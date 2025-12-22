അഹാന് മുതല് ശ്രീരശ്മി വരെ... ഇൻ്റര്നെറ്റിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ കേരളത്തിലെ വൈറല് താരങ്ങള് ഇവര്, YEAR ENDER 2025
കുടിയിറക്കപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് കുടിവെള്ളം പകര്ന്ന് ലോകശ്രദ്ധ നേടിയ ശ്രീരശ്മി മുതല് പ്രായം അതിരല്ലെന്ന് തെളിയിച്ച ലീല വരെയുള്ളവരെ ഇന്റര്നെറ്റ് ലോകം ആഘോഷിച്ചപ്പോള്.
Published : December 22, 2025 at 1:38 PM IST
പോയ കൊല്ലം നമ്മുടെ നാട്ടില് നിന്ന് ഇന്റര്നെറ്റ് ഇടങ്ങളില് വൈറലായ നിരവധി പേരുണ്ട്. അവരില് ചിലരെ ഒന്ന് ഓര്ത്തെടുക്കാം.
കേരളത്തിലെ പെണ്ണൊരുത്തിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പലസ്തീന് ജനത
2025ല് ഇന്റര്നെറ്റ് ലോകത്ത് വൈറലായവരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോള് എന്ത് കൊണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനം നല്കേണ്ടത് ഒരു കൊച്ചീക്കാരി പെണ്ണിനാണ്.
കുടിവെള്ളം നല്കി കേരളത്തിലെ പെണ്ണൊരുത്തി തലക്കെട്ട് സൃഷ്ടിച്ച വര്ഷമാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. ഈ കൊച്ചീകാരത്തി കുടിവെള്ളം നല്കിയത് യുദ്ധം തകര്ത്തെറിഞ്ഞ ഗാസയിലെ ജനങ്ങള്ക്കായിരുന്നു എന്നത് ഈ സേവനത്തിന്റെ മഹത്വം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ദക്ഷിണ ഗാസയില് നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ട 250പലസ്തീന് കുടുംബങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൊച്ചിക്കാരി ശ്രീരശ്മി ഉദയകുമാറും കൂട്ടരും മൂവായിരം ലിറ്റര് വെള്ളം എത്തിച്ച് നല്കിയത്. കൂട്ട് എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ സംഘാടകയാണ് ശ്രീരശ്മി. ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരും അഭ്യുദയകാംഷികളും ചേര്ന്നാണ് ഈ മഹാ സേവനം ഒരുക്കിയത്.
ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ ഗാസയിലെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് ഇങ്ങ് കേരളത്തില് നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് കുടിനീരൊഴുക്കിയ വാര്ത്ത തലക്കെട്ടാകുകയും ഇതിന് പലസ്തീനിലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കൈകോര്ത്ത് നിന്ന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് വൈറലാകുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തില് നിന്നുള്ള രശ്മിക്കും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും നന്ദി എന്നെഴുതിയ ബാനറുകളുമായി ആയിരുന്നു പലസ്തീന് ജനത ഇന്സ്റ്റയില് റീല്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ദുബായില് 13000 അടി ഉയരത്തില് സ്കൈഡൈവിങ് നടത്തിയ 71കാരി
യാത്രയ്ക്കും സാഹസികതയ്ക്കും അതിരുകളില്ലെന്ന് ലോകത്തോട് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു ഇടുക്കിയില് നിന്നുള്ള സപ്തതി പിന്നിട്ട ലീല ജോസ്. 13000 അടി ഉയരത്തില് നിന്ന് സ്കൈഡൈവിങ് പൂര്ത്തിയാക്കി കൊന്നത്തടിക്കാരിയായ ഈ 71കാരി. ഈ സാഹസിക പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വനിതയെന്ന ഖ്യാതിയും ഇവര് തന്റെ പേരിനൊപ്പം എഴുതി ചേര്ത്തു.
വര്ഷങ്ങളായി മനസില് താലോലിച്ച ഒരു സ്വപ്നമാണ് അവര് സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റില് ദുബായ് സന്ദര്ശിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിന് അവര്ക്ക് അവസരമുണ്ടായത്. കരാമയില് സിവില് എന്ജിനീയറായ ജോലി ചെയ്യുന്ന മകന് പി അനീഷിനെ സന്ദര്ശിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് ലീല സ്കൈ ഡൈവിങ് നടത്തിയത്.
