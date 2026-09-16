സഹോദര്യത്തിൻ്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതീകം; വര്ണാഭമായി കോഴിക്കോട്ടെ ഗുജറാത്തി സ്ട്രീറ്റ്, ഗണേശോത്സവം കെങ്കേമം
ഉത്തരേന്ത്യയെ പോലെ തന്നെ കോഴിക്കോടും കെങ്കേമമായി ഗണേഷ ചതുർഥി ഉത്സവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമൂഹം.
Published : September 16, 2026 at 4:38 PM IST
രജിത്ത് മാവൂര്
കോഴിക്കോട്: നാടും നഗരവും ഭക്തിസാന്ദ്രമായ വിനായക ചതുർഥി ആഘോഷങ്ങളുടെ ലഹരിയിലാണ്. വടക്കൻ മലബാറിലെമ്പാടും ഗണേശോത്സവം വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ, എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ ഉടക്കിനിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഗുജറാത്തി സ്ട്രീറ്റിലാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കുടിയേറുകയും, പിന്നീട് ഈ മണ്ണും മനസ്സും സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ കഥകൂടിയാണ് ഈ ആഘോഷം.
സ്വന്തം നാടിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെ അവർ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് പുനഃസൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, അത് മലബാറിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വിളംബരമായി മാറുകയാണ്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പൊതുവെ ഗണേശോത്സവ ചടങ്ങുകൾ വളരെ പ്രചാരത്തിൽ കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യയെ പോലെ തന്നെ കോഴിക്കോടും കെങ്കേമമായി ഗണേഷ ചതുർഥി ഉത്സവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമൂഹം.
വിനായക ചതുർഥിയോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ടര ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗണേശോത്സവ ചടങ്ങുകൾ. കോഴിക്കോട് ഗുജറാത്തി സ്ട്രീറ്റിലാണ് ഗണേശോത്സവ മണ്ഡലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഗണേശ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക. പിന്നീട് ഓരോ ദിവസവും ആരതിയും സമൂഹ പ്രാർഥനയും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മഹാപ്രസാദവും ഉണ്ടാവും. അവസാന ദിവസമാണ് പ്രധാന ചടങ്ങുകളെല്ലാം നടക്കുക. കോഴിക്കോട്ടെ മിക്ക ഉത്തരേന്ത്യൻ സമൂഹവും ഗുജറാത്തി സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി.
"ഒന്നര ദിവസമാണ് ഇവിടെ പരിപാടി ഉണ്ടാവുക. രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പൂജ ചെയ്ത് ഗണപതിയെ സ്ഥാപിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്ക് ഗണപതിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും ചേർന്ന് മഹാ ആരതി അഥവാ മഹാ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പൂജ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്കാണ് ഗണപതിയെ നിമജ്ജനം ചെയ്യുക" എന്ന് ഗണേശോത്സവ മണ്ഡലിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ അക്ഷയ് താക്കർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഗണേശോത്സവം. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വേർത്തിരിവും ഉണ്ടാവാറില്ല. സാധാരണ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫിസിന് മുന്നിലാണ് നിമജ്ജനം നടത്താറുള്ളത്. അവിടെ മറ്റൊരു പരിപാടി ഉള്ളതിനാൽ സൗത്ത് ബീച്ചിലാണ് ഈ പ്രാവിശ്യം നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്നതെന്നും അക്ഷയ് താക്കർ പറഞ്ഞു.
ഗുജറാത്തി സ്ട്രീറ്റിലെ പ്രധാന മന്ദിരത്തിലാണ് ഗണേശ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചത്. വൈകുന്നേരമുള്ള പ്രത്യേക പൂജകൾക്ക് ശേഷം മഹാ ആരതി നടന്നു. ഗണേശ സ്തുതികളോടെ എല്ലാവരും ആരതി ഉഴിയുന്നതോടെ ഗണേശ വിഗ്രഹം മന്ദിരത്തിന് പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചു. പിന്നെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഗണേശ സ്തുതികൾ ചൊല്ലി നൃത്തം ചെയ്തു.
ഇതിന് ശേഷം സന്ധ്യയോടെ ഗണേശ വിഗ്രഹം എഴുന്നള്ളിച്ച് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ എത്തി. അവിടെ വച്ച് ആരതി ഉഴിഞ്ഞ ശേഷം ഗണേശോത്സവ മണ്ഡലിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ചേർന്ന് ഗണേശ വിഗ്രഹം കടലിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്തു. ഇതോടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഗണേശോത്സവ ചടങ്ങുകൾക്ക് കൊടിയിറങ്ങി.
ഇത്തവണയും നിരവധി പേരാണ് ഗുജറാത്തി സ്ട്രീറ്റിലെ ഗണേശോത്സവ ചടങ്ങുകൾക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. ഗുജറാത്തികൾക്ക് പുറമെ രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, തുടങ്ങി എല്ലാ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ സമൂഹം ഗണേശോത്സവത്തിനായി കോഴിക്കോട് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇവരുടെ ആഘോഷ ചടങ്ങുകൾ കാണുന്നതിനും പങ്കെടുക്കുന്നതിനുമായി നിരവധി മലയാളികളും ഗുജറാത്തി സ്ട്രീറ്റിൽ എത്തി.
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