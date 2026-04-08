ജയിൽ മേധാവി ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം; അനുമതി വാങ്ങി വരാൻ കോടതി

തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് നിർദേശം നൽകിയത്. ഡിഐജിപി അജയകുമാർ ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിലൂടെ നടത്തിയ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഹർജിക്ക് ആധാരം.

JAIL BRIBERY VIGILANCE INQUIRY AGAINST BALRAM BALRAM KUMAR UPADHYAY LATEST NEWS MALAYALAM
District Court Thiruvananthapuram (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 8, 2026 at 4:28 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ജയിൽ വകുപ്പ് മേധാവി എഡിജിപി ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായക്കെതിരെ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ, വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി കോടതി സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ, അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങി ഹാജരാക്കാൻ, തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക വിജിലൻസ് കോടതി ഹർജിക്കാരന് നിർദേശം നൽകി.

പൊതുതാത്‌പ്പര്യ വ്യവഹാരിയായ ടി എസ് ആശിഷ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി നടപടി. ജയിൽ വകുപ്പിലെ അഴിമതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിരമിച്ച ഡിഐജി പി അജയകുമാർ ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിലൂടെ നടത്തിയ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഹർജിക്ക് ആധാരം.

ഹർജിയിൽ പറയുന്ന പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ

നിലവിൽ അഴിമതിക്കേസിൽ സസ്പെൻഷനിലുള്ള ജയിൽ ഡിഐജി പി വിനോദ് കുമാർ എം കെ നടത്തിയ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായ ഒത്താശ ചെയ്‌തു എന്ന് ആരോപിക്കുന്നു. സസ്പെൻഷനിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ജയിൽ ആസ്ഥാനത്ത് അസാധാരണമായ അധികാരങ്ങളാണ് ജയിൽ മേധാവി നൽകിയിരുന്നത്. ഇത് അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കൂടാതെ, ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തടവുകാർക്ക് ചട്ടവിരുദ്ധമായി പരോൾ അനുവദിക്കുന്നതിനും ജയിലുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് ലഹരി വസ്‌തുക്കളും മൊബൈൽ ഫോണും എത്തിക്കുന്നതിനും വിനോദ് കുമാർ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിരുന്നതായും, ഇതിൽ ജയിൽ മേധാവിക്ക് പങ്ക് ലഭിച്ചതായും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. കുറ്റവാളികൾക്ക് പരോൾ നൽകരുതെന്ന് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടും പൊലീസും കർശനമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയിരുന്നിട്ടും ഇത് മനഃപ്പൂർവ്വം അവഗണിച്ചു. ജയിലിനുള്ളില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണും മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഉപയോഗിക്കാന്‍ തടവുകാര്‍ക്ക് സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്താശകള്‍ വഴിയാണെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കേസിൽ പ്രാഥമിക വാദം കേട്ട കോടതി, ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പരാതികളിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ, അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ പുതിയ ഭേദഗതികൾ പ്രകാരം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപായി, ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി പത്രം ആവശ്യമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം വീണ്ടും സമീപിക്കാൻ ഹർജിക്കാരനോട് കോടതി നിർദേശിച്ചത്. എഡിജിപി ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിൽ അഴിമതിക്കെതിരെ ഇത്തരമൊരു കേസ് പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളായിരുന്നു തെളിഞ്ഞത്.
TAGGED:

JAIL BRIBERY
VIGILANCE INQUIRY AGAINST BALRAM
BALRAM KUMAR UPADHYAY
LATEST NEWS MALAYALAM
JAIL BRIBERY BALRAM KUMAR UPADHYAY