ജയിക്കുന്നവര് തോല്ക്കുന്നവരെ കളിയാക്കരുത്-ലോകത്തെ വലിയൊരു പാഠം പഠിപ്പിച്ച എട്ടു വയസുകാരന് അഹാന്
ജയിച്ചവര് തോറ്റവരെ കളിയാക്കരുത് എന്ന ലളിതമായ നിയമം എഴുതി നല്കി താരമായി കണ്ണൂരുകാരനായ മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥി അഹാന് അനൂപ്. ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരക്കടലാസിലെഴുതിയ ചിന്തോദ്ദീപകമായ നിയമമാണ് അഹാനെ താരമാക്കി മാറ്റിയത്. തലശേരി ഒ ചന്തുമേനോന് വലിയമടവില് സര്ക്കാര് യുപി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ബീന സാദു എന്ന മലയാളം അധ്യാപിക നല്കിയ ചോദ്യമാണ് ഈ വലിയൊരു ഉത്തരത്തിന് ഹേതുവായത്. നാരങ്ങയും സ്പൂണും മത്സരത്തില് പാലിക്കേണ്ട നിയമാവലി തയാറാക്കാനാണ് അധ്യാപിക കുട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ആദ്യം അഹാന് കളിയിലെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങള് എഴുതി. ഒരു സമയം അഞ്ച് പേര് മാത്രമേ മത്സരിക്കാവൂ, സ്പൂണ് വായില് വക്കണം, നാരങ്ങ സ്പൂണില് വയ്ക്കണം. എന്നിങ്ങനെയുള്ളവ ആയിരുന്നു ആ നിയമങ്ങള്. പിന്നീട് അല്പ്പം കൂടി ആഴത്തില് ചിന്തിക്കാന് അധ്യാപിക കുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടര്ന്ന് നാല് നിയമങ്ങള് കൂടി എഴുതി അവന്. അതിലൊന്നായിരുന്നു പത്തരമാറ്റുള്ള ഈ നിയമം- ജയിക്കുന്നവര് തോല്ക്കുന്നവരെ കളിയാക്കരുത്. നിര്ദ്ദിഷ്ട പാതയിലൂടെ മാത്രമേ മത്സരാര്ത്ഥികള് സഞ്ചരിക്കാവൂ, നാരങ്ങ താഴെ വീണാല് അതെടുത്ത് വീണ്ടും സ്പൂണില് വച്ച് മത്സരം തുടരാം. പാതയില് നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചാല് മത്സരാര്ത്ഥി അയോഗ്യനാകും. തുടങ്ങിയവ ആയിരുന്നു മറ്റ് നിയമങ്ങള്.
എഎസ്ഐ അപര്ണ ലവകുമാര്-തിരക്കില് ആംബുലന്സിന് വഴിയൊരുക്കി
കനത്ത ഗതാഗത സ്തംഭനത്തിനിടെ ആംബുലന്സിന് വഴിയൊരുക്കിയ തൃശൂര് സിറ്റി വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷന് ഹൗസ് ഓഫീസര് അപര്ണ ലവകുമാറിന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമായിരുന്നു. തൃശൂര് കൊളത്തുംപാടത്ത് അശ്വിനി ജംഗ്ഷനില് ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം. അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ രോഗിയുമായി കനത്ത ട്രാഫിക് കുരുക്കിനിടയില് പെട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാന് കഴിയാതെ ഒരു ആംബുലന്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് പിങ്ക് പൊലീസ് വാഹനത്തില് പോകുകയായിരുന്ന അപര്ണയുടെ ശ്രദ്ധയില് പെടുക ആയിരുന്നു.
തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളജാശുപത്രിയില് നിന്ന് ജൂബിലിമിഷന് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് ആംബുലന്സിന് പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. വാഹനക്കുരുക്കിനിടെ ആംബുലന്സിന്റെ സൈറണ് മുഴക്കം വിഫലമായി. ഉടന് തന്നെ അപര്ണ വാഹനത്തില് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആംബുലന്സിന് വഴിയൊരുക്കാന് മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു. മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളെ പരമാവധി വശങ്ങളിലേക്ക് ഒതുക്കി ആംബുലന്സിന് പോകാന് ഇടമൊരുക്കി. ആംബുലന്സിനെ സുരക്ഷിതമായി കടത്തി വിട്ട ശേഷമാണ് അപര്ണ സ്വന്തം വാഹനത്തില് കയറിയത്. ആംബുലന്സ് ജീവനക്കാരിലൊരാളാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തിയത്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങള് വളരെ വേഗം വൈറലായി. പിന്നീട് കേര പൊലീസും തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഹാന്ഡിലുകളില് ഇത് പങ്കു വച്ചു.
