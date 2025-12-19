ETV Bharat / state

ഇഡിക്കെതിരെ വിജിലന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കൈക്കൂലിക്കേസ് ആവിയായി; 7 മാസമായിട്ടും തുടരന്വേഷണമില്ല

കശുവണ്ടി വ്യവസായിയുടെ പരാതിയിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടന്നില്ല. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തത് ദുരൂഹമാണെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. മസാല ബോണ്ട് കേസിനിടെയാണ് ഈ മെല്ലെപ്പോക്ക്.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ (ETV Bharat)
ബിജു ഗോപിനാഥ്

തിരുവനന്തപുരം: "ഇഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് വളരെക്കാലമായി സംശയങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോള്‍ അവ കൈയോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു", 2025 മെയ് 20 ന് രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാരിൻ്റെ നാലാം വാര്‍ഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട്ട് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്.

ഇതിന് ഒരാഴ്ച മുന്‍പ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 2025 മെയ് 15 ന് ആണ് സംസ്ഥാന വിജിലന്‍സിൻ്റെ എറണാകുളം യൂണിറ്റ് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന പരാതിയില്‍ ഇഡി കൊച്ചി ഡയറക്‌ടറേറ്റിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടര്‍ ശേഖര്‍കുമാറിനെ ഒന്നാം പ്രതിയും കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുന്നതില്‍ ഇടനിലക്കാരനായി നിന്ന കൊച്ചി തമ്മനം സ്വദേശി വില്‍സണെ രണ്ടാം പ്രതിയുമാക്കി എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ മാസം 7 കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വിജിലന്‍സ് ഇതുവരെ തയ്യാറാകാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇനിയും വ്യക്തമല്ല.

മസാല ബോണ്ട് വിഷയത്തില്‍ ഇഡി അഡ്ജൂഡിക്കേറ്റീവ് അതോറിട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സമന്‍സ് അയച്ച സംഭവവവുമായി ഇഡിക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാമെന്ന ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബഞ്ചിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇഡിക്കെതിരായ വിജിലന്‍സ് കേസിൻ്റെ പുരോഗതി വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ഇഡി നോട്ടീസ് നല്‍കിയ കേസ് ഒതുക്കിത്തീര്‍ക്കാന്‍ കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിയായ കശുവണ്ടി വ്യവസായി അനീഷ് ബാബു നല്‍കിയ പരാതിയിലായിരുന്നു എഫ്‌ഐആര്‍.

കൈക്കൂലി കേസിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ 2025 മെയ് 15-ന് എറണാകുളം വിജിലൻസ് യൂണിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആറിൻ്റെ പകർപ്പ് (ETV Bharat)
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പില്‍ വ്യാപകമായി കണ്ടെത്തുന്ന എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ് എന്ന കേന്ദ്ര ഏജന്‍സിയുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കു മേല്‍ വലിയ ചോദ്യമുയര്‍ത്തിയ സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. കൊട്ടാരക്കര അമ്പലക്കരയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാഴവിള കാഷ്യൂസ് എന്ന കശുവണ്ടി കയറ്റിറക്കുമതി സ്ഥാപനത്തിന് വിറ്റുവരവ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നും പണം കൂടുതലും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വിദേശത്ത് ഉപയോഗിച്ചു വരികയാണെന്നും അതിനായി വ്യാജ രേഖകളുടെ കണക്കുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും കാണിച്ച് ഇഡി കൊച്ചി ഓഫിസില്‍ നിന്നും സ്ഥാപന ഉടമയായ അനീഷ് ബാബുവിന് 2024 ന് ലഭിച്ച ഇഡി സമന്‍സിന്‍സിനെ തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം കൊച്ചി ഇഡി ഓഫീസില്‍ ഹാജരായി.

അത്തരത്തില്‍ ഹാജരായ അവസരത്തില്‍ പരാതിക്കാരനായ അനീഷ് ബാബുവിനോട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് നടത്തിയ ബിസിനസിൻ്റെ രേഖകള്‍ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയും ഇഡി കൊച്ചി ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായ ശേഖര്‍ഗുപ്ത ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇവ ഹാജരാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ കേസെടുത്ത് എല്ലാവരെയും അകത്താക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെയാണ് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ ഇടനിലക്കാരന്‍ വില്‍സണ്‍, അനീഷ്ബാബുവിനെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് 2 കോടി രൂപ ശേഖര്‍ ഗുപ്തയ്ക്കു നല്‍കിയാല്‍ കേസില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരാമമെന്നും ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഗഡുവായി 2 ലക്ഷം രൂപ ശേഖര്‍ഗുപ്തയ്ക്കു നല്‍കുന്നതിനായി 2025 മെയ് 15ന് ഇടനിലക്കാരനായ വില്‍സണു നല്‍കിയെന്നുമാണ് അതേ ദിവസം വിജിലന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആറില്‍ പറയുന്നത്. ഇതു പ്രകാരം ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ ശേഖര്‍ഗുപ്തയ്ക്കും വില്‍സണുമെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം 7 എ, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 61(2) വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയായിരുന്നു വിജിലന്‍സിൻ്റെ എഫ്‌ഐആര്‍.

