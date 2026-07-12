വിയറ്റ്നാം ബോട്ട് ദുരന്തം: ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിച്ച് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, മൃതദേഹങ്ങൾ ഉടൻ നാട്ടിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി
കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ എം പി, മൃതദേഹങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി വിയറ്റ്നാമിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു.
Published : July 12, 2026 at 7:21 PM IST
കൊല്ലം: വിയറ്റ്നാമിൽ ഉണ്ടായ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശികളായ എ സി തോമസ് (57), ഭാര്യ ലോവേനി തോമസ് (56) എന്നിവരുടെ വസതിയിലെത്തി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി. കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും സന്ദർശിച്ച് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ എം പി, മൃതദേഹങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി വിയറ്റ്നാമിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു. വിയറ്റ്നാം അധികൃതരുമായി ഏകോപനം നടത്തി നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.
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ഇതിന് മറുപടിയായി, അപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ 15 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ഹോ ചി മിൻ സിറ്റിയിലെത്തിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ എംബസി എംപിയെ അറിയിച്ചു. അവിടെയുള്ള നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും, നാളെയോ മറ്റെന്നാളോ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ ഏകോപനങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും നടന്നുവരുകയാണെന്നും എംബസി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിയറ്റ്നാം അധികൃതരുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ഹോ ചി മിൻ സിറ്റിയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റും നിരന്തരം ഏകോപനം നടത്തി നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുകയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായും തുടർച്ചയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇടപെടലുകൾ തുടരുമെന്നും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകി. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് എം പി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയും ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ദാരുണമായ അപകടം
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിയറ്റ്നാം തീരത്തെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഫൂ ക്വോക്കിന് (Phu Quoc) സമീപമാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ബോട്ടപകടം നടന്നത്. 32 വിനോദസഞ്ചാരികളും നാല് ജീവനക്കാരുമടക്കം 36 പേരാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഹോൺ മേ റൂട്ടിൽ നിന്നും ആൻ തോയ് തുറമുഖത്തേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ബോട്ട്, ശക്തമായ കാറ്റിലും തിരമാലകളിലും പെടുകയും തീരത്ത് നിന്ന് 400 മീറ്റർ അകലെവെച്ച് തലകീഴായി മറിയുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ 15 പേർ തൽക്ഷണം മരിച്ചു. ഇതിൽ രണ്ട് പേർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശികളായ ജയലക്ഷ്മി, ജയശ്രീ എന്നിവരാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് മൂന്ന് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
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