മകളുടെ വിവാഹ ചടങ്ങില് പണമായി നല്കുന്ന സമ്മാനം സ്വീകരിക്കാന് ക്യൂ ആര് കോഡ് പതിച്ച ഷര്ട്ടണിഞ്ഞ പിതാവ്
കേരളത്തില് വിവാഹത്തിനെത്തുന്നവര് വധുവിനും വരനും സമ്മാനമായി പണം നല്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ ചടങ്ങാണ്. ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായി തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും വധുവിനുള്ള സമ്മാനം പിതാവിന്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതിഥികള് വച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ ചടങ്ങ് കൂടുതല് സൗകര്യപ്രദമാക്കാനായി ഒരു വിവാഹ വേദിയില് പിതാവ് ഒരു എളുപ്പ മാര്ഗം കണ്ടെത്തി. പേടിഎം ക്യൂആര് കോഡ് അണിഞ്ഞ ഒരു ഷര്ട്ട് ധരിച്ച് അതിഥികളെ വരവേല്ക്കുക. ഏതായാലും വിവാഹ ചടങ്ങിലെ ഒരു പുതിയ ട്രെന്ഡായി ഇത് മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. നവദമ്പതികള്ക്കുള്ള ആശീര്വാദം ഡിജിറ്റലായി കൈമാറാനുള്ള അവസരം.
നാം ഡിജിറ്റല് ഇടപാടിലേക്ക് കൂടുതല് മാറുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ് കൂടി ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവം. അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന പിതാവ് തന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നവര്ക്ക് പുഞ്ചിരിയോടെ ക്യൂ ആര് കോഡ് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന വിവാഹ വേദിയില് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്ഏതായാലും വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.
ആശുപത്രിയിലെ അടിയന്തര ചികിത്സാ വിഭാഗം വിവാഹ വേദിയായി
റോഡപകടത്തില് പെട്ട് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ പെണ്കുട്ടിക്ക് ആശുപത്രിയിലെ അടിയന്തര ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിലെ മുറി വിവാഹമണ്ഡപമായി. കൊച്ചിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയാണ് വിവാഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
ആലപ്പുഴയിലെ കൊമ്മാടി സ്വദേശിയായ ആവണിയുടെയും തുമ്പോളി സ്വദേശി വി എം ഷാരോണിന്റെയും വിവാഹമാണ് വിപിഎസ് ലേക് ഷോര് ആശുപത്രിയില് വച്ച് നടന്നത്.
വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങാനായി കുമരകത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആവണിക്ക് അപകടമുണ്ടായത്. മുഹൂര്ത്തം തെറ്റാതിരിക്കാന് വരന് ആശുപത്രിയില് വച്ച് വധുവിന് താലി ചാര്ത്തുകയായിരുന്നു.
ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 122തേങ്ങകള് പൊട്ടിച്ച് അഭിഷ് ഡൊമിനിക് ഗിന്നസില്
ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതല് തേങ്ങകള് പൊട്ടിച്ച് അഭിഷ് ഡൊമിനിക് എന്ന യുവാവ് ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോര്ഡ് നേടി. കോട്ടയം ജില്ലക്കാരനായ അഭിഷ് 118 എന്ന 2011ലെ റെക്കോര്ഡ് മറികടന്നാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. സെക്കന്ഡില് രണ്ട് തേങ്ങ വീതമാണ് ഇയാള് പൊട്ടിച്ചത്. സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരുമായി ചുറ്റു കൂടിയ വന് ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ കരഘോഷങ്ങളോടെയാണ് ഇയാള് ലോക റെക്കോര്ഡിലേക്ക് ചുവട് വച്ചത്.
നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി കേരളത്തിലെ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങള് നെറ്റിസണ്സിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്
കൊല്ലങ്കോട്ടെ അഗ്നിശമനസേനാംഗങ്ങള് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്റര്നെറ്റില് വൈറലായി. ഇവരുടെ നൃത്തമാണ് ഇന്റര്നെറ്റില് വൈറലായത്. കല്യാണ രാമനിലെ തിങ്കളെ പൂന്തിങ്കളെ എന്ന ഗാനത്തിന് ചുവട് വയ്ക്കുന്ന അഗ്നിശമനസേനാംഗങ്ങുടെ പ്രകടനത്തിന് വന് സ്വീകാര്യതയാണ് കിട്ടിയത്. ഇവരുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലെ നൃത്തമാണ് വൈറലായത്.
ജോലിക്ക് ശേഷം അല്പ്പം വിശ്രമവേള എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ഇവരിലൊരാള് തന്നെ ഈ ദൃശ്യങ്ങള് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.കേവലം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അന്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങള് കണ്ടത്. അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങലെ ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ സാധാരണ കാണാറില്ല. അവരുടെ ജോലിക്ക് ഇത്തരം ഉല്ലാസ വേളകള് അനിവാര്യമാണ്.
