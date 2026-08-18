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ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വികസന കവാടം തുറന്ന് വിഴിഞ്ഞം; എക്‌സിം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് മുഖ്യമന്ത്രി, 'മിഷൻ സമുദ്ര'യ്ക്കും തുടക്കം

കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷം വിഴിഞ്ഞത്തിന്‍റെ സാധ്യതകള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്ന് വിമര്‍ശനം, എല്‍ഡിഎഫും ബിജെപിയും ചടങ്ങില്‍ നിന്നു വിട്ടു നിന്നു

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Inauguration of EXIM operations at Vizhinjam International Seaport (CMO)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 1:19 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം ചരക്കെത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന കയറ്റിറക്കുമതി കവാടം തുറന്ന് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം. ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ തന്നെ വാണിജ്യ കവാടമായി മാറാന്‍ പോകുന്ന എക്‌സിം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ 2 വന്‍കിട തുറമുഖങ്ങളെയും 18 മിനി തുറമുഖങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള വികസന കുതിപ്പിന്‍റെ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടായ 'മിഷന്‍ സമുദ്ര'യ്ക്കും ഔദ്യോഗിക തുടക്കമായി. യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള വിഴിഞ്ഞത്തു നിന്നുള്ള ആദ്യ രണ്ടു കയറ്റുമതി കണ്ടൈനറുകള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഫ്‌ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.

കേരളത്തിന്‍റെ വികസന ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന ദിനമാണ് ഇന്നത്തേതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലേക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ വികസന കവാടമാണ് ഇന്ന് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ രാജ്യത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി. ആറു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ നിരവധി തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് ഇനി വിഴിഞ്ഞത്തു നിന്ന് നേരിട്ട് ചരക്കു കയറ്റി അയയ്ക്കാം. അത് മറ്റൊരു തുറമുഖത്തെത്തിച്ച് മറ്റു കപ്പലുകളില്‍ മാറ്റി കയറ്റേണ്ട സാഹചര്യം ഇനി ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷം വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ വികസന സാധ്യതകള്‍ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായില്ലെന്ന് മുന്‍ പിണറായി സര്‍ക്കാരിനെതിരായ വിമര്‍ശനവും മുഖ്യമന്ത്രി ചടങ്ങിലുയര്‍ത്തി. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ റെയില്‍വേ, റോഡ് ബന്ധം മുന്‍ സര്‍ക്കാരിന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇന്ന് ഈ തുറമുഖത്തിന് കിട്ടുന്ന നേട്ടത്തിന്‍റെ നൂറിരട്ടി നേട്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു. നമ്മള്‍ വൈകിപ്പോയി, പക്ഷേ ഒരുപാട് വൈകിയില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കാനുള്ള ശരിയായ സമയം. ഈ സര്‍ക്കാര്‍ വന്ന് 100 ദിവസം തികയും മുന്‍പു തന്നെ വിഴിഞ്ഞം റിംഗ് റോഡിന് 3200 കോടി രൂപ നല്‍കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു. നേരത്തെയാണ് ആ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നതെങ്കില്‍ 1600 കോടി രൂപ മതിയാകുമായിരുന്നെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തു തീര്‍ക്കും. കേരളത്തില്‍ ഇന്നുവരെയില്ലാത്ത തരത്തില്‍ അതിവേഗത്തില്‍ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെ ആഗ്രഹം. വ്യവസായ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള കിന്‍ഫ്രയോടും ഇന്‍കെല്ലിനോടും വിഴിഞ്ഞത്തിനാവശ്യമായ പരമാവധി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോജിസ്റ്റിക് പാര്‍ക്കുകള്‍, വെയര്‍ഹൗസിംഗ് സ്റ്റേഷനുകള്‍, കണ്ടൈനര്‍ ഫ്രൈറ്റ് സ്റ്റേഷനുകള്‍, ഫ്രീ ഇൻഡസ്ട്രി സോൺ, ഫിഷ് പ്രോസസിംഗ് സോണുകള്‍ എന്നിവ വിഴിഞ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകണം.

