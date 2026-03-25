നേതൃപാടവവും കരുതലറ്റ ശൂന്യതയും: 'ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സത്യമായി'; കോടിയേരിയുടെ ഓര്‍മകളില്‍ വിനോദിനി

കോടിയേരിയുടെ വിയോഗം സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യതയും കുടുംബത്തിൻ്റെ അതിജീവനവും പങ്കുവെച്ച് ഭാര്യ വിനോദിനി

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കോടിയേരിയുടെ ഓര്‍മകളില്‍ വിനോദിനി (ETV Bharat)
Published : March 25, 2026 at 4:52 PM IST

കെ ശശീന്ദ്രന്‍

കോഴിക്കോട്: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സൗമ്യസാന്നിധ്യവും സിപിഎമ്മിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ സംഘാടകനുമായിരുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ വിയോഗം സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യത പാർട്ടിയിൽ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലും ഇന്നും മായാതെ നിൽക്കുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ ഓർമകളിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ് ഭാര്യ വിനോദിനി. പാർട്ടിയിലും സമൂഹത്തിലും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ "കോടിയേരി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ" എന്ന ചോദ്യം തന്നെ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ഇ ടിവി ഭരാതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്‍ വിനോദിനി പറഞ്ഞു.

നേതൃപാടവവും കരുതലറ്റ ശൂന്യതയും

സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇറങ്ങിപ്പോയവരെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ചേർത്തുപിടിക്കുമായിരുന്നു. പാർട്ടിയിൽ അസംതൃപ്തരായവരെ ചേർത്തുപിടിക്കാനും അവരെ കേൾക്കാനും കോടിയേരിക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ നേതൃത്വവും അതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷേ കോടിയേരിക്ക് പകരക്കാരനായി അദ്ദേഹം മാത്രമേയുള്ളൂ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലടക്കം സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അമർഷവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെയാണ്. പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാർത്താസമ്മേളനം മതിയായിരുന്നു എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ. ജനങ്ങൾ അതിനായി കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു എന്നൊരു ആശ്വാസം ജനങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പൊതുജനത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദുഃഖം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. എന്നാൽ അതേപോലെതന്നെ ജനങ്ങളും ദുഃഖത്തിലാണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വിങ്ങലാണ്.

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കോടിയേരിയുടെ ഓര്‍മകളില്‍ വിനോദിനി (ETV Bharat)

ഒരു വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ അപാരമായ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണേട്ടൻ. എന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഇന്ന് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനെ വിമർശിക്കാനൊന്നും ഞാൻ ആളല്ല. പൊതുജനത്തിന് എല്ലാം മനസിലാവുന്നുണ്ട്.

പരാതികൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകണം


സിപിഎമ്മിൽ അസംതൃപ്തരായവരും പുറത്തു പോയവരുമെല്ലാം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അവരെ കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു നേതൃത്വം ഇല്ല എന്നതാണ്. എന്നാൽ അതായിരുന്നു കോടിയേരിയുടെ അപാരമായ ഒരു കഴിവ്. എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം കേൾക്കുമായിരുന്നു. അതിന് ആദ്യം വന്ന ആളോ അവസാനം വന്ന ആളോ എന്നൊന്നുമില്ല. ഒരേ വിഷയം നൂറു പേർ വന്നു പറഞ്ഞാലും അവസാനത്തെ ആളെയും കേൾക്കും. അവിടെ ഒരു അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കാറില്ല. പരാതി പറയുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ആശ്വാസം കിട്ടും എന്നതായിരുന്നു കോടിയേരിയുടെ പ്രത്യേകത.

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കോടിയേരി വി എസ് അച്യുതാനന്ദനൊപ്പം (Special Arrangement)


തളിപ്പറമ്പിൽ പി കെ ശ്യാമളയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതിലും കെ കെ ശൈലജയെ മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് പേരാവൂരിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ മാറ്റിയതിലൊന്നും കൂടുതൽ പറയാനുള്ള അറിവും പാണ്ഡിത്യവുമില്ല. എന്നാലും ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നുമായി പോകരുത് എന്നേ പറയാനുള്ളൂ. പരാതികൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകണം. അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും എന്നത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്തരം വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും ജനങ്ങളിൽ വലിയ അമർഷവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ വരുന്നത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെയാണ്.

