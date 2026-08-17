ETV Bharat / state

വിഴിഞ്ഞം ഉദ്ഘാടനവും ഡൽഹി യാത്രയും; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ ആഴ്ച സന്ദർശകരില്ല

കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലെ നിർണായക നാഴികക്കല്ലായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്തെ സമ്പൂർണ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി (എക്സിം) പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 18) തുടക്കമാകും

KERALA CHIEF MINISTER VD SATHEESAN VIZHINJAM INTERNATIONAL SEAPORT MISSION SAMUDRA PROJECT KERALA SOUTH INDIAN CHIEF MINISTERS
മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 7:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്ത് സമ്പൂർണ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാളെ തുടക്കമാകുന്നതിനാലും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളുടെ തിരക്കുകൾ കാരണവും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ഈ ആഴ്ച സന്ദർശകരെ കാണില്ല. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റത് മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും സന്ദർശകർക്കായി സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പരിപാടികളുടെ ബാഹുല്യം മൂലമാണ് ഈ വാരത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

വിഴിഞ്ഞത്ത് സമ്പൂർണ എക്സിം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാളെ തുടക്കം

കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലെ നിർണായക നാഴികക്കല്ലായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്തെ സമ്പൂർണ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി (എക്സിം) പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 18) തുടക്കമാകും. രാവിലെ 10.45ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ആദ്യ കയറ്റുമതി കണ്ടെയ്നർ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. കേന്ദ്ര തുറമുഖ ഷിപ്പിങ് ജലഗതാഗത മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയാകും.

ഇതോടൊപ്പം തുറമുഖാധിഷ്ഠിത വ്യവസായ ലോജിസ്റ്റിക്സ് വികസന പദ്ധതിയായ മിഷൻ സമുദ്രയ്ക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടക്കമിടും. സംസ്ഥാനത്തെ തീരദേശ വികസനത്തിനും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മിഷൻ സമുദ്ര വലിയ പങ്കുവഹിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന മദർ പോർട്ട് എന്ന നിലയിലേക്ക് വിഴിഞ്ഞം മാറുന്നതോടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ വാണിജ്യ മേഖലയിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടാകും.

മന്ത്രിസഭാ യോഗം നാളത്തേക്ക് മാറ്റി

സാധാരണയായി ബുധനാഴ്ചകളിൽ ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തിരക്കുകൾ പരിഗണിച്ച് നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ എക്സിം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനമുള്ളതിനാൽ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും മന്ത്രിസഭാ യോഗം നടക്കുക. ഇതിന് ശേഷം 19ന് നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ന്യൂഡൽഹിക്ക് പോകും. ദേശീയ തലത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നിർണായക യോഗമാണിത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തുടർന്ന് 20ന് ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിലും വി ഡി സതീശൻ പങ്കെടുക്കും. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പൊതുവായ വിഷയങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള ബന്ധവും സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയാകും. 20ന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറ്റ് ജില്ലകളിലെ വിവിധ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. തുടർച്ചയായ യാത്രകളും ഔദ്യോഗിക യോഗങ്ങളും ഉള്ളതിനാലാണ് ഭരണസിരാകേന്ദ്രത്തിൽ സന്ദർശകർക്ക് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

Also Read:- പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന എസ്റ്റേറ്റുകളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസം; 2,000 രൂപ ഓണം അലവൻസ്

TAGGED:

KERALA CHIEF MINISTER VD SATHEESAN
VIZHINJAM INTERNATIONAL SEAPORT
MISSION SAMUDRA PROJECT KERALA
SOUTH INDIAN CHIEF MINISTERS
VIZHINJAM PORT EXIM OPERATIONS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.