കേരളത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങള്‍ കൂടി വിഴിഞ്ഞത്തു നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യാന്‍ കഴിയണം. കയര്‍, കശുവണ്ടി, കൈത്തറി, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ എത്തിക്കാന്‍ കഴിയണം. ഇന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന കണ്ടൈനറില്‍ നിലമേല്‍, ആസ്പിന്‍വാള്‍ എന്നിവയുടെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഇനി സര്‍ക്കാര്‍ 'കേരള ബ്രാന്‍ഡ്' നല്‍കാന്‍ പോകുകയാണ്. കേരള ബ്രാന്‍ഡിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങള്‍ കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യാന്‍ കഴിയുക എന്നത് വലിയ സ്വപ്നമാണ്. ഇതിന്റെ അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി തീര്‍ക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം സര്‍ക്കാരിനു വേണ്ടി താന്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖങ്ങളും ഒരു കണ്ടൈ‍യ്‌നര്‍ സ്റ്റേഷനും 18 മിനി തുറമുഖങ്ങളെയും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തെ ഒരു തുറമുഖ നഗരമാക്കുക എന്നതാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വപ്നം. അതിനാണ് ഇന്നു മുതല്‍ 'മിഷന്‍ സമുദ്ര' ആരംഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. അവിടെയാണ് നാം നമ്മുടെ അനുകൂല ഘടകങ്ങളെ തേടിയിറങ്ങേണ്ടത്. നമ്മുടെ അനുകൂല ഘടകം 600 കിലോമീറ്ററുള്ള ഈ കടലാണ്. അവിടെയുള്ള രണ്ട് വന്‍കിട തുറമുഖങ്ങളെയും 18 മിനി തുറമുഖങ്ങളെയും നമുക്ക് വളര്‍ത്തിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടത് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപമാണ്. അതിനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

കൊച്ചിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു ക്രൂയിസ് ടെര്‍മിനല്‍ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതും മിഷന്‍ സമുദ്രയുടെ ഭാഗമാണ്. കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് ദുബായിലേക്കും കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് ഗോവയിലേക്കും കാസര്‍ഗോഡു നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുമുള്ള യാത്രാകപ്പലുകള്‍ വരാന്‍ പോകുകയാണ്. അതിനെ 44 നദികളുമായും നമ്മുടെ കായലുകളുമായും ബന്ധപ്പെടുത്തി വലിയ ടൂറിസം പ്രോജക്ടുകള്‍ ആരംഭിക്കും. നദികളിലൂടെ യാത്രാസൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള റിവര്‍ ക്രൂയിസുകള്‍ ആരംഭിക്കും. അതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കും.

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി തുടങ്ങണം എന്നതാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ആഗ്രഹം. ലോകത്ത് എവിടെ ഒരു പോര്‍ട്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സിയെ നമുക്ക് വിഴിഞ്ഞത്തു നിന്ന് അയക്കാന്‍ കഴിയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വ്യവസായ മന്ത്രി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചടങ്ങില്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിഴിഞ്ഞം അദാനി പോര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഇക്കണോമിക് സോണ്‍ സി.ഇ.ഒ. അശ്വിനി ഗുപ്ത, എം. വിന്‍സെന്‍റ് എം.എല്‍.എ., വിസില്‍ എം.ഡി. ജെറോമിക് ജോര്‍ജ്, തുറമുഖ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി യു. രത്തന്‍ ഖേല്‍ക്കര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിച്ചു. ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്ന കേന്ദ്ര ഷിപ്പിങ് മന്ത്രി സര്‍ബാനന്ദ സോനോബാള്‍ എത്തിയില്ല. ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ എം.എല്‍.എ.യും ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും ജില്ലയിലെ എൽ.ഡി.എഫ്. എം.എല്‍.എ.മാരും ചടങ്ങില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു.

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VIZHINJAM PORT
CM VD SATHEESAN
LOGISTICS
VIZHINJAM EXIM LAUNCH

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