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി, കോടിയേരി, എന്‍ ശക്തന്‍ (Special Arrangement)

വിവാദങ്ങളും കുടുംബവും

മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ കോടിയേരിയെ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രോഗവിവരം കൂടി അറിഞ്ഞതോടെ ആ വേദന വർധിച്ചു. ആ സമയത്തും പാർട്ടിയും നേതാക്കളും ചേർത്തുപിടിച്ചോ എന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിശദീകരണത്തിനില്ല. പക്ഷേ ഒരു സൗമ്യഹൃദയനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് അറിയാൻ എത്രപേർ ശ്രമിച്ചു എന്നത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. "തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കട്ടെ" എന്ന് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം മക്കളെ ചേർത്തുപിടിച്ചു. നേരെമറിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോവാനോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴിയെന്നോ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബിനോയിയും ബിനീഷും അനുഭവിച്ചതിന് കണക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. രണ്ടുവർഷത്തിലേറെ കാലം വല്ലാതെ അനുഭവിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഒരു കുടുംബത്തിനും ഇങ്ങനെയൊരു യോഗം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല.

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കുടുംബചിത്രം (Special Arrangement)

എങ്കിലും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച മാനസിക വിഷമം വലുതാണ്. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളിൽ പാർട്ടി ഇടപെടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കർക്കശമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് കിട്ടിയിട്ടും ഇല്ല എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കുടുംബ പ്രശ്നം കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ തീർപ്പാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബത്തിലേക്കും വലിച്ചിഴക്കാറില്ല. അവസാന കാലത്ത് ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങളിൽ കോടിയേരി ഒരുപാട് വേദനകൾ സഹിച്ചു. അത് തരണം ചെയ്തെങ്കിലും നഷ്ടം മൊത്തം ഞങ്ങൾക്കാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നൂറിൽ നൂറ്റൊന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ നൽകിയ മാർക്ക്.

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
എപിജെ അബ്ദുല്‍ കലാമിനൊപ്പം കോടിയേരിയും വിനോദിനിയും (Special Arrangement)


സാമ്പത്തിക അതിജീവനവും ഒറ്റപ്പെടലും

"ഞാൻ ഇല്ലാത്ത കാലം നീ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും, ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം" എന്ന കോടിയേരിയുടെ അവസാന വാക്കുകൾ സത്യമായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തോടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ ഞാൻ, ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ നടത്തിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റലിലൂടെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ വരുമാനത്തിലൂടെ ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുണ്ട്.

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കെ ശങ്കരനാരായണനൊപ്പം കുടുംബസമേതം (Special Arrangement)

ആളുകളും ആരവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വീട് പെട്ടെന്നാണ് ശൂന്യമായത്. ഏകദേശം നൂറോളം പേർ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. 'കോടിയേരി ഹോസ്റ്റൽ' എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആളുകളുടെ സാമീപ്യം ആ ശൂന്യത മറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള കാലം ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം.

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ (Special Arrangement)

കോടിയേരി വിട്ടു പോയതിനു ശേഷം ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാറില്ല, അഭിപ്രായവും പറയാറില്ല. അദ്ദേഹം പടുത്തുയർത്തിയ ഈയൊരു മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും പോവാറില്ല. ബിനീഷ് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏക ആശ്വാസം. രണ്ടു മക്കളുടെയും കുടുംബം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അവർക്ക് ഇവിടെ വന്നു നിൽക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമല്ല. കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്.

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കോടിയേരിയും വിനോദിനിയും (Special Arrangement)

വിശ്വാസവും രാഷ്ട്രീയവും

ദൈവഭക്തിയുണ്ട്, എന്നാൽ അന്ധമായ വിശ്വാസമില്ല. ഒരു ശക്തിയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാടാമ്പുഴയിലെ പൂമൂടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വേട്ടയാടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഇന്ന് പലരും ആ വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളിലും മതത്തിലും തൊട്ടുകളിക്കരുതെന്ന് ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ തെളിയിച്ചതാണ്. മനുഷ്യരെ പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണിവയെന്ന് നേതാക്കളും പാർട്ടിയും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കുടുംബചിത്രം (Special Arrangement)

തലശ്ശേരിയിൽ ബിനീഷിന് സ്ഥാനമില്ലേ

കോടിയേരിയുടെ സാമ്രാജ്യമായ തലശ്ശേരിയിൽ മകൻ ബിനീഷിന് ഒരു സ്ഥാനമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകൽ അല്ലല്ലോ, ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്. അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനപ്പുറം എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാതയിൽ തന്നെ പ്രസ്ഥാനത്തിനൊപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് ഒരു സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയോ പരിഗണനയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല. കോടിയേരിയുടെ പിൻതലമുറക്കാരൻ ആകണമെന്ന ചിന്തയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഇല്ല. പാർട്ടിക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോഴേ അതൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ഞങ്ങൾ ആരുമില്ല.

