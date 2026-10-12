പിണറായി ഒന്നാം പ്രതി, വീണ രണ്ടാമത്; സിഎംആർഎൽ മാസപ്പടിയിൽ കേസെടുത്ത് വിജിലൻസ്
രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കേസുകളായാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് സിഎംആർഎൽ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ്
Published : October 12, 2026 at 9:37 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി, കുഴൽപ്പണ കേസുകളിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, മകൾ ടി. വീണ, മുൻ മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവരെ പ്രതിചേർത്ത് വിജിലൻസ് രണ്ട് എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് ഒന്നാണ് കേസെടുത്തത്. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അന്വേഷണ സംഘം തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ എഫ്ഐആറുകൾ സമർപ്പിച്ചു.
ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി രണ്ട് കേസുകൾ
ആകെ പതിമൂന്ന് പ്രതികളുള്ള കേസിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എഫ്ഐആറുകളായാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് സിഎംആർഎൽ കമ്പനിക്കുവേണ്ടി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ്. ഇതിൽ പിണറായി വിജയൻ ഒന്നാം പ്രതിയും മകൾ ടി. വീണ രണ്ടാം പ്രതിയും മുഹമ്മദ് റിയാസ് മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ്. വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന ഐടി കമ്പനിക്ക് സിഎംആർഎൽ നൽകാത്ത സേവനത്തിന് 3.28 കോടി രൂപ നൽകിയത് പിണറായി വിജയനുള്ള കൈക്കൂലിയാണെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) കണ്ടെത്തൽ.
രണ്ടാമത്തെ കേസ് കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഈ കേസിൽ മുൻ മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഒന്നാം പ്രതിയും ടി. വീണ രണ്ടാം പ്രതിയുമാണ്. മാസപ്പടിയായി ലഭിച്ച പണം ഷെൽ കമ്പനികൾ വഴി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീടുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ ചുവന്ന ഡയറിയിലെ വിവരങ്ങൾ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ, വിദേശ കറൻസി കൈമാറ്റം, ബിനാമി സിം കാർഡുകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയാണ് ഈ കേസിന് അടിസ്ഥാനമായി അന്വേഷണ സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതലുള്ള കാലയളവിൽ വീണയ്ക്ക് ലഭിച്ച പണം റിയാസും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
എസ്ഐടി രൂപീകരണം റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി
നേരത്തെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്ഐടി) ജസ്റ്റിസ് ബദറുദ്ദീൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിനാണെന്നും ഡിജിപിക്കല്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റകൃത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പൊലീസിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിജിലൻസ് കേസെടുത്തത്. പുതിയ അന്വേഷണ സംഘത്തെ സർക്കാർ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. എസ്പി മഹേഷിൻ്റെ പേര് പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോകുന്നതിനാൽ മറ്റൊരാളെ നിയമിക്കും. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാകും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുക.
പോരാട്ടം സാർഥകമെന്ന് കെ.എം ഷാജഹാൻ
മാസപ്പടി കേസിൽ താൻ നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടം സാർഥകമായെന്ന് ഹർജിക്കാരനായ കെ.എം ഷാജഹാൻ പ്രതികരിച്ചു. എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ വിജിലൻസിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച എട്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധികളിൽ അവസാനത്തേത് വി.എസ് അച്യുതാനന്ദനും ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയും തമ്മിലുള്ള കേസിലേതായിരുന്നു എന്നത് യാദൃച്ഛികമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ തന്നെ കോടതിയിൽ വഞ്ചകനായ വ്യവഹാരി എന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, താൻ മൂന്നര വർഷം മുൻപ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികളെന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. അന്ന് തന്നെ പരിഹസിച്ചവർ ഇന്നിത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നത് അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്നും, നിലവിലെ വി.ഡി സതീശൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ ബിജെപി കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും ഷോൺ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ ഇഡിയും എസ്എഫ്ഐഒയും അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് വിജിലൻസും കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
Also Read:- ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കേരളം: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറെ മാറ്റാൻ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം