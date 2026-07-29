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മേലുത്താനിയിലെ 'സൂപ്പർമാൻ' തെങ്ങിറങ്ങുന്നു; ലാലുവിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിരമിക്കൽ കുറിപ്പിൽ ഞെട്ടി നാട്ടുകാർ

''പ്രിയമുള്ളവരേ... നീണ്ട വർഷത്തെ സേവനത്തിനുശേഷം തേങ്ങ പറിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഞാൻ വിരമിക്കുകയാണ്... ഇതുവരെ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരായിരം നന്ദി...''

VIRAL RETIREMENT POST RETIREMENT OF COCONUT TREE CLIMBER KOYIKKAL LALU കോയിക്കൽ ലാലു
ലാലു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 7:44 PM IST

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കണ്ണൂർ: ''പ്രിയമുള്ളവരേ... നീണ്ട വർഷത്തെ സേവനത്തിനുശേഷം തേങ്ങ പറിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഞാൻ വിരമിക്കുകയാണ്... ഇതുവരെ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരായിരം നന്ദി,'' 28 വർഷത്തെ തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലിനു വിരാമമിട്ട് ചെറുപുഴ മേലുത്താനിയിലെ കോയിക്കൽ ലാലു സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ നടത്തിയ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനമാണിത്.

ലാലു ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിലെയോ ക്രിക്കറ്റിലെയോ താരം അല്ല. ഒരു തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളിയാണ്. പക്ഷെ ലാലുവിൻ്റെ വിരമിക്കൽ പോസ്റ്റ്‌ ഇതിനകം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പോസ്റ്റ്‌ പുറത്ത് വന്നതോടെ ചെറുപുഴ ചുണ്ട, പാലച്ചുവട് ഭാഗത്തുള്ള പലരും ഒന്ന് ഞെട്ടി. ലാലു എന്നത് വെറുമൊരു തെങ്ങു കയറ്റ തൊഴിലാളി അല്ല പലർക്കും. തെങ്ങിൽ കയറാനും, തേങ്ങ പറിക്കാനും, തോട്ടം നനയ്ക്കാനും, തോട്ടം കിളക്കാനും ഉള്ള വിശ്വസ്ഥതയുള്ള തൊഴിലാളിയാണ്. അയാളാണ് പെട്ടന്നൊരു രാത്രി തൻ്റെ പ്രധാന തൊഴിലിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനം സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്‌തത്.

കുറച്ചുകാലമായി തെങ്ങുകയറ്റം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ആലോചനയിലായിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയാണ് പോസ്റ്റിനു പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം എന്നും ലാലു പറയുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ സ്വയം പഠിച്ചെടുത്തതാണ് തെങ്ങു കയറൽ എന്ന തൊഴിൽ. ഒന്നിനോടും ഒരു മടിയും ഇല്ല. എല്ലാം തൊഴിലും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച പാഠം എന്നും ലാലു പറയുന്നു.

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കുടുംബം കൂടി പിന്തുണ തന്നത്തോടെ പൂർണ മനസോടെയാണ് തൊഴിലിൽ സജീവമായത്. പല റിസ്ക്കുകളും അതിജീവിച്ചാണ് ഈ തൊഴിലിൽ തുടർന്നത്. ഇടക്കാലത്ത് നടുവേദനയെ അതിജീവിച്ചു. തേനീച്ചകളുടെയും കടന്നലുകളുടെയും ആക്രമണം ആണ് മറ്റൊന്ന്. എങ്കിലും തെങ്ങുകയറൽ എന്ന ജോലി പൂർണ ആത്മാർഥതതയോടെ ആണ് ചെയ്‌ത് തീർത്തത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാവാം തൻ്റെ പോസ്റ്റിന് ഇത്ര കണ്ട് റീച്ച് ലഭിച്ചതും ലാലു പറയുന്നു.

കെഎസ്ഇബിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ചുണ്ട സ്വദേശി രാജൻ എത്രയോ വർഷമായി ലാലുവിനെ തന്നെയാണ് തൻ്റെ തോട്ടങ്ങളിലെ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കും തേങ്ങ പറിക്കാനും ചക്ക പറിക്കാനും ഒക്കെ വിളിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ലാലുവിൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റ് കണ്ടത് ഏറെ സങ്കടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് രാജൻ പറയുന്നു.

''ആരോഗ്യമാണല്ലോ വലുത്. സാധാരണ ഒരു തൊഴിൽ ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതേ സമയത്ത് പറഞ്ഞ അതേ ദിവസം തൊഴിലിനെത്തുന്ന ലാലുവിനെപ്പോലെ ഒരാളെ ഈ മേഖലയിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്,'' എന്നാണ് രാജൻ്റെ പക്ഷം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ലാലു വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തു ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ.

വീട്ടുമുറ്റത്തെ തെങ്ങുകൾ ഒക്കെയും ഇടിമിന്നലേറ്റ് നശിച്ച സമയത്ത് തെങ്ങിൽ കയറാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ കൂലി അധികം ചോദിച്ച മറ്റു തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് വിത്യസ്‌തമായി തെങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ജോലി ലഭിക്കൂ എന്ന ഒറ്റവാദത്തിന്മേൽ ചെറിയ കൂലിയിൽ തൊഴിൽ പൂർത്തിയാക്കി തന്ന ലാലുവിൻ്റെ നല്ല മനസ് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് സാജു. എന്തു തൊഴിലും വിശ്വാസത്തോടെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച ഒരു കർഷകനും തൊഴിലാളിയും ആണ് ലാലു എന്ന് സാജു ഓർത്തെടുക്കുന്നു.

സ്ഥിരമായി തേങ്ങ പറിക്കാൻ പോകുന്ന തോട്ടങ്ങളുടെ ഉടമകളും സുഹൃത്തുക്കളും വൈകാരികമായി വിളിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. മുഖത് നോക്കി പറ്റില്ലെന്നു പറയാനാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നു ലാലു ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു. 50 വയസുകാരനായ അദ്ദേഹം 22ആം വയസിൽ തെങ്ങുകയറ്റം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു തെങ്ങിനു മൂന്ന് രൂപയായിരുന്നു കൂലി ലാലു ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 50 രൂപ ലഭിക്കും. നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നില്ലെന്ന് ലാലു പറയുന്നു. കർഷകൻ കൂടിയായ ലാലുവിന് കർഷകത്തൊഴിലാളിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

VIRAL RETIREMENT POST
RETIREMENT OF COCONUT TREE CLIMBER
KOYIKKAL LALU
കോയിക്കൽ ലാലു
RETIREMENT POST COCONUT CLIMBER

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