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ (Special Arrangement)
ഞാൻ പാർട്ടി മെമ്പറാണ്. കോടിയേരി മരിച്ചതിന് ശേഷം മത്സര രംഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുമില്ല. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുടുംബമായി ജീവിക്കണം എന്ന ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഏതു കാലത്തും അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മറുപടി.
Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കുടുംബചിത്രം (Special Arrangement)

ബാലേട്ടനെ പരിചരിച്ചിട്ട് മതിയായിട്ടില്ല


കോടിയേരിയെ രോഗം വേട്ടയാടിയതിനൊപ്പം ഈ സങ്കടങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. രോഗത്തെ ഒരിക്കലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ, ആ രോഗം പിടിപെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ഓരോ നിമിഷവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ചു. ഒരു നിമിഷം പോലും മാറി നിന്നിട്ടില്ല. ഒരു പദവിയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ കൂടെ അടുത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന പ്രാർഥന മാത്രമേ ആ സമയത്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭർത്താവായും അച്ഛനായും അപ്പൂപ്പനായും കൂടെയുണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു. അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല. പേരക്കുട്ടികൾക്ക് പോലും ആ വിയോഗം താങ്ങാനായിട്ടില്ല.

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കുടുംബചിത്രം (Special Arrangement)

ആ മിസിങ് അങ്ങനെതന്നെ

അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഒരു വിഷയം വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഇപ്പോഴും തുരുതുരാ കോളുകൾ വരാറുണ്ട്. അതേപോലെ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകളും ആ നമ്പറിലേക്ക് ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാൻ എനിക്ക് ശേഷിയില്ല

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കോടിയേരി മ്യൂസിയം (ETV Bharat)
മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കാൻ നിരവധിപേർ എന്നും എത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആ നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനേ നേരമുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിലും പാർട്ടി അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും. മൂന്നാമതും ഭരണം വരും എന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. വാർത്തകൾ കാണുകയോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറോ ഇല്ല.
Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കുടുംബചിത്രം (Special Arrangement)
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. നിയമസഭയിലും വോട്ട് ചെയ്യും. വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഓർമകൾ വല്ലാതെ അലട്ടുകയാണ്. 1982 ൽ തൻ്റെ കന്നി വോട്ടും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് ആയിരുന്നു.
Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കുടുംബചിത്രം (Special Arrangement)

അന്ത്യാഞ്ജലിയിലെ കുറവുകൾ

കേരളത്തിലെ മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചതുപോലൊരു അന്ത്യാഞ്ജലി കോടിയേരിക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നത് വാസ്തവമാണ്. അതെല്ലാം പാർട്ടി തീരുമാനപ്രകാരമാണ് നടന്നത്. പാർട്ടി എന്താണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്ന് പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം താൻ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ജനങ്ങളും ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള യാത്രയയപ്പായിരുന്നില്ല അത്. എന്നാൽ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഒന്നും ഇനി പറയാനില്ല.

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കുടുംബചിത്രം (Special Arrangement)

കോടിയേരി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന എ എൻ ഷംസീർ ഇപ്പോഴും ആ ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് മൂന്നാം ഊഴം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും വിനോദിനി പറഞ്ഞു.

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
കോടിയേരിയും വിനോദിനിയും (Special Arrangement)

കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന തലമുതിർന്ന നേതാവിൻ്റെ ഭാര്യയായതിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയും അതേപോലെ വിവാദങ്ങളിൽ പെട്ട് ഒരുപാട് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത സ്ത്രീയാണ് വിനോദിനി. പാർട്ടിക്കും നാടിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് നന്‍മകൾ ചെയ്ത കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ പലരും വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടു. എന്നാൽ അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായ തിക്താനുഭവങ്ങൾ പലതും അവർ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞതിനെയെല്ലാം അടിവരയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

Vinodini Balakrishnan, Kodiyeri Balakrishnan Kerala Assembly Election 2026 CPM
പിണറായി വിജയനോടൊപ്പം കോടിയേരി (Special Arrangement)

