ETV Bharat / state

"ദേവന് നേദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മന്ത്രിക്ക് വിളമ്പി", ആറന്മുള വള്ള സദ്യയിലെ ആചാര ലംഘനത്തില്‍ വിശദീകരണം തേടി സർക്കാർ

അഷ്‌ടമി രോഹിണി വള്ളസദ്യയിൽ ആചാര ലംഘനം നടന്നെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദേവസ്വം ബോർഡിന് തന്ത്രിയുടെ കത്ത് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വിശദീകരണം തേടിയത്

PTA ARANMULA RITUAL VIOLATION ARANMULA VALLA SADHYA CONTROVERSY MINISTER VN VASAVAN
Aranmula temple (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 15, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: ആറന്മുള വള്ളസദ്യ വിവാദത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വിശദീകരണം തേടി സർക്കാർ. അഷ്‌ടമി രോഹിണി ദിവസം ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവന് നേദിക്കും മുൻപ് ദേവസ്വം മന്ത്രിക്ക് സദ്യ വിളമ്പി എന്നായിരുന്നു വിവാദം.

അഷ്‌ടമി രോഹിണി വള്ളസദ്യയിൽ ആചാര ലംഘനം നടന്നെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദേവസ്വം ബോർഡിന് തന്ത്രിയുടെ കത്ത് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വിശദീകരണം തേടിയിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 12 നാണ് തന്ത്രി കത്ത് നൽകിയത്.

അഷ്‌ടമി രോഹിണി വള്ളസദ്യയിലെ ആചാരലംഘനം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് രേഖാമൂലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രായശ്ചിത്തം നിർദേശിച്ചതെന്നും ക്ഷേത്ര തന്ത്രി പരമേശ്വരൻ വാസുദേവൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ അഷ്‌ടമി രോഹിണി ദേവൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പരിഹാരക്രിയകൾ പരസ്യമായി തന്നെ വേണമെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വള്ളസദ്യയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതലക്കാരായ പള്ളിയോട സേവാ സംഘത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധികളും ക്ഷേത്ര ഉപദേശകസമിതി അംഗങ്ങളും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും പരസ്യമായി ദേവന് മുൻപിൽ ഉരുളിവെച്ച് എണ്ണപ്പണം സമർപ്പിക്കണം.

11 പറ അരിയുടെ സദ്യയുണ്ടാക്കണം. ഒരുപറ അരിയുടെ നിവേദ്യവും നാല് കറികളും നൽകണം. ദേവന് സദ്യ സമർപ്പിച്ചശേഷം എല്ലാവർക്കും വിളമ്പണമെന്നുമാണ് തന്ത്രിയുടെ നിർദേശം. ഇനി അബദ്ധം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും വിധിപരമായി സദ്യ നടത്തിക്കോളാമെന്ന് സത്യം ചെയ്യണമെന്നുമാണ് തന്ത്രി കത്തിൽ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


എന്നാൽ, ആചാരലംഘനം നടന്നിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു പള്ളിയോട സേവാ സംഘത്തിൻ്റെ ആദ്യ നിലപാട്. ഇപ്പോൾ സംഭവത്തിൽ ഗൂഢാലോചന ആരോപിക്കുകയാണ് പള്ളിയോട സേവാ സംഘം. ആചാരലംഘനം നടന്നെന്നും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണമെന്നും ക്ഷേത്ര തന്ത്രി നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞതും വിവാദമായതും.

പള്ളിയോട സേവാ സംഘത്തെയും തന്ത്രിയെയും വിമർശിച്ചും അനുകൂലിച്ചും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു.
ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എൻ വാസവനാണ് വള്ളസദ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്. എന്നാൽ, ദേവന് നേദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മന്ത്രിക്കും മറ്റു വിശിഷ്‌ടവ്യക്തികൾക്കും വള്ളസദ്യ വിളമ്പിയെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം.

ഇത് സംബന്ധിച്ച മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. 'തന്ത്രിയൊക്കെ കൂടിയാണല്ലോ അന്ന് വിളമ്പിയത്. മറുപടി തന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും' എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ഇതിനിടെ വിഷയത്തിൽ സിപിഎം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു. ആറന്മുള അഷ്‌ടമി രോഹിണി വള്ള സദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് തെറ്റായ പ്രചാരണമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. എന്നാൽ ഇത് തിരുത്തി 'ഭഗവാൻ്റെ പേരിൽ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ലെന്ന് ഓർക്കുന്നത് നന്ന് ' എന്നാക്കി മാറ്റി.

ALSO READ: 'മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡില്‍ ഒരു ശുദ്ധികലശം ഉറപ്പാണ്'; സ്വർണത്തട്ടിപ്പിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഒ കെ വാസു

TAGGED:

PTA ARANMULA
RITUAL VIOLATION
ARANMULA VALLA SADHYA CONTROVERSY
MINISTER VN VASAVAN
VALLASADYA RITUAL VIOLATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.