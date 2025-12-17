Kerala Local Body Elections2025

മേളയിൽ ശ്രദ്ധേയമായി മോഹം; തടവ് കണ്ടപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ആഗ്രഹം, ഇപ്പോൾ വില്ലൻ വേഷത്തിൽ വിനീത് ചാക്യാർ

നടൻ വിനീത് ചാക്യാർ സിനിമയെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയെക്കുറിച്ചും മേള പരിസരത്തുനിന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു

വിനീത് ചാക്യാർ (ETV Bharat)
Published : December 17, 2025 at 3:04 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 3:11 PM IST

ഐഎഫ്എഫ്കെ വേദിയിൽ കൈയടി നേടി ഫാസിൽ റസാഖ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'മോഹം'. മേളയിലെ 'മലയാളം സിനിമ ഇന്ന്' വിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം പ്രമേയത്തിലെ വൈവിധ്യം കൊണ്ടും പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത നടൻ വിനീത് ചാക്യാർ സിനിമയെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയെക്കുറിച്ചും മേള പരിസരത്തുനിന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

'തടവി'ൽ തുടങ്ങിയ സിനിമാ ബന്ധം

ഫാസിൽ റസാഖിൻ്റെ മുൻ ചിത്രം 'തടവ്' തന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. തടവ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഫാസിലിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. തടവ് കണ്ടശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹവും തുറന്നു പറഞ്ഞു. ആ ബന്ധമാണ് എന്നെ 'മോഹ'ത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

വിനീത് ചാക്യാർ (ETV Bharat)

ടൈപ്പ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

സൂപ്പർ ശരണ്യയിലെ 'അജിത്ത് മേനോൻ' എന്ന കഥാപാത്രമാണ് വിനീതിനെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ സുപരിചിതനാക്കിയത്. അജിത്ത് മേനോൻ എന്ന രസകരമായ നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രം കരിയറിന് നൽകിയ മൈലേജ് വളരെ വലുതായിരുന്നു. മോഹമടക്കം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സിനിമകളിലായി തനിക്ക് ഒരേ തരം കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 'അയാം കാതൽ', ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്ന 'അവിഹിതം' എന്നിവയിലെല്ലാം നിരപദ്രവകാരിയായ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടച്ച് ഉള്ള വേഷങ്ങളാണ് തേടിയെത്തിയത്.

"സ്ഥിരമായി ഒരേതരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് മുന്നോട്ടുള്ള സിനിമാ യാത്രയെ ബാധിക്കും. ഏത് വേഷമായാലും അത് ആത്മാർഥമായി ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്" - വിനീത് ചാക്യാർ പറഞ്ഞു. അവസരങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ടുള്ള സിനിമയാത്രയ്ക്ക് വിലങ്ങു തടിയാകും.

2013 മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഭാഗമാകാൻ താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്ന് വിനീത് ഓർത്തെടുത്തു. സിനിമ എന്നത് അപ്രാപ്യമായ ഒന്നായി തോന്നിയിരുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് താൻ വരുന്നത്. ആദ്യമായി മേള കാണാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ വിസ്മയം ഇന്നും മായാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ

നിലവിൽ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സിനിമാ ലോകത്ത് വിനീത് സജീവമാണ്. 'കള്ള് രാമചന്ദ്രൻ' എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് കൂടിയാണ് വിനീത് ചാക്യാർ. അഭിനയത്തിന് പുറമെ രചനയിലും തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അദ്ദേഹം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

