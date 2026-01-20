വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം 2028-ൽ പൂർത്തിയാകും; അടുത്ത ഘട്ട നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ജനുവരി 24ന്
ആദ്യ കരാർ പ്രകാരം 2045-ൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട നിർമ്മാണമാണ് പുതുക്കിയ കരാറിലൂടെ 2028-ലേക്ക് വേഗത്തിലാക്കിയത്. 10,000 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ്.
Published : January 20, 2026 at 7:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്നപദ്ധതിയായ വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 2028-ഓടെ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയാകുമെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ അറിയിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ തുടർന്നുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ജനുവരി 24-ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവ്വഹിക്കും. വെള്ളാറിൽ നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ആദ്യ കരാർ പ്രകാരം 2045-ൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട നിർമ്മാണമാണ് പുതുക്കിയ കരാറിലൂടെ 2028-ലേക്ക് വേഗത്തിലാക്കിയത്. 10,000 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ്. 2024 ഡിസംബർ 3-ന് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഇതുവരെ 670 കപ്പലുകളിലായി 14.5 ലക്ഷം കണ്ടെയ്നറുകൾ തുറമുഖത്ത് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. ലോകത്തെ കൂറ്റൻ മദർഷിപ്പുകൾക്ക് വിഴിഞ്ഞത്ത് നങ്കൂരമിടാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ നേട്ടമാണെന്നും സാമ്പത്തിക-കാർഷിക-തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജനുവരി 24-ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കണ്ടെയ്നർ നീക്കത്തിനുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടക്കും. ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര തുറമുഖ മന്ത്രിയും സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് മന്ത്രിമാരും സംബന്ധിക്കും.
വിഴിഞ്ഞത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉടൻ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ച പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം തടസ്സപ്പെടില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തും. തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി ഇതുവരെ 116 കോടി രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നവും സ്കൂൾ വികസനവും നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. കരമടി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവൻ ചെയർമാനും മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി മുഖ്യ രക്ഷാധികാരിയുമായി വിപുലമായ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. മന്ത്രിമാരായ ജി.ആർ. അനിൽ, സജി ചെറിയാൻ എന്നിവരാണ് രക്ഷാധികാരികൾ. തിരുവനന്തപുരം മേയർ, അഡ്വ. വി. ജോയ് എം.എൽ.എ, എം. വിൻസെന്റ് എം.എൽ.എ എന്നിവർ വൈസ് ചെയർമാൻമാരായും പോർട്ട് സെക്രട്ടറി എ. കൗശിഗൻ കൺവീനറായും പ്രവർത്തിക്കും. എം.പിമാരായ ശശി തരൂർ, അടൂർ പ്രകാശ്, എ.എ. റഹീം, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, വിവിധ എം.എൽ.എമാർ, വിസിൽ (VISL) എം.ഡി. ദിവ്യ എസ്. അയ്യർ, എ.വി.പി.പി.എൽ സി.ഇ.ഓ. പ്രദീപ് ജയരാമൻ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ-സാമുദായിക നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളാണ്.