ഇനിയാണ് ട്വിസ്റ്റ്
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഇഡിക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാവുന്ന ഒരു വന്‍ തെളിവു കൈയിൽ കിട്ടിയിട്ടും 7 മാസമായി വിജിലന്‍സ് ഒരു നടപടി ക്രമവും പൂര്‍ത്തിയായില്ല. കേസിലെ ഇഡി ഇടനിലക്കാരായ തമ്മനം സ്വദേശിയും രണ്ടാം പ്രതിയുമായ വില്‍സണെയും മുകേഷ്‌കുമാറിനെയും ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റായ രഞ്ജിതിനെയും വിജിലന്‍സ് എസ്പിയായിരുന്ന ശശിധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം 7 മാസം മുന്‍പ് അറസ്റ്റു ചെയ്‌തെങ്കിലും തുടര്‍നടപടികള്‍ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയില്ല.

പരാതിക്കാരനായ അനീഷ്ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യ ഇഡി ഏജൻ്റ് മുകേഷിനെ ഇഡി ഓഫീസില്‍ കൊണ്ടു വരുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുമെന്ന് വിജിലന്‍സ് അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഒന്നുമുണ്ടായില്ല. അത് കോടതിയില്‍ ഇഡിക്കെതിരായ ശക്തമായ തെളിവാകുമായിരുന്നു. പ്രതികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങിയെങ്കിലും അന്ന് 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവര്‍ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കി വിജിലന്‍സ് കോടതിയില്‍ ഇനിയും സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വിജിലന്‍സ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. അന്ന് അറസ്റ്റിലായ ഇഡി ഏജൻ്റ് വില്‍സണ്‍ നല്‍കിയ മൊഴിയില്‍ പരാതിക്കാരനായ അനീഷ് ബാബു 50,000 രൂപ മുംബൈയിലുള്ള ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു നല്‍കിയിരുന്നു എന്നു വിജിലന്‍സിനോടു പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഇടപാടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും വിജിലന്‍സ് ഇനിയും ശേഖരിച്ചില്ല. കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് രഞ്ജിത് വാര്യരുടെ കൈവശം അനീഷ്ബാബുവിൻ്റെ ഇഡി സമന്‍സ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് അന്ന് വിജിലന്‍സ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്കും വിജിലന്‍സ് ഇനിയും കടന്നിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, പരാതിക്കാരനായ അനീഷ്ബാബുവിൻ്റെ മൊഴികള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. പരാതിക്കാരൻ്റെയോ പ്രതികളുടെയോ ഫോണ്‍ വിളി വിശദാംശങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചില്ല. ഇതെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇഡിക്കെതിരെ കുറ്റ പത്രം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട കേരള വിജിലന്‍സ് മൗനത്തിലാണ്.

ഇഡിക്കെതിരെ നിരന്തരം രംഗത്തു വരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിജിലന്‍സ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന അലംഭാവത്തിന്റെ കാരണമെന്തെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല. ഇഡി അഡ്ജൂഡിക്കേറ്റീവ് അതോറിട്ടി കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സമന്‍സ് അയച്ചതു സംബന്ധിച്ച് ഭരണ കക്ഷിയായ സിപിഎം വലിയ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലും ഇഡിക്കെതിരായി വിജിലന്‍സ് പുലര്‍ത്തുന്ന മൗനം തികച്ചും ദുരൂഹമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇഡി അഡജൂഡിക്കേറ്റീവ് അതോറിട്ടി നല്‍കിയ സമന്‍സ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബഞ്ച് സ്‌റ്റേ ചെയ്‌തെങ്കിലും ഇന്ന് ഡിവിഷന്‍ ബഞ്ച് അത് റദ്ദാക്കി. ഇഡിക്ക് സമന്‍സുമായി മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നാണ് ഡിവിഷന്‍ ബഞ്ചിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഉത്തരവ്. ഇനിയെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിജിലന്‍സ് മെല്ലെപ്പോക്ക് അവസാനിക്കുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്.

KERALA VIGILANCE ED CASE
MASALA BOND CASE UPDATES
PINARAYI VIJAYAN ED NOTICE
ED OFFICER BRIBERY ALLEGATION
ED BRIBERY CASE DELAY

