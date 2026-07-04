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ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ വിഴിഞ്ഞം കരാര്‍ കൃത്യം; സര്‍ക്കാരിൻ്റെ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറാനാകില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥ വ്യക്തം

സര്‍ക്കാരിൻ്റെ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ അദാനിക്ക് കഴിയില്ലെന്നാണ് കരാറിലെ വ്യവസ്ഥ

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 4, 2026 at 7:17 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൻ്റെ 49 ശതമാനം വിഹിതം മെഡിറ്ററേനിയന്‍ ഷിപ്പിങ് കമ്പനി(എംഎസ്‌സി) ക്ക് കൈമാറാനുള്ള അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം വിവാദമായിരിക്കെ പ്രസക്തമാകുകയാണ് 2017 ഓഗസ്‌റ്റ് 17 ന് അന്നത്തെ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരും അദാനിയുമായി ഒപ്പുവച്ച വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ കരാര്‍.

കരാറിലെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 4 ല്‍ ആണ് ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്ന 5.3 വ്യവസ്ഥ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സര്‍ക്കാരിൻ്റെ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ അദാനിക്ക് കഴിയില്ലെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ. അദാനി വിഴിഞ്ഞം കമ്പനിയുടെ മൊത്തം ഓഹരിയുടെ 25 ശതമാനമോ അതില്‍ കൂടുതലോ അതല്ലാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തില്‍ മാറ്റമോ വരുത്തുന്നതിന് സര്‍ക്കാരിൻ്റെ മുന്‍കൂട്ടിയുള്ള അനുമതി ആവശ്യമാണ്.

ദേശീയ സുരക്ഷയും സംസ്ഥാന താത്പര്യവും കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനമെന്നും അന്തിമ തീരുമാനം സര്‍ക്കാരിൻ്റേത് ആയിരിക്കുമെന്നും കരാറില്‍ കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത് കണക്കിലെടുത്തുള്ള നീക്കമായിരിക്കും അദാനിയുടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ കൈമാറ്റത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കുക.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ വിശദമായി എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും കരാറില്‍ പറയും പ്രകാരമുള്ള സംസ്ഥാന താത്പര്യവും ദേശ സുരക്ഷയും പരിഗണിച്ചുള്ള ഉചിതമായ തീരുമാനം സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

49 ശതമാനം ഓഹരി കൈമാറ്റത്തിലൂടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര ഭീമന്‍ കപ്പല്‍ കമ്പനിക്ക് മത്രമായി തീറെഴുതുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രധാനമായും ഉയരുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ലോകത്തെ എല്ലാ കപ്പല്‍ കമ്പനികള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍ രംഗത്തെത്തി.

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അതേസമയം 49 ശതമാനം ഷെയര്‍ മെഡിറ്ററേനിയന്‍ ഷിപ്പിങ് കമ്പനി ഏറ്റെടുത്താലും അവരുടെ കപ്പലുകള്‍ക്ക് മാത്രമായി തുറമുഖം ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് 2015 ല്‍ അദാനിയും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും ഒപ്പിട്ട കരാറില്‍ തന്നെ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. കരാറിലെ 5.8 വ്യവസ്ഥ ഇക്കാര്യ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. വിവേചനമില്ലാതെ എല്ലാത്തരം കപ്പലുകള്‍ക്കും തുറമുഖം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അദാനി നല്‍കണമെന്നാണ് കാരില്‍ പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വാങ്ങി അദാനിക്ക് ഏതെങ്കിലും കപ്പലുകള്‍ക്കോ കമ്പനികള്‍ക്കോ മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നതാണെന്ന് കരാറില്‍ പറയുന്നു. വിഴിഞ്ഞത്ത് ഇതുവരെ എത്തിയ കപ്പലുകളില്‍ 90 ശതമാനവും എംഎസ്‌സിയുടെ കപ്പലുകളാണ് എന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഓഹരി കൈമാറ്റവുമായി കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മാരിടൈം രംഗത്തെ ചില വിദഗധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എംഎസ്‌സിയുടെ താത്പര്യ പ്രകാരമാണോ മറ്റു കമ്പനികളുടെ കപ്പലുകള്‍ വിഴിഞ്ഞത്ത് എത്തുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാര്‍ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്ന വാദവും ഉയരുന്നു.

ചുരുക്കത്തില്‍ 2015 ഓഗസ്‌റ്റ് 17 ന് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി സര്‍ക്കാരും അദാനിയും ഒപ്പിട്ട കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഇതുവരെ സംസ്ഥാന താത്പര്യം പരമാവധി പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും സര്‍ക്കാരിന് പരിശോധിക്കാന്‍ കിട്ടുന്ന ഒരവസരം കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഓഹരി കൈമാറ്റം എന്നാണ് പൊതിവിലുള്ള വിലയിരുത്തല്‍.

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