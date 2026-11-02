പി. പി. ദിവ്യക്കെതിരെയുള്ള വിജിലൻസ് കേസ് മുറുകുന്നു; പിടിച്ചെടുത്തത് 12 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ
വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ നിന്ന് പ്രധാന രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. കാർട്ടൺ ഇന്ത്യ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയ 12 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് ഫയലുകളാണ് വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
Published : November 2, 2026 at 3:26 PM IST
കണ്ണൂർ: മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റും സിപിഎം നേതാവുമായ പി. പി. ദിവ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർട്ടൺ ഇന്ത്യ അലയൻസ് കമ്പനിയുടെ ഇടപാടുകളിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുന്നു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രധാന രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. കമ്പനിയുടെ കാസർകോട്ടെ ഇടപാടുകളിലും പരാതി ഉയർന്നതോടെ അവിടെയും പരിശോധന നടത്താനാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ പദ്ധതി.
കാർട്ടൺ ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായി പി. പി. ദിവ്യ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കെ സിൽക്ക് വഴി കരാറുകൾ നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിനാമി ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെന്ന പരാതി ഉയർന്നതോടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒഫിസിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന നടത്തിയത്. കാർട്ടൺ ഇന്ത്യ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കിയ 12 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് ഫയലുകളാണ് വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
കരാർ രേഖകളും പരിശോധിച്ചു. സിൽക്ക് മുഖേനയാണ് കാർട്ടൺ ഇന്ത്യക്ക് കരാറുകൾ ലഭിച്ചത്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ സിൽക്കിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കും. ഇതിനിടെ കാർട്ടൺ ഇന്ത്യ അലയൻസ് കമ്പനിയുടെ കാസർകോട് ഇടപാടുകളിലും പരാതി ഉയർന്നു വന്നതോടെ ആരോപണം നിഷേധിച്ചു കാസർകോട് മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ രംഗത്ത് വന്നു. കാർട്ടണ് ഇന്ത്യക്ക് ഉപകരാർ നൽകിയത് സില്ക്കാണെന്നും കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ നടപടികൾ പാലിച്ചു എന്നും ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം പി. പി. ദിവ്യക്കെതിരായ വിജിലന്സ് അന്വേഷണത്തെ കാര്ട്ടണ് ഇന്ത്യ അലയന്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്വാഗതം ചെയ്ത് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിലൂടെ യാഥാര്ത്ഥ്യം പുറത്ത് വരട്ടെയെന്നും ടെന്ഡര് ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവര്ത്തികള് കൈമാറിയതെന്ന് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് തെളിയിച്ചാല് ഒരു കോടി രൂപ നല്കുമെന്നും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പണം കെഎസ്യുവിന് നല്കാമെന്നും കാര്ട്ടണ് ഇന്ത്യ അലയന്സ് വ്യക്തമാക്കി. ടെന്ഡര് ഇല്ലാതെയാണ് കാര്ട്ടണ് കമ്പനിക്ക് കരാര് നല്കിയത് എന്നായിരുന്നു ഷമ്മാസിൻ്റെ ആരോപണം. കെഎസ്യു ഉപാധ്യക്ഷന് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച പരാതി നല്കിയത്. 17(A) പ്രകാരം അന്വേഷണത്തിനുള്ള അനുമതിയാണ് സര്ക്കാര് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ദിവ്യയുടെ ബിനാമിയുടേതാണ് കാര്ട്ടണ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്നാണ് പരാതി.
Also read: ചേരാനെല്ലൂർ വാഹനാപകടം; സമ്മർദമില്ലാതെ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോടതി, 17-കാരൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ വിധി അഞ്ചിന്