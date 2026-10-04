ഗ്യാനേഷ്കുമാറിന് കേരളത്തിൽ അഴിമതി കുരുക്ക്; വിജിലൻസ് കേസിൽ പുനരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്, സിഇസി പ്രൊട്ടക്ഷന് തടസമല്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല
2006 ൽ കേരളത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് സെകട്ടറിയായിരിക്കേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിജിലൻസ് കേസിലാണ് പുനരന്വേഷണത്തിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്
Published : October 4, 2026 at 9:41 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആരാച്ചാറെന്നാരോപിച്ച് മുഴുവൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തെരുവിലിറങ്ങിയ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ കേരളത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം. കേരള കേഡർ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ ഗ്യാനേഷ്കുമാർ 2006 ൽ കേരളത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് സെകട്ടറിയായിരിക്കേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിജിലൻസ് കേസിലാണ് പുനരന്വേഷണത്തിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. വിജിലൻസ് കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട വിവരം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം- അങ്കമാലി സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ വികസനത്തിൻ്റെ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത പതി ബൽ എന്ന മലേഷ്യൻ കമ്പനിയുടെ എൻജിനീയർ ലീസി ബീൻ കുലാലംപൂരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ ഇടപെടൽ കാരണം ബില്ലുകൾ തടഞ്ഞു വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യാ കൂറിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ വികസനത്തിനായി ഗ്യാനേഷ്കുമാർ മുൻകൈ എടുത്ത് രൂപീകരിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്ടിൽ( കെ എസ് ടി പി) യിൽ വ്യാപക അഴിമതി ആരോപണം ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് അധികാരത്തിലിരുന്ന വി. എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കരാണ് ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് . ഇതിനു പിന്നാലെ ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നേടി കേരളം വിട്ടതോടെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നിലച്ചു.
ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെതിരെ ഇപ്പോൾ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം ഉയർന്നപ്പോഴാണ് അന്നത്തെ വി. എസ്. സർക്കാരിൽ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന തോമസ് ഐസക്ക് ആണ് മലേഷ്യൻ എൻജിനീയറുടെ ആത്മഹത്യാകുറിപ്പിൽ ഗ്യാനേഷ്കുമാറിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തു വന്നത്. റോഡു പണി വൈകിയെന്നാരോപിച്ച് ഗ്യാനേഷ്കുമാർ മലേഷ്യൻ കമ്പനിയുടെ ബിൽ പിടിച്ചു വച്ചു. പല തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നൽകാൻ തയാറായില്ല. കേരളത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അഴിമതിയാണ് പദ്ധതി വൈകാൻ കാരണം തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ആത്മഹത്യാകുറിപ്പിൽ മലേഷ്യൻ എൻജിനീയർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
സർക്കാരിനു നൽകിയ കത്തിലും ആത്മഹത്യാകുറിപ്പിലും എൻജിനീയർ ലീ ഗ്യാനേഷ്കുമാറിനെ പേരെടുത്ത് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനോ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനോ തുടർശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നിർവാഹക സമിതി അംഗം മലയിന്കീഴ് വേണുഗോപാൽ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പുനരന്വേഷണത്തിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്ന ഒരുദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു വലിയ അഴിമതിക്കാരൻ കൂടിയാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അറിയണമെന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ അഴിമതിക്കേസിൽ ജയിലിടയ്ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് പരാതി നൽകിയതെന്നും പരാതിക്കാരൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു . 20 വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസാണെങ്കിൽ പോലും പുനരന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൽ നിയമപരമായി ഒരു തെറ്റുമില്ലെന്ന് നിയമ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ പേരിൽ അഴിമതി ആരോപണം മാത്രമല്ല, ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കൂടിയുണ്ട് 20 വർഷം മുൻപത്തെ കേസായതിനാൽ മുഖ്യതzരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എന്ന നിലയിലുള്ള പരിരക്ഷ ലഭിക്കുകില്ലെന്നും നിയമ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ നിയമപരമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
ചീഫ് ഇലക്ഷന് കമ്മിഷന് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഇന്നലെ ഒരു പരാതി ലഭിച്ചെന്നും അത് വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോള് അതിനകത്ത് കഴമ്പുണ്ടെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ബോധ്യപ്പെട്ടെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. 2006-ല് കേരളത്തിലെ പിഡബ്ല്യുഡി സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ഗ്യാനേഷ് കുമാര്. അന്നാണ് വേള്ഡ് ബാങ്കിൻ്റെ 215 കോടിയുടെ ഒരു പ്രോജക്ട് അങ്കമാലി മുതല് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള എം സി റോഡിൻ്റെ പുനര്നിര്മാണത്തിനായി ചെലവഴിക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്. ഒരു മലേഷ്യന് കമ്പനിയാണ് വര്ക് ഏറ്റെടുത്തത്. നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സന്ദര്ഭത്തില് അതിൻ്റെ പ്രോജക്ട് എന്ജിനീയറായിരുന്നു ലീ സീ ബിന് ധാരാളം പരാതികള് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മലേഷ്യയില് പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. രണ്ട് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതില് തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എഴുതിയ ആത്മഹത്യാകുറിപ്പും കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടര്ക്കെഴുതിയ കുറിപ്പുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ആ കുറിപ്പില് വളരെ വ്യക്തമായി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പരാമര്ശിക്കുന്നുണ്ട്. ക്വാലാലംപൂരില് വച്ചെഴുതിയ ആ കുറിപ്പില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ വിജിലന്സ് പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് സര്ക്കാര് മാറി, അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥലം മാറ്റി എന്നതല്ലാതെ വിജിലന്സ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു പോയില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മലയിന്കീഴ് വേണുഗോപാല് പരാതി നല്കിയത്. ആ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിശദമായ വിജിലന്സ് അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് ഇന്നതലെതന്നെ മനോജ് എബ്രഹാമിന് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി നിയമാനുസൃതമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വാസ്തവത്തില് ഇത് തേച്ചു മാച്ചു കളഞ്ഞു പോയ ഒരു കേസാണിത്. അന്ന് അച്യുതാന്ദന് ഗവണ്മെന്റ് അധികാരത്തില്വന്ന ശേഷം ഈ കേസ് മുന്നോട്ടു പോയില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ട്രാന്സ്ഫര് ചെയ്ത് ഡല്ഹിയിലേക്ക് പോയി. പിന്നീട് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നിട്ടില്ല.
ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കേസായി കണ്ട് നിയമപരമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് വിജിലന്സ് ഡറക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം നടത്തി മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
നിയമപരമായി മുഴുവന് കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു. ഗ്യാനേഷ് കുമാര് 2006-ല് പിഡബ്ല്യുഡി സെക്രട്ടറിആയിരുന്ന കാലത്തെ ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണമാണ്. അതും പാതിവഴിയില് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരന്വേഷണത്തിൻ്റെ തുടര്ച്ചയാണ് ഈ അന്വേഷണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചീഫ് ഇലക്ഷന് കമ്മിഷണര് എന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷന് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് ലഭിക്കില്ല എന്നും അന്വേഷണത്തിന് തടസമില്ലെന്നും നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
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