ശബരിമലയിലെ സിനിമാ ചിത്രീകരണം; സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹറിനെതിരെ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട്
ശബരിമലയിലെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹർ സിനിമാ ചിത്രീകരണം നടത്തിയെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതോടെ സംഭവത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുകയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ
Published : February 2, 2026 at 8:01 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി സിനിമാ ചിത്രീകരണം നടന്നെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലന്സിൻ്റെ കണ്ടെത്തല്. സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹർ ഹൈക്കോടതിയുടെയും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ചിത്രീകരണം നടത്തിയെന്നാണ് വിജിലൻസ് എസ് പി സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. റിപ്പോര്ട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാറിന് കൈമാറി.
ശബരിമല സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലുമായി ഒന്നിലധികം ദിവസങ്ങളിൽ ചിത്രീകരണം നടന്നതായാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയത്. മകരവിളക്ക് ദിവസം ഹിൽടോപ്പിൽ വെച്ചും ഷൂട്ടിങ് നടന്നു. ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കാൻ സംവിധായകൻ അനുവാദം ചോദിച്ചിരുന്നു. പമ്പ പ്രമേയമായി വരുന്ന ചിത്രത്തില് മകരവിളക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന് അനുമതി നല്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. സന്നിധാനത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അനുമതി നല്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല് ശബരിമലയില് ചിത്രീകരണത്തിന് ഹൈക്കോടതി വിലക്കുണ്ടെന്നതുൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെ ജയകുമാര് അപ്പോൾ തന്നെ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, ദേവസ്വം ബോർഡ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സംവിധായകൻ ശബരിമലയിലെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എഡിജിപിയെ സമീപിച്ചതായാണ് സൂചന. പമ്പയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എഡിജിപി അനുവാദം നൽകിയെന്ന് സംവിധായകൻ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പൊലീസ് അനുമതി നൽകിയതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല.
ശബരിമലയിൽ വിലക്ക് ലംഘിച്ചു സിനിമ ഷൂട്ടിങ് നടന്നുവെന്ന പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന്, ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് അന്വേഷണത്തിനു നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചു ദേവസ്വം വിജിലന്സ് എസ്പി അന്വേഷണം നടത്തിയ റിപ്പോര്ട്ടാണ് ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്
അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതോടെ വിഷയം അതീവ ഗൗരവമായി എടുത്ത ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള നിയമലംഘനങ്ങളാണ് നടന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ദേവസ്വം ലീഗൽ സെല്ലിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ സംവിധായകനെതിരെയും നിയമലംഘനത്തിന് കൂട്ടുനിന്നവർക്കെതിരെയും കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
അതേസമയം സിനിമാ ചിത്രീകരണം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹറിനെതിരെ വനംവകുപ്പ് കേസെടുത്തിരുന്നു. വനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനാണ് റാന്നി ഡിവിഷൻ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹറിൻ്റെ വിശദീകരണം. സന്നിധാനത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അനുമതി തേടിയിരുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രഡിഡൻ്റ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിനെ സന്നിധാനത്ത് വച്ച് കണ്ടു. എഡിജിപിയാണ് പമ്പയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. പമ്പയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കാര്യം പിന്നീട് തിരക്കുമൂലം ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിനെ അറിയിക്കാനായില്ലെന്നും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്നും സംവിധായകൻ അനുരാജ് മനോഹർ പറയുന്നത്.