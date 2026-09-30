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മുണ്ടംവേലി പി ആൻഡ് ടി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിലെ നിർമാണ ക്രമക്കേട്; വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം 1988 സെക്ഷൻ 17 എ പ്രകാരം പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നതായി അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ അറിയിച്ചു.

P AND T COLONY FLATS IN MUNDAMVELI MUNDAMVELI FLATS VIGILANCE PROBE IN MUNDAMVELI
മുണ്ടംവേലി പി ആൻഡ് ടി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 2:03 PM IST

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എറണാകുളം: കൊച്ചി മുണ്ടംവേലിയിൽ നിർമിച്ച പി & ടി കോളനി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിലെ ഗുരുതരമായ നിർമാണ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും അഴിമതിയെക്കുറിച്ചും വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവായി. ഗാന്ധിനഗർ പി ആൻഡ് ടി കോളനിയിലെ 77 കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായി എറണാകുളം തോപ്പുംപടിയിൽ രാമേശ്വരം വില്ലേജിൽ നിർമിച്ച ഫ്ലാറ്റുകളുടെ നിർമാണത്തിലെ അപാകത സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം 1988 സെക്ഷൻ 17 എ പ്രകാരം പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നതായി അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമയബന്ധിതമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

P AND T COLONY FLATS IN MUNDAMVELI MUNDAMVELI FLATS VIGILANCE PROBE IN MUNDAMVELI
മുണ്ടംവേലി പി ആൻഡ് ടി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം (ETV Bharat)

നഗരത്തിലെ ചെളിനിറഞ്ഞ കോളനിയിൽ ദുരിതജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന നിർധന കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർമിച്ച പദ്ധതിയിലാണ് വൻതോതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജിസിഡിഎയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമിച്ച ഈ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ കൈമാറ്റം നടന്ന് അധികനാൾ കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വൻതോതിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴുകയും കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നുവീഴാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഘടനാപരമായ സുരക്ഷയെത്തന്നെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിർമാണ വൈകല്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിർമാണത്തിനായി തീർത്തും നിലവാരമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ വലിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നും നാട്ടുകാരും അന്തേവാസികളും ഒരുപോലെ ആരോപിക്കുന്നു. മുകൾനിലയിലെ ശുചിമുറിയിലെ മലിനജലം താഴെയുള്ള ഫ്ലാറ്റുകളുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് ചോർന്നൊലിച്ച് അന്തേവാസികൾ ദുരിതത്തിലായിരുന്നു.

P AND T COLONY FLATS IN MUNDAMVELI MUNDAMVELI FLATS VIGILANCE PROBE IN MUNDAMVELI
മുണ്ടംവേലി പി ആൻഡ് ടി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം (ETV Bharat)

ഫ്ലാറ്റിന്‍റെ ഭിത്തികളിലും തൂണുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന വലിയ വിള്ളലുകൾ കാരണം അപകടഭീതിയിലാണ് നിവാസികൾ ജീവിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കൃത്യമായ ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ മലിനജലം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതും, ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയാത്തതും അന്തേവാസികളുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. ചെറിയ മഴയിൽ പോലും ഫ്ലാറ്റുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ചോർന്നിറങ്ങുന്നതും മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ അടർന്നുവീഴുന്നതും ഇവിടെ പതിവാണ്. സിമന്റും കമ്പികളും അടക്കമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരമില്ലായ്മയും ശാസ്ത്രീയമായ പ്ലാനിങ്ങിന്‍റെ അഭാവവുമാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്നുള്ള തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.

P AND T COLONY FLATS IN MUNDAMVELI MUNDAMVELI FLATS VIGILANCE PROBE IN MUNDAMVELI
മുണ്ടംവേലി പി ആൻഡ് ടി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം (ETV Bharat)

തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിർമാണ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് പരാതികൾ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നെങ്കിലും അധികൃതർ ഇത് ഗൗരവമായി എടുത്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ജീർണാവസ്ഥയും അന്തേവാസികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും ഒടുവിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുകയായിരുന്നു. നിർമാണത്തിന് കരാറെടുത്ത ഏജൻസി, മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയവർ എന്നിവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കും. നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും അഴിമതി നടത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനും വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വഴിയൊരുക്കും.

P AND T COLONY FLATS IN MUNDAMVELI MUNDAMVELI FLATS VIGILANCE PROBE IN MUNDAMVELI
മുണ്ടംവേലി പി ആൻഡ് ടി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം (ETV Bharat)

വർഷങ്ങളായി ദുരിതം അനുഭവിച്ച്, സുരക്ഷിതമായ ഒരു തലചായ്ക്കാനുള്ള ഇടം സ്വപ്നം കണ്ട പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവൻവച്ച് കളിച്ചവർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്ലാറ്റിലെ താമസക്കാർ സമരം നടത്തിവരികയായിരുന്നു.

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P AND T COLONY FLATS IN MUNDAMVELI
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VIGILANCE PROBE IN MUNDAMVELI
VIGILANCE PROBE IN MUNDAMVELI

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