ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള യുവതിക്ക് നേരെ ക്രൂരമർദനം; പ്രതി പിടിയിൽ
എറണാകുളത്ത് നിന്നും ഒരു യോഗം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന യുവതിയും ഒൻപത് വയസ്സുള്ള മകനുമാണ് ദുരനുഭവത്തിന് ഇരയായത്
Published : October 26, 2026 at 9:47 AM IST
കാസർകോട്: ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിൽ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള 49കാരിക്ക് നേരെ ക്രൂരമായ ആക്രമണം. മുംബൈ ലോകമാന്യ തിലക് ടെർമിനസിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന എൽ.ടി.ടി സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് നടുക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർണാടക സ്വദേശിയായ അയ്യപ്പയെ(23) റെയിൽവേ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
എറണാകുളത്ത് നിന്നും ഒരു യോഗം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന യുവതിയും ഒൻപത് വയസ്സുള്ള മകനുമാണ് ദുരനുഭവത്തിന് ഇരയായത്. ട്രെയിനിലെ ഡിസേബിലിറ്റി കോച്ചിലായിരുന്നു ഇവരുടെ യാത്ര. കോഴിക്കോട് വരെ കോച്ചിൽ മറ്റ് യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. ഇതിനിടെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് കർണാടക സ്വദേശിയായ 23കാരൻ ട്രെയിനിൽ കയറിയത്. കണ്ണൂർ വിട്ടാൽ കാസർകോട് മാത്രമാണ് ഈ ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പുള്ളത്.
പ്രതിയായ അയ്യപ്പ കോച്ചിൽ കയറിയത് മുതൽ ഡോർ സൈഡിൽ നിന്ന് വിസിലടിക്കുകയും കൂകി വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് യുവതിക്കും മകനും നേരെ തിരിയുകയായിരുന്നു. കോച്ചിൽ മറ്റ് യാത്രക്കാർ ഇല്ലാതിരുന്നത് തങ്ങളെ വല്ലാതെ പേടിപ്പെടുത്തിയെന്ന് യുവതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രതി കഴുത്തിന് പിടിച്ചു തിരിച്ചുവെന്നും അതിൻ്റെ പാട് ഇപ്പോഴും തൻ്റെ കഴുത്തിലുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സീറ്റിൽ നിന്നും തള്ളി താഴെയിട്ട് ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചു. കഴുത്തിനും മുഖത്തും സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ അതിസാഹസികമായി അപായച്ചങ്ങല വലിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്തിയതാണ് ഇവർക്ക് രക്ഷയായത്.
അപായച്ചങ്ങല വലിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്തിയപ്പോൾ അക്രമി ഇറങ്ങിയോടാൻ ശ്രമിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ട്രെയിൻ ജീവനക്കാർ എത്തി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. ഈ സമയം അക്രമി തൊട്ടടുത്ത കോച്ചിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ അയാളെ പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് മറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി. തുടർന്ന് ട്രെയിൻ കാസർകോട് എത്തിയപ്പോൾ റെയിൽവേ പൊലീസ് എത്തി ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും ഇയാൾക്കെതിരെ കർശന വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കുമെന്നും റെയിൽവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം
ട്രെയിനിൽ വച്ച് തനിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഭയാനകമായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതിക്കാരിയായ യുവതി ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് കരുതിയതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി താൻ ട്രെയിനിൽ സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ആദ്യമാണെന്നും യുവതി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കോച്ചുകളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയെന്ന് അധികൃതർ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഇതാണ് തങ്ങൾ നേരിട്ട ദുരനുഭവം.
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ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും ആ ഭയം ഇപ്പോഴും മാറുന്നില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക കോച്ചുകളിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ പൊലീസിൻ്റെയോ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും യാത്രക്കാർ ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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