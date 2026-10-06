കെഎസ്ടിപി അഴിമതി: ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ അന്വേഷണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമല്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല
2006ലെ കെഎസ്ടിപി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിച്ച പ്രത്യേക പരാതി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു
By PTI
Published : October 6, 2026 at 12:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ടിപി റോഡ് നിർമാണ പദ്ധതിയിലെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമല്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കാലയളവിൽ നടന്ന ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2006ലെ കെഎസ്ടിപി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിച്ച പ്രത്യേക പരാതി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. പരാതിയിലെ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയി വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വിജിലൻസിനെ അനുവദിക്കണമെന്നും മന്ത്രി കുറിപ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്താനാണ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കെപിസിസി നേതാവ് മലയിൻകീഴ് വേണുഗോപാൽ നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്നാണ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്.
Why reopen a case from 2006 now? Because a fresh petition has raised serious questions about the KSTP matter, the death of project manager Lee See Been, and what happened to the earlier inquiry. I have asked Vigilance to examine the record and proceed according to law. The truth must come out. Full video in English and Hindi is attached in the replies below.— Ramesh Chennithala (@chennithala) October 5, 2026
ബിജെപിയുടെ എതിർപ്പ്
അതേസമയം സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിയെ എതിർത്ത് ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. റോഡ് നിർമാണ പദ്ധതിയിലെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ അന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എം കെ മുനീറിനെയും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർക്കാരിന് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്ന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെ ലക്ഷ്യമിടുകയും എന്നാൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിയമത്തെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ മാത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുവെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം.
പദ്ധതിയും വിവാദങ്ങളും
അങ്കമാലി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള എംസി റോഡ് പുനർനിർമിക്കുന്നതിനായി ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ 215 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് കെഎസ്ടിപി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്. സുരക്ഷിതവും മികച്ച യാത്രാനുഭവവും സമ്മാനിക്കുന്ന സംസ്ഥാന പാതകളുടെയും പ്രാഥമിക റോഡുകളുടെയും ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കലായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിനുപുറമെ റോഡുകൾക്ക് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുക എന്നതും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.
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മലേഷ്യൻ കമ്പനിയും ഭഗീരഥ എൻജിനിയറിങ്ങും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമായ പാറ്റി ബെൽ ആണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത മലേഷ്യൻ കമ്പനിയുടെ പ്രൊജക്ട് എൻജിനിയർ ലീ സീ ബിൻ അക്കാലത്ത് നിരവധി പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള അഴിമതികളെക്കുറിച്ചും ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിലെ അപാകതകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് മലേഷ്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയ അദ്ദേഹം അവിടെ ജീവനൊടുക്കിയതായാണ് പുറത്തുവന്ന വിവരം. ഈ സംഭവത്തോടെയാണ് കെഎസ്ടിപി പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയായത്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കേസിൽ വീണ്ടും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
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