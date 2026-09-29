മാവൂർ തെങ്ങിലക്കടവിലെ ഗ്രാമവനത്തിന് ദയാവധമോ? പച്ചപ്പ് തിരിച്ചു പിടിച്ച വീട്ടമ്മമാരുടെ കരുതലിന് പുല്ലു വിലയോ?
മാവൂർ തെങ്ങിലക്കടവിലെ വീട്ടമ്മാര് നട്ടു നനച്ച് വലുതാക്കിയ രണ്ടായിരം വൃക്ഷത്തൈകള് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടി നിപ്പുറം പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയെ ഗ്രാമ വനമാക്കി.സംരക്ഷണത്തിന് സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെ അപൂര്വ സസ്യങ്ങളടങ്ങിയ ഗ്രാമ വനം നശിക്കുന്നുവെന്ന ഓര്മ്മപ്പെടുത്തലുമായി വീട്ടമ്മമാര്.
Published : September 29, 2026 at 5:34 PM IST
രജിത് മാവൂര്
കോഴിക്കോട് : ഇരുപത്തിമൂന്ന് വര്ഷം മുമ്പ് ഒരു ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില് മാവൂരിലെ തെങ്ങിലക്കടവിലുള്ള ഏതാനും വീട്ടമ്മമാര്ക്ക് വനം വകുപ്പില് നിന്ന് കുറച്ച് വൃക്ഷത്തൈകള് കിട്ടി. അന്ന് വനം വകുപ്പ് കൈമാറിയ രണ്ടായിരത്തോളം വൃക്ഷത്തൈകള് അവര് മൂന്നേക്കറോളം വരുന്ന പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയില് ശ്രദ്ധയോടെ നട്ടു നനച്ചു. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ പരിപാലിച്ചു.മൂന്നു വര്ഷം കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ചെടികള് അങ്ങനെ ഗ്രാമ വനമായി മാറി.
"ഒരു പത്തു പന്ത്രണ്ട് വര്ഷം മുമ്പു വരെയൊക്കെ മാവൂർ തെങ്ങിലക്കടവിലെ ചെറുപുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ഈ ഗ്രാമ വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നാൽ പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം കാണണമെങ്കിൽ വനത്തിന് പുറത്തിറങ്ങണമായിരുന്നു. അത്രക്കും ഇടതൂർന്നായിരുന്നു ഗ്രാമ വനത്തിനുള്ളിലെ വന സമ്പത്ത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഗ്രാമ വനത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് അവിടെ വനം ഉള്ളത്. "തണലു വിരിച്ചു നില്ക്കുന്ന ഗ്രാമ വനത്തിന്റെ അരികു ചേര്ന്ന് ഗ്രാമവന സംരക്ഷണ സമിതി മുൻ കൺവീനർ ആയിഷ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
"ആദ്യ മൂന്ന് വര്ഷം ഞങ്ങള് തന്നെ ഈ ചെടികള് സംരഭിച്ചു. പരിപാലിച്ചു. ചെടികള് മരങ്ങളായി വനമായതോടെ ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം പോരാതെ വന്നു. ഗ്രാമ വനം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങള് അധികൃതരോട് അന്നു മുതല് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഏറെ മരങ്ങൾ വർഷകാലത്ത് കുലംകുത്തി ഒഴുകുന്ന ചെറുപുഴയുടെ ഒഴുക്കിൽ ഒലിച്ചുപോയി. ബാക്കി വന്ന മിക്കവയും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരും മുറിച്ചു കടത്തി."
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായ വനസമ്പത്ത്
മാവൂർ തെങ്ങിലക്കടവിലെ പുലരി, ദയ എന്നീ പേരുകളിൽ ഉള്ള രണ്ട് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളിലെ പത്ത് വനിതകളാണ് 2003 ഒക്ടോബർ 2-ന് വനം വകുപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഗ്രാമവനം തയ്യാറാക്കാന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. അന്ന് വനം വകുപ്പ് കൈമാറിയ രണ്ടായിരം വൃക്ഷത്തൈകളാണ് മൂന്ന് ഏക്കർ വരുന്ന ചെറുപുഴയുടെ തീരത്തെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ ഇവർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത്.
അങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗ്രാമവനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ആര്യവേപ്പ്, മണിമരുത്, നീർമരുത്, നെല്ലി, ഉങ്ങ്, മഞ്ചാടി, കുന്നി, കുങ്കുമം , കണിക്കൊന്ന, നരിവേങ്ങ തുടങ്ങി അപൂർവ്വം സസ്യങ്ങൾ വരെ തെങ്ങിലക്കടവിലെ ഗ്രാമവനത്തിൽ തലയെടുപ്പോടെ ഉയർന്നു നിന്നു.
കാരണം അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയോ?
ഗ്രാമവനം നശിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന കാരണം വേണ്ടപ്പെട്ട അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. "ഇവിടേക്ക് നല്ല ഒരു വഴി പോലുമില്ല. പിന്നെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയില്ല. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗ്രാമവനത്തോട് ചേർന്ന് ഒഴുകുന്ന ചെറുപുഴയുടെ തീരം കെട്ടി സംരക്ഷിക്കും എന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ഗ്രാമവനത്തിന് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം അത്യാവശ്യവും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ വനം വച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതുവരെ പുഴയുടെ തീരം കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതോടെയാണ് ഗ്രാമ വനത്തിൻ്റെ തലവര മാറി തുടങ്ങിയത്. അന്നു നട്ടുപിടിപ്പിച്ച തൈകളിൽ പലതും കൂറ്റൻ മരങ്ങൾ ആയെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗവും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഓരോ കാലവർഷം കഴിയുമ്പോഴും മരങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ." വേദനയോടെയാണ് ആയിഷ ഇത് പറഞ്ഞത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിനുമായി ഗ്രാമവനത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തുമായിരുന്നു. കൂടാതെ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളും ഗ്രാമ വനത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും പഠിക്കാനും ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്രയേറെ വനസമ്പത്തുള്ള ഗ്രാമവനത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ നല്ലൊരു വഴി പോലും അധികൃതർ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രാമ വനം നാശത്തിൻ്റെ വക്കിൽ ആയതോടെ വനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ എത്തുന്നവരും ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ്. ഇന്ന് ഈ വനത്തിൽ ആകെ എത്തുന്നത് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ മാത്രമാണ്.
"സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിയ മുളകൾ വര സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ വെട്ടിമുറിച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഒരു വൃക്ഷതൈ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഭൂമിയിൽ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നശിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള് വേദനയുണ്ട്."ഗ്രാമവന സംരക്ഷണ സമിതി മുൻ കൺവീനർ ആയിഷ പറഞ്ഞു.
നഗര അര്ധ നഗര വാസികള്ക്ക് പ്രകൃതി ദത്ത വനങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികത ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചെങ്കിലും സംരക്ഷണത്തിന് സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തതു കൊണ്ട് മാത്രം നശിക്കുന്നതാണ് മാവൂരിലെ തെങ്ങിലക്കടവിലെ ഗ്രാമവനത്തിന്റെ അനുഭവം.നമുക്കന്യമാകുന്ന പച്ചത്തുരുത്തുകള് തിരികെ പിടിക്കാന് ഈ വീട്ടമ്മമാര് കൈകോര്ത്ത് നടത്തിയ കഠിനാധ്വാനം പാഴായിപ്പോവാതിരിക്കാന് അധികൃതർ മുന്നോട്ടുവരണമെന്നാണ് പ്രകൃതിസ്നേഹികളുടെ ആവശ്യം.
Also read:ക്യൂബൻ വിപ്ലവ നായകൻ; ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം