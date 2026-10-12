സിഎംആർഎൽ- എക്സാലോജിക് കേസ്; പിണറായിയുടെ അപ്പീൽ നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും, പിഴവ് തിരുത്താൻ നിർദേശം
തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി പ്രസ്താവിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പിണറായി, മകള് വീണ, വീണയുടെ ഭര്ത്താവും മുന് മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചത്
Published : October 12, 2026 at 3:07 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 4:27 PM IST
എറണാകുളം: സിഎംആർഎൽ- എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട്, കുഴൽപ്പണ കേസുകളിൽ തനിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയൻ ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് സമര്പ്പിച്ച അപ്പീല് കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും. ഇന്ന് രാവിലെ അപ്പീലിൽ വിശദമായ വാദം കേട്ട കോടതി, ഹർജികളിലെ സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തിരുത്തി സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി പ്രസ്താവിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണാ വിജയൻ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർ അപ്പീൽ നൽകിയത്.
സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതിയുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന് കോടതി വാദത്തിനിടെ ചോദിച്ചു.
ഇഡിയുടെ മുദ്രവെച്ച കവറിലെ വിവരങ്ങളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് എടുത്തത് നിയമപരമല്ലെന്നും, ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ സിഎംആർഎല്ലിന് താൻ യാതൊരുവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ അപ്പീലിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
ഇഡിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പിണറായി വിജയൻ, വീണാ വിജയൻ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത്.
ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ്-ഒന്ന് രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സിഎംആർഎൽ കമ്പനിയും എക്സാലോജിക്കും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കേരള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ പിണറായി വിജയനാണ് ഒന്നാം പ്രതി.
പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ ടി. വീണയും ഈ കേസിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കേസും വിജിലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളും റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നൽകിയ അപ്പീലിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. അഡ്വ. വിപിൻ സി വിജയൻ മുഖേനയാണ് കൊച്ചിയിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തത്.
കെ. എം. ഷാജഹാൻ നൽകിയ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയിലായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ നടപടി. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരൻ്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ ഇത് തള്ളിയ കോടതി നേരിട്ട് കേസെടുക്കാൻ വിജിലൻസിന് നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നൽകിയ കത്തും സീൽ വച്ച കവറിലെ വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്. ഇഡി നൽകിയ സീൽ വച്ച കവറിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി പരിശോധിച്ച കോടതി, പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കേസെടുക്കാൻ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.