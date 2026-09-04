ഔഷധിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ; വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പച്ചക്കൊടി
ഔഷധി ക്രമക്കേടുതൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കണ്ടതോടെയാണ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്.
Published : September 4, 2026 at 1:52 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആയുഷ് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ ഔഷധിയിലെ ക്രമക്കേടുകളിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല.വിഷയം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ വീണ്ടും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ കണ്ടതോടെയാണ് ഇന്നലെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. എന്നാലിത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല.
വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി നൽകിയ ശുപാർശയിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നടപടി താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് കത്ത് നൽകി രണ്ട് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും അന്വേഷണ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് കെ മുരളീധരൻ നേരിട്ട് വീണ്ടും അന്വേഷണം വേണമെന്ന നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്. ഔഷധിയിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകിയതിലും വിൽപ്പന കണക്കുകളിലുമാണ് അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
ഔഷധിയിലെ വിവിധ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർദിഷ്ട നടപടിക്രമങ്ങളും ടെൻഡർ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകിയെന്നാണ് പ്രധാന പരാതി. നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കരാർ നൽകുന്നതിൽ നിലവിലുള്ള സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പൂർണമായും അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്.
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ഇതിന് പുറമെ, ഔഷധിയുടെ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വിൽപ്പന കണക്കുകളിലും വൻ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ ഔദ്യോഗിക കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുർവേദ മരുന്ന് നിർമാണ ശാലയായ ഔഷധിയിൽ ഇത്തരം സാമ്പത്തിക തിരിമറികൾ നടക്കുന്നത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണം
നിർമാണ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളിലെയും വിൽപ്പന അക്കൗണ്ടുകളിലെയും ആരോപണങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ്റെ നിലപാട്. ഔഷധി പോലുള്ള ഒരു പ്രധാന പൊതുമേഖല സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ പൊതുതാത്പര്യമുള്ള വിഷയമാണ്. അതിനാൽ ഭരണത്തിൽ സുതാര്യത, ഉത്തരവാദിത്വം, സാമ്പത്തിക സത്യസന്ധത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി നൽകിയ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
പൊതുഭരണത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി ആരോപണങ്ങളുടെ വസ്തുത സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഔഷധിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയെ കൊണ്ട് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
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