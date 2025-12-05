കുമ്പിടിയാ കുമ്പിടി; രാവിലെ ഖദർ, വൈകിട്ട് കാവി, മണിക്കൂറുകൾക്കിടെ മനംമാറ്റം; ബിജെപി കൗൺസിലറുടെ 'രാഷ്ട്രീയ നാടകം'
ഡിസിസി ഓഫിസിൽ കോൺഗ്രസ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച വിജയലക്ഷ്മി പിന്നീട് ബിജെപി വേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് വിവാദമായി. ആദരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണെന്ന് ബിജെപി വാദിക്കുന്നു.
Published : December 5, 2025 at 9:12 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മണിക്കൂറുകൾ വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അടുത്ത പാർട്ടിയിലേക്ക് കൂറുമാറ്റം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ കേരളമൊട്ടാകെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ കളം മാറ്റി ചവിട്ടൽ. പൂജപ്പുര വാർഡിലെ നിലവിലെ കൗൺസിലറും ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഡോ. ബി വിജയലക്ഷ്മിയാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുഖ്യ ചർച്ചാ വിഷയം.
ഡിസംബർ 3ന് രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മൊബൈലിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഡിസിസി ഭാരവാഹി വിനോദ് കൊഞ്ചിറവിളയുടെ ഫോണെത്തുന്നത്. 11 മണിക്ക് പൂജപ്പുര വാർഡ് മുൻ കൗൺസിലർ ഡോ. വിജയലക്ഷ്മി ഡിസിസി ആസ്ഥാനത്തെത്തി കോൺഗ്രസ് അംഗമാകുന്നു എന്നതായിരുന്നു വിവരം. കെ മുരളീധരനാണ് അംഗത്വം നൽകുന്നത്. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് എൻ ശക്തനുമുണ്ട്.
പതിനൊന്നു മണിയോടെ ഡോ. വിജയലക്ഷ്മി ഡിസിസി ഓഫിസിലെത്തി. പ്രസിഡൻ്റ് എൻ ശക്തനും കെ മുരളീധരനും ഖദർ ഷാളണിയിച്ചു പാർട്ടിയിലേക്കു വിജയലക്ഷ്മിയെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അത്യധികം ആഹ്ളാദത്തോടെയാണ് അവർ കോൺഗ്രസിലെത്തിയത്. എങ്ങനെ ബിജെപിയിലെത്തി എന്ന ചോദ്യത്തിന് വന്നു പെട്ടുപോയി എന്നായിരുന്നു വിജയലക്ഷ്മിയുടെ മറുപടി. കോൺഗ്രസ് തൻ്റെ മാതൃ സംഘടനയാണെന്നും ഇനി അവിടെ സജീവമാകുമെന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അവർ മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിന്നാലെ ബിജെപിയിൽ നിന്ന് മുൻ കൗൺസിലർ കോൺഗ്രസിലെത്തിയെന്ന കുറിപ്പും കമൻ്റുകളുമോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതും ചടങ്ങിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതാക്കൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ദിവസം ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ കടന്നു പോയി. അടുത്ത ദിവസമാണ് വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ്. പൂജപ്പുരയിലെ ബിജെപി വേദിയിൽ വിജയലക്ഷ്മി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വിജയലക്ഷ്മി കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നിട്ടില്ലെന്നും പാർട്ടി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെട്ടു.
ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ വിജയലക്ഷ്മിയെ ആദരിക്കാനെന്നു പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു. ശേഷം അവർ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു എന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പറയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ബിജെപി സിറ്റി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കരമന ജയൻ്റെ വിശദീകരണം. ഏതായാലും ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലെ ഡിസിസി ഓഫിസിനടുത്തുകൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ വിളിച്ച് വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ ആദരിക്കാൻ അവർക്ക് ഓസ്കാർ അവാർഡ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തിരിച്ചു കൊടുത്ത മറുപടി.
ഏതായാലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ തന്ത്രത്തിനു തെരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് മറു തന്ത്രം മെനഞ്ഞു മറുപടി നൽകുകയാണ് ബിജെപി. വിജയലക്ഷ്മിയെ ബിജെപി വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കിയെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ മറ്റൊരു വാദം. രണ്ട് പാർട്ടിയിലെയും സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന വീഡിയോ ഇടിവി ഭാരതിന് ലഭിച്ചു. വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഒപ്പം അവർ ബിജെപി വേദിയിൽ എത്തിയതുമുണ്ട്.
Also Read: രണ്ട് വക്കീലന്മാർ, രണ്ട് കോടതികൾ: രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ 'ബുദ്ധി' പാളി; ജാമ്യഹർജി മാറ്റിവച്ച് കോടതി