കോണ്‍ഗ്രസിന് വേണ്ടി എലത്തൂര്‍ പിടിക്കാന്‍ വിദ്യ, സ്‌ത്രീ വോട്ടര്‍മാരില്‍ പ്രതീക്ഷയെന്നും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി

ജനങ്ങൾ കൈപ്പത്തിയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വിദ്യ

VIDHYA CON ELATHUR A K saseendran Vidya balakrishnan kerala assembly election 2026
vidya balakrishnan (ETV Bharat)
Published : March 28, 2026 at 6:18 PM IST

Updated : March 28, 2026 at 7:03 PM IST

കോഴിക്കോട്: എലത്തൂരിൽ കോൺഗ്രസിന്‍റെ വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാൻ കഴിഞ്ഞതിന്‍റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയ വിദ്യാബാലകൃഷ്‌ണൻ. എം ടി പത്മക്ക് ശേഷം കോഴിക്കോട്ട് കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി കരുത്തയാവുകയാണ് വിദ്യാബാലകൃഷ്‌ണൻ.

ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ആധിപത്യമുള്ള എലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ത്രീ വോട്ടർമാറിലാണ് തൻ്റെ പ്രതീക്ഷയെന്ന് വിദ്യാബാലകൃഷ്‌ണൻ പറഞ്ഞു. വളരെ ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യുവ വോട്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഒരു വനിതാ സ്ഥാനാർഥി എലത്തൂരിൽ വന്നു എന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഉത്സാഹമാണ് ഉളവാക്കുന്നത്.

എലത്തൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾ കൈപ്പത്തിയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് സാധ്യമായതിന്‍റെ എല്ലാ ആഹ്ളാദവും അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പിനും വലിയ ഉന്മേഷം നൽകുന്നുണ്ട് വിദ്യ പറഞ്ഞു.

വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് സംവരണമുള്ളത്. നിയമസഭാ മത്സരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വനിതകൾക്ക് പരിഗണന ലഭിക്കണമെന്ന് വിദ്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്ത്രീ സംവരണം വർധിക്കുന്ന അവസരം വന്നാൽ കോൺഗ്രസിൽ നിരവധി കരുത്തരായ സ്ത്രീകൾ മത്സരിക്കാൻ ഇന്നുണ്ട്.

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരവധി സ്ത്രീകളാണ് കുറഞ്ഞ നാളുകൾ കൊണ്ട് കഴിവ് തെളിയിച്ചത്. അതിൽ നിന്ന് അവർ പിസിസിയിലേക്ക് ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വനിതകൾക്ക് 100% സീറ്റ് സംവരണം വന്നാലും അത്രമാത്രം കരുത്തരായ കഴിവുറ്റ സ്ത്രീകൾ മത്സരിക്കാൻ ഉണ്ട്.

എലത്തൂരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർത്തിയതിൽ പാർട്ടിയോട് അകമഴിഞ്ഞ കടപ്പാടുണ്ട്. നിരവധി മികച്ച പദവികൾ പാർട്ടി തന്നു. കോൺഗ്രസ് നാഷണൽ സെക്രട്ടറിയായി, രണ്ടുതവണ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറായി, രണ്ടാം തവണ മത്സരിച്ച വിജയിച്ചത് ജനറൽ ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ്. കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവിയിലെത്തി. ഇതെല്ലാം പാർട്ടി തന്ന അംഗീകാരങ്ങളാണെന്ന് വിദ്യ പറഞ്ഞു.

സിറ്റിങ് എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായ എൻസിപിയിലെ എ കെ ശശീന്ദ്രനാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. എൻസിപി പ്രഫുൽ പട്ടേൽ വിഭാഗക്കാരനായ മറ്റൊരു ശശീന്ദ്രനും ക്ലോക്ക് ചിഹ്നത്തിൽ രംഗത്തുണ്ട്. ടി.ദേവദാസ് ആണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥി.

