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കൊച്ചിയിലെ ജിഎസ്‌ടി ജോയിൻ്റ് കമ്മീഷണറുടെ വസതിയിലും ഓഫീസിലും വിജിലൻസ് റെയ്‌ഡ്; കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 14.10 ലക്ഷം രൂപയും വിദേശ കറൻസി പിടിച്ചെടുത്തു

എറണാകുളം തേവരയിലെ ജിഎസ്ടി കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പ് ഓഫീസിലെ ജോയിൻ്റ്‌ കമ്മീഷണറായ പ്രജനി രാജൻ്റെ വസതിയിലും ഓഫീസിലും വിജിലൻസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തി.

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Representative Image (Getty)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 9:18 AM IST

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എറണാകുളം: സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉൾപ്പെട്ട വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിലും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിലും മിന്നൽ പരിശോധനയുമായി വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (വിഎസിബി). എറണാകുളം തേവരയിലെ ജിഎസ്ടി കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പ് ഓഫീസിലെ ജോയിൻ്റ്‌ കമ്മീഷണറായ പ്രജനി രാജൻ്റെ വസതിയിലും ഓഫീസിലും വിജിലൻസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തി. കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 14.10 ലക്ഷം രൂപയും 788 യുഎസ് ഡോളറും അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കവേ, വീട്ടിലെ മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണം രഹസ്യമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് സമയോചിതമായി കണ്ടെത്തി തടയുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ വിജിലൻസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടത്.

2014 നും 2024 നും ഇടയിലുള്ള പത്ത് വർഷത്തെ സർവീസ് കാലയളവിൽ, പ്രജനി രാജൻ തനിക്ക് നിയമപരമായി ലഭിക്കേണ്ട വരുമാന സ്രോതസുകളേക്കാൾ 63 ശതമാനത്തോളം അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം 2.89 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് ഇവർ സമ്പാദിച്ചുവെന്നാണ് വിജിലൻസ് തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തുടർന്ന്, 1988 ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 13(2) r/w 13(1)(e), കൂടാതെ 2018 ലെ അഴിമതി നിരോധന ഭേദഗതി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 13(2) r/w 13(1)(b) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഉദ്യോഗസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.


ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 7.45-ഓടെ ആരംഭിച്ച റെയ്ഡ് രാത്രി 9.15 വരെ നീണ്ടുനിന്നു. ഏകദേശം 13 മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്ത് നടത്തിയ ഈ വിപുലമായ തിരച്ചിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഒരേസമയം സംഘടിപ്പിച്ചത്. തേവരയിലെ ചരക്ക് സേവന നികുതി സമുച്ചയത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ്റ്‌ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ് ക്യാബിൻ, കണയന്നൂർ താലൂക്കിൽ പച്ചാളം ഇരട്ടക്കുളങ്ങര റോഡിലുള്ള 'പ്രജനി വിലാസ്' എന്ന ഇവരുടെ വസതി, കൂടാതെ പച്ചാളം പ്രദേശത്തുതന്നെയുള്ള ഇവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു വിജിലൻസിൻ്റെ പരിശോധന.

കേസിന് ആസ്‌പദമായ നിർണായക രേഖകളും സാമ്പത്തിക തെളിവുകളും ശേഖരിക്കുന്നതിനായി മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച തിരച്ചിൽ വാറണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്. റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത തുകയും വിദേശനാണ്യവും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആധാരങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഇടപാട് രേഖകളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ എൻഡോഴ്‌സ്‌മെൻ്റോടെ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും അനുബന്ധ സ്വത്തുക്കളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് വിജിലൻസ് തീരുമാനം.

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