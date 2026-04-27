വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് പുത്തന് സംരംഭങ്ങള്; വരാനിരിക്കുന്നത് 800 കോടിയുടെ വികസനം. മൂന്ന് ധാരണാ പത്രങ്ങള് ഒപ്പിട്ട് വിസില്
800 കോടി രൂപയുടെ അനുബന്ധ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തില് നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിസില് സിഇഒ ശ്രീകുമാര് കെ നായര് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
Published : April 27, 2026 at 7:13 PM IST
Updated : April 27, 2026 at 7:46 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: ആഗോള കപ്പല് ചരക്കു നീക്കത്തിൻ്റെ കവാടമാകാന് കുതിക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാന് അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത് അനുബന്ധ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ പരമ്പര. അനുബന്ധ വികസന രംഗത്ത് നാഴികക്കലാകാന് ഉതകുന്ന 3 ധാരണാ പത്രങ്ങളില് ഒപ്പിട്ടു കൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ വിഴിഞ്ഞം ഇൻ്റര് നാഷണല് സീ പോര്ട്ട് ലിമിറ്റഡ്(വിസില്) അതിവേഗം മുന്നേറുന്നത്. 800 കോടി രൂപയുടെ അനുബന്ധ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തില് നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിസില് സിഇഒ ശ്രീകുമാര് കെ നായര് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
ഓയില് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എംഒയു
കേന്ദ്ര പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യന് ഓയില് കോര്പ്പറേഷന് ലിമിറ്റഡുമായി ചരക്കു കപ്പലുകള്ക്ക് ഇന്ധനം നിറച്ചു നല്കുന്നതിനുള്ള ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒപ്പിട്ടതാണ് ഒരു ധാരണാ പത്രം. ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 20 ഏക്കര് സ്ഥലമാണ് ആവശ്യമായി വരിക. ഇക്കാര്യം വിസില് അവര്ക്കു നല്കും. ലോകത്തിൻ്റെ ചരക്കു ഗതാഗതത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നും കടന്നു പോകുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പല് പാതയ്ക്ക് 18 കിലോമീറ്റര് അടുത്ത് വിഴിഞ്ഞം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇക്കാര്യത്തില് വിഴിഞ്ഞത്തിന് ഏറെ അനുകൂലമാകുന്ന ഘടകം.
ദുബായിലെ ഫുജേറ തുറമുഖവും സിങ്കപ്പൂര് തുറമുഖവുമാണ് ഇന്ന് ഈ കപ്പല് റൂട്ടിലെ പ്രധാന ബങ്കറിംഗ് ഹബ്ബുകള്. സിങ്കപ്പൂരില് പ്രതിദിനം 50 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടണ് ഇന്ധനമാണ് ചരക്കു കപ്പലുകള് നിറയ്ക്കുന്നത്. ഇതില് നിന്നു തന്നെ ചരക്കു കപ്പലുകളുടെ ഓയില് ബങ്കറിങിന് ആവശ്യമായ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ അളവ് മനസിലാക്കാം. ഇതു യാഥാര്ത്ഥ്യമാകുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് ജിഎസ്ടി ഇനത്തില് മാത്രം കോടികള് ഖജനാവിലെത്തും. പുറമേ അനന്തമായ തൊഴില് സാധ്യതകള്ക്കും ഇതു വഴി തുറക്കും.
മള്ട്ടി മോഡല് ലോജിസ്റ്റിക് പാര്ക്ക്
കേന്ദ്ര പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനമായ കണ്ടൈനര് കോര്പ്പറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി മള്ട്ടി മോഡല് ലോജിസ്റ്റിക് പാര്ക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വിസില് ഇതിനകം എംഒയു ഒപ്പിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ചരക്കു നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള വിശാലമായ പാര്ക്കാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തുറമുഖത്തെത്തുന്ന ചരക്കുകള് തരം തിരിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, കണ്ടൈനറുകള് തുറന്ന് റോഡ്, റയില് മാര്ഗം അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് എന്നിവ പാര്ക്കില് ഒരുങ്ങും. ഇതിനായി 100 ഏക്കര് സ്ഥലം വിസില് ഏറ്റെടുത്തു നല്കും. ഇതിനുള്ള പ്രാഥമിക നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് വിസില് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. വന് തോതില് തൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതി കൂടിയാണിത്.
സെന്ട്രല് വെയര് ഹൗസിങ് കോര്പ്പറേഷനുമായി എംഒയു
മറ്റൊരു കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കണ്ടെയിനര് കോര്പ്പറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി വെയര് ഹൗസ് കോംപ്ലക്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ധാരണാ പത്രത്തിലും വിസില് ഒപ്പിട്ടു കഴിഞ്ഞു. നേമത്തിനും പാറശാലയ്ക്കുമിടയില് റെയില്വേ ട്രാക്കിനോടു ചേര്ന്ന് വെയര് ഹൗസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇതിലൂടെ യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കുന്നത്. ഇതിന് 200 ഏക്കര് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. ഇതിനനുയോജ്യമായ പല സ്ഥലങ്ങളും വിസില് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
ഭാവിയില് റെയില് വഴിയുള്ള കണ്ടൈനര് നീക്കം ബഹു ഭൂരിപക്ഷവും ബാലരാമപുരം-പാറശാല-നാഗര്കോവില് റൂട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെയര്ഹൗസിങ് ഈ മേഖലയില് പരിഗണിക്കുന്നത്. കണ്ടൈനര് ട്രാന്സ്ഷിപ്പ്മെൻ്റ് തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വെയര്ഹൗസിങ് കോംപ്ലക്സുകള്. ഈ പദ്ധതികള്ക്ക് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലുള്പ്പെടെ 800 കോടി രൂപയുടെ അനുബന്ധ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ സഹകരണത്തോടെ വിവിധ പദ്ധതികളാണ് വിസില് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. വന് തോതില് തൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.
ലോകത്തിലെ 100 ലധികം പ്രമുഖ കണ്ടൈനര് തുറമുഖങ്ങളുമായി വിഴിഞ്ഞത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് നേരിട്ട് വേഗത്തിലെത്താം എന്നതാണ് ഈ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെന്ന് വിസില് സിഇഒ ശ്രീകുമാര് കെ നായര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയിലെയോ ലോകത്തെയോ പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങള്ക്കില്ലാത്ത ഒരു സവിശേഷത കൂടിയാണിത്. ലോക ചരക്കു നീക്കത്തിൻ്റെ ആഗോള കവാടമാക്കി ഭാവിയില് വിഴിഞ്ഞം മാറുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതു കൊണ്ടാണ്.
ആഗോള ചരക്ക് ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ (മാനുഫാക്ചറിങ്) 40 ശതമാനവും നടത്തുന്ന ചൈനയാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ ഇന്ന് ഏറ്റവുമധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ചൈനയില് നിന്നുള്ള കണ്ടൈനര് കപ്പലുകളില് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെത്തുന്ന ചരക്കുള് ചെറുതും വലുതുമായ ഫീഡര് വെസലുകളെത്തി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇന്ന് വിഴിഞ്ഞത്ത് സാധാരണമാണ്. ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തെയും ഏതൊരു ഉത്പാദകനും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ ഇത്തരത്തില് പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് സിഇഒ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഉത്പാദകനോ സംരംഭകനോ വിഴിഞ്ഞം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉത്പാദന യൂണിറ്റ് എന്ന ആശയവുമായി എത്തിയാല് അവര്ക്കാവശ്യമായ എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വിസില് ഒരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
