്‍ വമ്പന്‍ തുറമുഖങ്ങളില്‍ മാത്രമേ ഈ സൗകര്യമുള്ളൂ. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നികുതി വരുമാനത്തെ കാര്യമായി സഹായിക്കും. തെക്കു കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യയില്‍ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ രാജ്യാന്തര കപ്പല്‍ പാതയ്ക്കു സമീപത്തുനിന്ന് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാന്‍ സൗകര്യമുള്ളതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ കപ്പലുകള്‍ വിഴിഞ്ഞത്തെ ആശ്രയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വിഴിഞ്ഞം രണ്ടാംഘട്ട വികസനത്തിനായി അധികമായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരില്ലെന്നതാണു നേട്ടം. 55 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമി കടല്‍ നികത്തിയെടുക്കും. കണ്ടെയ്‌നര്‍ യാര്‍ഡ് വികസിക്കുന്നതോടെ ഒരേസമയം യാര്‍ഡില്‍ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന കണ്ടെയ്‌നറുകളുടെ എണ്ണം 35000-ല്‍ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷമായി ഉയരും.

ആകെ ക്രെയിനുകളുടെ എണ്ണം 100 ആകും. ഇതില്‍ 30 ഷിപ് ടു ഷോര്‍ ക്രെയിനുകളും 70 യാഡ് ക്രെയിനുകളും ഉണ്ടാകും. 800 മീറ്റര്‍ ബെര്‍ത്ത് എന്നത് രണ്ട് കിലോമീറ്ററാകും. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്‌ട്രെയ്റ്റ് ബെര്‍ത്ത് തുറമുഖമാകുന്നതോടെ ഒരേസമയം നാല് മദര്‍ഷിപ് വിഴിഞ്ഞത്ത് അടുപ്പിച്ച് ചരക്കു കൈമാറ്റം നടത്താനാകും. പുലിമുട്ടിൻ്റെ നീളം നാല് കിലോമീറ്ററാക്കും. പുതിയതായി ഷിപ്പിങ് കമ്പനികളും ലോജിസ്റ്റിക് കമ്പനികളും വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് തൊഴിലവസരങ്ങളും വര്‍ധിക്കും.

വിഴിഞ്ഞം ഇതുവരെ

2015 ഡിസംബര്‍ 5 - വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിര്‍മാണം ആദ്യഘട്ടം ആരംഭം.

2023 ഒക്ടോബര്‍ 15 - വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ആദ്യ കപ്പല്‍, ക്രെയിനുകളും നിര്‍മാണോപകരണങ്ങളുമായി ചൈനീസ് ചരക്കുകപ്പല്‍ 'ഷെന്‍ ഹുവ 15എ' വിഴിഞ്ഞത്ത്.

2024 ജൂലൈ 12 - ട്രയല്‍ റണ്‍ ആരംഭിച്ചു.

2024 ഡിസംബര്‍ 3 - വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭം.

2025 ഫെബ്രുവരി - തെക്കുകിഴക്കന്‍ ഇന്ത്യയിലെ തുറമുഖങ്ങളില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വിഴിഞ്ഞം, 40 കപ്പലുകളില്‍ നിന്ന് 78,833 റ്റിഇയു കൈകാര്യം ചെയ്ത് നേട്ടം.

2025 മെയ് 2 - വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം ഔദ്യോഗികമായി കമ്മീഷന്‍ ചെയ്തു.

2025 ജൂണ്‍ 09 - ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്‌നര്‍ കപ്പലായ എംഎസ്‌സി ഐറിന വിഴിഞ്ഞത്ത്.

2025 ഓഗസ്റ്റ് - ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളില്‍ വാര്‍ഷികശേഷിയായ 10 ലക്ഷം കണ്ടെയ്‌നറുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ചരിത്ര നേട്ടം.

2025 സെപ്റ്റംബര്‍ 23 - വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി വെറും പത്ത് മാസത്തിനുള്ളില്‍ 500-മാത്തെ കപ്പല്‍ വിഴിഞ്ഞത്ത്.

ഇന്ത്യയില്‍ ഇതുവരെ എത്തിയതില്‍ ഏറ്റവും ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടിയ (17.1 മീറ്റര്‍) കപ്പലായ എംഎസ്‌സി വെറോണ വിഴിഞ്ഞത്ത് ബെര്‍ത്ത് ചെയ്തു.

2025 ഒക്ടോബര്‍ 19 - ഷിപ്പ് ടു ഷിപ്പ് ബങ്കറിങ് സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചു , കപ്പലുകള്‍ക്ക് ഇന്ധനം നല്‍കുന്ന ലോകോത്തര സേവനം.

2025 നവംബര്‍ 20 - വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന് ഐസിപി പദവി, അന്താരാഷ്ട്ര സീപോര്‍ട്ട് പട്ടികയില്‍ വിഴിഞ്ഞം.

2025 ഡിസംബര്‍ - ഒരു മാസം 1.21 ലക്ഷം കണ്ടെയ്‌നര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്ത് റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം.

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിലെ വാണിജ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ ഏതാണ്ട് 106 കോടി രൂപ നികുതി ഇനത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

VIZHINJAM PORT
PINARAYI VIJAYAN
VIZHINJAM PHASE II
VIZHINJAM INTERNATIONAL PORT
VIZHINJAM PORT PHASE II

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

